Von RAINER K. KÄMPF | In Nordrhein-Westfalen veröffentlicht das Bildungsministerium einen Leitfaden (PI-NEWS berichtete). Soweit nichts Besonderes, sondern in der Natur eines Ministeriums begründet.

Verwundernd aufhorchen lässt jedoch die erschreckende Absicht des Pamphlets. Aufgrund der ausufernden Gewalt an Schulen, und das gewiß nicht nur in NRW, soll das gefährdete Lehrpersonal in die Lage und auf Kurs gebracht werden. Aha, denkt der vernunftbegabte Leser, jetzt haben sie es begriffen und halten endlich dagegen. Denkste!

Wir wären nicht im „besten“ Deutschland aller Zeiten, käme da nicht eine Volte und das Leerpersonal würde dazu verdonnert, gefälligst den Schwanz einzuziehen und notfalls Fersengeld zu geben, um sich dem ausufernden Freiheitsdrang des Nachwuchses der nicht integrierten Fachkraftpopulation zu entziehen.

In der Schule lernt man bekanntlich für das Leben und Deutschlands Zukunft lernt heute eben, dass es zielorientiert ist, gegen Regeln zu verstoßen und Verrohung die Grundlage des zukünftigen Gesellschaftsmodells ist.

Was die Alten konstatieren, ist keinesfalls nur die Kapitulation des Staates als solcher. Es ist vielmehr und weitaus gefährlicher, die Kapitulation und Implosion der gesellschaftlichen Gemeinschaft.

Die Menschen haben sich seit jeher zusammengefunden. In Gruppen, Dorfgemeinschaften, begrenzt auf regionale Gebiete und später dann darüber hinaus. Grundlegend für die freiwilligen oder zweckgebundenen Urgemeinschaften waren unter anderem gleiche Abstammung, gleiche Sprache. Daraus entwickelten sich gleiche Kulturen und die darauf begründeten Wertegemeinschaften.

Man hielt innen zusammen und bestand den Widrigkeiten von außen. Ab und zu durfte ein Fremder dazugehören, wenn er dazugehören wollte, sich einfügte und bedingungslos wertvoller Teil der Gemeinschaft wurde. So entstanden Staaten, die es ermöglichten, fortgeschrittene stabile Gesellschaften zum Blühen zu bringen.

Unser Staat, der die Grundlagen seiner Existenz, seiner Bestimmung und die Garanten seines Bestehens missachtet, tut alles, um sich selbst zu zerstören und die friedliebende Gemeinschaft seines Volkes für die Wahnidee eines erweiterten demographischen Suizids zu opfern.

Nicht nur Deutschland schafft sich ab, sondern vielmehr wir Deutschen uns selbst.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

