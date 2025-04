In der Nacht zum Montag drang eine Gruppe von Syrern gewaltsam in eine Wohnung im Hamburger Stadtteil Wilstorf ein. Offensichtlich hatten sie eine Rechnung offen mit einem dort wohnenden Jugendlichen (laut Focus ein „Mann“).

Der 15-Jährige flüchtete in Panik auf den Balkon, um von dort auf einen darunter liegenden Balkon zu entkommen. Er hatte nicht genug Kraft, um sich dabei festzuhalten und stürzte in den Tod.

Die („mutmaßlichen“) Scheusale, die ihn in den Tod getrieben haben, waren insgesamt sieben Syrer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Vier von ihnen wurden noch in der Tatnacht festgenommen, drei weitere am Mittwochabend. Eine sie begleitende Irakerin wurde mangels Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ist das alles normal? Die Frage ist rhetorisch, doch wenn man sie der Vorsitzenden der grünen Jugend, Jette Nietzard, stellt, erhält man von ihr eine erstaunliche Antwort. Auf die Frage der „Klar“-Moderatorin Julia Ruhs, was Nietzard den Eltern oder Angehörigen sagen würde, deren Kinder durch Migranten getötet wurden, sagte sie laut WELT:

„Ich finde es dumm, auf die Frage zu antworten. […] Kinder werden nicht mehr von afghanischen Attentätern ermordet als von deutschen Vätern.“

So, so. Lassen wir für den Moment einmal außer Acht, dass es in unserem Falle um Syrer ging und nicht um Afghanen. Dann wüssten wir allerdings trotzdem gerne, wie oft die Kinder deutscher Eltern vom Balkon springen, wenn Papa wütend nach Hause kommt.

Oder, um das Bild passend zu machen, wie oft deutsche Väter nach Hause kommen, in Begleitung von sieben anderen deutschen Vätern, um den Sohn so sehr in Todesangst zu versetzen, dass der aus dem achten Stock springt.

Gerne darf Nietzard versuchen, ihren Unsinn bei uns genauer auszuführen und mit Fakten zu untermauern. Wie üblich bei PI-NEWS ungekürzt und unverändert auf bis zu zwei Seiten. Im erwähnten Interview, so die zitierte Welt, begründete die Grünen-Politikerin ihre Aussage nicht.

