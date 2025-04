Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt politische Probleme auf dieser Welt, die sich nicht mit Ungeduld und schon gar nicht mit großsprecherischen Ankündigungen lösen lassen. Diese Erfahrung macht gerade US-Präsident Donald Trump. Denn der Krieg in der Ukraine ist deshalb so schwierig mit einem befriedigenden Ergebnis zu beenden, weil er eine lange Vorgeschichte hat. In dieser spielen die USA eine verhängnisvolle Rolle, ebenso beim Kriegsverlauf seit Februar 2022. Selbst in den USA kann niemand mehr leugnen, dass unter den Präsidenten Barack Obama und später Joe Biden die Ukraine zum Schau- und Schlachtplatz eines amerikanischen Stellvertreterkrieges gegen Russland gemacht wurde.

In seiner ersten Amtszeit hat Trump wenig unternommen, das zu beenden. Wahrscheinlich konnte er das mit dem damaligen Personal um ihn herum auch nicht. Nun aber hat er jede Möglichkeit, einen Schlussstrich unter die amerikanische Intervention in den ukrainisch-russischen Konflikt zu ziehen. Er muss es aber auch endlich tun, will er nicht endlos in den blutigen Sumpf hineingezogen werden. Denn das Selenskyj-Regime in Kiew hat kein Interesse an einem Friedensschluss, der nicht nur mit dem endgültigen Verlust der Krim, sondern auch der östlichen Provinzen verbunden wäre.

Ohne diese Bedingungen kann und wird Russlands Präsident Wladimir Putin jedoch nichts unterschreiben. Dazu sind bislang viel zu viele russische Soldaten und Zivilisten getötet worden. Putin kann diese Opfer nicht ignorieren, indem er sich Trump zuliebe auf einen brüchigen zeitweiligen Waffenstillstand einlässt, der den Keim des nächsten Krieges bereits enthält. Der US-Präsident darf deshalb nicht länger zögern und jegliche Unterstützung Kiews beenden. Im Gegenzug sollte Moskau verbindlich zusichern, keine weiteren territorialen Ansprüche an die Ukraine zu stellen.

Das wird zwar den europäischen Kriegstreibern in Paris, London und Berlin überhaupt nicht gefallen. Doch sie haben ihre Chancen, den Konflikt zu wesentlich günstigeren Bedingungen zu beenden, schon längst vertan. Was Deutschland betrifft: Der US- und NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine wurde und wird noch immer von Wiesbaden aus gesteuert. Trumps Vizepräsident JD Vance hat jüngst die Europäer aufgefordert, keine US-Vasallen mehr zu sein. Er sollte deshalb beim Wort genommen werden: Die Kommandozentrale in Wiesbaden muss schließen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like