In Achim Winters neuester Ausgabe seiner satirischen Straßenumfrage „Winters Woche“ geht es diesmal um nichts Geringeres als die heilige Pressefreiheit – allerdings bitte nur in der genehmen Variante. Die SPD besinnt sich auf ihre alte Liebe zur Diktatur des Proletariats, nur dass sie heute die Diktatur des Woken heißt. Auf dem leuchtenden Pfad zum Ökosozialismus darf es keine kritischen Stimmen geben, schon gar keine Wochenzeitung namens NiUS.

Während die guten Medien Filme veröffentlichen, in denen Migranten deutsche Frauen vor zudringlichen Einheimischen beschützen und damit Gut zu Schlecht und Schlecht zu Gut umdeuten, greift die progressive Elite zur klassischen Zensur: Druckereien werden unter Druck gesetzt, Gewerkschaften und Parteigenossen machen mobil, und schon bleibt die unliebsame Zeitung ungedruckt.

Winter zieht mit seiner Kamera durch Berlin und stellt den Passanten die unbequemen Fragen. Die Antworten schwanken zwischen blauäugiger Zustimmung zum medialen Narrativ und plötzlichem Erwachen, wenn die Realität von Schweinfurt oder anderen Fällen ins Spiel kommt.

Bernd Baumann von der AfD analysiert klar: Der linksgrüne Komplex greift zu repressiven Mitteln, weil er ein Koloss auf tönernen Füßen ist und seine Epoche endet. Der „Medienfuzzi“ Oliver Brendel liefert die passende Pointen, während Winter sarkastisch fragt, ob jeder Migrant die Frauen sicherer mache und warum man Kindern in Kitas das Fleisch verweigere, damit sie zu schlappen „Holodus“ heranwachsen.

Am Ende bleibt der bittere Befund: Pressefreiheit ist längst zur Zensur der Unwilligen verkommen, Demokratie zur Diktatur der Willigen. Die Leute merken allmählich, dass SPD und ihre Freunde das Gegenteil dessen meinen, was sie predigen. Winters Umfrage zeigt einmal mehr, wie dünn die Fassade geworden ist – und wie laut das Lachen derer wird, die noch freier Meinung sind.