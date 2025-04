Von SELBERDENKER | In wenigen Tagen feiern die verbliebenen Christen in Deutschland ihr höchstes Fest, das Osterfest. An Ostern wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert, das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Es symbolisiert den Sieg des Lebens über den Tod und die Erlösung der Menschheit von der Sünde durch die Liebestat Jesu.

Das Ereignis zeigt aber auch die Fehlerhaftigkeit und Vergänglichkeit staatlicher Willkür. Es waren nicht „die Juden“, die Jesu Tod verlangten, es waren die jüdischen Pharisäer, die offiziellen „hohen“ Schriftgelehrten, die um ihre Macht und ihre gesellschaftliche Stellung fürchteten. Es war ein römischer Herrscher, der die Kreuzigung anordnete, ohne von der Schuld Jesu überzeugt zu sein. Er ließ Jesus ermorden, um es politisch einfacher zu haben.Pontius Pilatus wusch seine Hände demonstrativ in Unschuld – doch Wasser konnte seine Schuld nicht tilgen.

Die „unchristliche Alternative“ zum Irrsinn?

Mit Deutschland geht es bergab, so auch mit den Mitgliederzahlen der großen deutschen Kirchen. Leider gibt es auch aus der katholischen Kirche heraus Bestrebungen zum „Kampf“ gegen die Oppositionspartei „Alternative für Deutschland (AfD)“. Ganz besonders Eifrige beschreiben die AfD sogar als Wiedergänger des Nationalsozialismus, als „menschenfeindliche Partei“. Unterstützer der AfD werden ausgegrenzt. Kürzlich wurde sogar ein ehrenamtlicher Messdiener mit „Nazi“-Vorwurf gefeuert – nur wegen eines AfD-Fotos. Jesus wandte sich besonders den Aussätzigen und Sündern in seinem Umfeld zu. Warum stößt die Kirche in Deutschland engagierte Menschen ab, die weder Aussätzige, noch Sünder sind? Jesus forderte individuelle Nächstenliebe, nicht kollektive, staatlich verordnete, unpersönliche Fernstenliebe, die sich zum Nachteil der Nächsten auswirken kann.

Diesen Unterschied haben weitaus bedeutendere Persönlichkeiten schon sehr früh formuliert.

Lassen wir Thomas von Aquin sprechen

Thomas von Aquin, der als Student und späterer Assistent von Albertus Magnus auch in Köln lehrte (1248 bis 1252), gilt als einer der bedeutendsten Kirchenlehrer der katholischen Kirche. In seinem Werk „Summa Theologiae“ geht er auf die Wohltätigkeit (caritas) ein. Übersetzung aus dem Lateinischen:

„(…) Wir können aber nicht jedem Gutes tun. Daher sagt der heilige Augustinus im Buch ‚Über die christliche Lehre‘ [De Doctrina Christiana], dass ‚da du nicht alle mit gleicher Sorgfalt betreuen kannst, du jene mehr betreuen sollst, die dir gewissermaßen durch das Los verbunden sind, sei es durch Ort, Zeit oder irgendeine andere Gelegenheit.‘ Und so muss die Wohltätigkeit aus Notwendigkeit vor allem gegenüber den Nächsten ausgeübt werden.“

Das bedeutet nicht, dass die universale Liebe eingeschränkt wird, sondern dass sie in der konkreten Ausübung Prioritäten setzen muss.

Politisch verordnete Fernstenliebe ist keine individuelle Nächstenliebe! Wirkt sich politisch verordnete Fernstenliebe schädlich aus, was gegenwärtig definitiv der Fall ist, spaltet sie die Gesellschaft, macht uns den Nächsten zum (politischen) Feind. Dann wird die politisch verordnete Fernstenliebe zu einer Pervertierung von Nächstenliebe, was diabolisch ist.

Das Christentum ist unverzichtbarer Bestandteil im kulturellen Fundament Europas. Doch Staat und Religion haben getrennt zu bleiben!

„Civitas Dei“ und „Civitas Terrena“ verschmelzen

Bei Augustinus, auf den sich Thomas im Zitat beruft, stehen Civitas Dei und Civitas Terrena für zwei gegensätzliche Gemeinschaften:

Civitas Dei („Gottesstaat“): Die Gemeinschaft derer, die Gott lieben und nach seinem Willen leben. Sie ist auf das Ewige und Himmlische ausgerichtet, geprägt von Glaube, Liebe und Gerechtigkeit. Ihre Mitglieder streben nach der Gemeinschaft mit Gott und dem ewigen Leben.

Civitas Terrena („irdischer Staat“): Die Gemeinschaft derer, die sich auf weltliche Werte wie Macht, Ruhm und Selbstsucht konzentrieren. Sie ist vergänglich, von Sünde geprägt und auf das Irdische fixiert, oft im Gegensatz zu göttlichen Prinzipien.

Kirche hat sich auf den „Civitas Dei“ zu beschränken. Sie hat sich individuell denen zu widmen, die Gott suchen. Sie hat Orientierung zu bieten und kann durchaus auch belehren, wenn sie es für angemessen hält und begründen kann. Es muss jedoch stets Belehrung in Liebe sein und keine Ausgrenzung!

Es betreiben nicht alle in der Kirche diese Ausgrenzung. Da gibt es auch noch gute Leute. Doch was Kirche nicht länger tun darf, ist der weltlichen Macht zu dienen oder nach Gewinn zu streben. Kirche darf niemals ausgrenzen!

Jesus gehört euch nicht!

Wir sind Christen und wir wählen AfD nicht aus „Menschenfeindlichkeit“! Wir wählen AfD, weil wir Ordnung und Sicherheit für uns und unsere Nächsten wiederherstellen wollen. Wir wollen keine Islamisierung unserer Heimat! Das verhindern wollen wir aus christlich fundierter Freiheitsliebe und aus Menschenfreundlichkeit heraus! Denn wo Islam herrscht, gibt es keine echte Freiheit und es geht Nichtmoslems schlecht. So lebte es Mohammed vor.

Wir werden uns weder durch die Islamisierung, noch von den neuen kirchlichen Pharisäern Jesus Christus nehmen lassen! Jesus gehört euch nicht! „Unchristlich“ ist nicht die AfD. Allen, besonders auch den verbliebenen kritischen, geschmähten, ausgegrenzten Christen in Deutschland noch eine schöne Karwoche!

(Vielen Dank an den Theologen David Berger, durch dessen Artikel ich auf Thomas von Aquins Sätze aufmerksam wurde)

