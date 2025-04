Das ist der Fluch der „Brandmauer“: Die neue Koalition aus CDU/CSU und SPD wird eine Krachbude, vielmehr – sie ist es schon. Denn noch vor der geplanten Kanzlerwahl Anfang Mai wird um den Mindestlohn gestritten und will Kanzlerkandidat Lügenmerz endlich Taurus-Marschflugkörper zünden, um die Krim-Brücke zu zerstören oder Moskau zu attackieren. Der CDU-Vorsitzende spielt nach seiner kläglichen Vorstellung bei den Verhandlungen mit den schwächsten Sozialdemokraten aller Zeiten nun den „starken Mann“. Das wird garantiert in die Hose gehen.

Das ist jedoch kein Trost, denn als Kanzler kann er damit Deutschland und die Deutschen mit ins Unglück ziehen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass ihm die Trump-Regierung in Washington vor irgendwelchen Kamikazeabenteuern im Osten kräftig auf die Finger klopft. Andernfalls werden das sehr viel schmerzhafter die Russen tun müssen. Leider ist aus Deutschland selbst kein ausreichender Widerstand gegen Lügenmerz zu erwarten. Das ist beschämend. Wie oft will dieses Volk sich noch von größenwahnsinnigen oder unfähigen Politikern schädigen lassen?

Allein die Ankündigung von Lügenmerz, er sei bereit zur Einwilligung, die Taurus-Waffe dem Regime in Kiew zur Verfügung zu stellen, ist ein bewusst feindlicher Akt gegenüber Moskau, indirekt aber auch gegenüber den USA. Lügenmerz will offenbar den Kräften in Frankreich, Kleinbritannien und der EU nacheifern, die immer noch Kiew siegen sehen wollen. Vielleicht, kein Wahnsinn ist auszuschließen, will er sogar an die Spitze der Kriegstreiber rücken – einen dicken Sack voll Schuldengeld hat ihm ja der alte Bundestag finanziert.

Lügen-Merz und seine Kumpane im Machtkartell wollen oder können immer noch nicht kapieren, dass Deutschland der verwundbarste Staat in Europa ist. Oder glauben diese Leute im Ernst, ein russischer Raketenschlag gegen die Taurus-Produktionsstätte in Bayern würde in Paris, London oder gar in Washington zu selbstmörderischen Kriegserklärungen gegen Russland führen? Das wäre nicht einmal dann der Fall, wenn sich die militärische Reaktion aus Moskau ein noch viel opferreicheres Ziel aussuchen würde. Wer Lügenmerz zum Kanzler wählt, macht sich in jedem Fall mitschuldig.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

