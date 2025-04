Das wird extrem spannend: Nach dem knappen Scheitern bei der Bundestagswahl startet BSW-Chefin Sahra Wagenknecht einen offenen Machtkampf in ihrer eigenen Partei. Im Fadenkreuz ihres Unmuts steht die bisherige Landeschefin Katja Wolf und deren Co-Vorsitzender Steffen Schütz. Sie sei „erstaunt über die erneute Kandidatur“ der beiden für den Landesvorsitz, sagte Wagenknecht dem STERN. „Ich war davon ausgegangen, dass es in Thüringen längst Konsens war, Partei- und Regierungsamt zu trennen, was ja auch sinnvoll ist.“ Könnte der Streit innerhalb des BSW zum Bruch der Koalition und Neuwahlen in Thüringen führen? Dominik Reichert und Paul Klemm spielen in der Sendung „COMPACT.DerTag“ ein mögliches Szenario durch.

