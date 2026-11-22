Achim Winter war wieder unterwegs in seiner allwöchentlichen satirischen Straßenumfrage und landete mitten in der Frankfurter Bürgerkriegszone. Während der dortige Weihnachtsmarkt tot daliegt, Schaufenster vernagelt werden und die Stadt sich wegen erwarteter linker Krawalle verbarrikadiert, regnet es in Strömen – und genau das rettet diesmal wohl die Innenstadt vor den üblichen Verwüstungen. Winter trifft Bürger, die fassungslos zusehen, wie sich die Banken-Metropole alle paar Wochen in eine Zone verwandelt, in der „erlebnisorientierte Jugendliche“ und linke Chaoten ungestört randalieren dürfen, weil sich kaum jemand dagegen wehrt.

Die Passanten sind genervt: Warum müssen Geschäfte schließen und normale Menschen Angst haben, in die Stadt zu gehen, nur weil ein paar Chaoten gegen den Kapitalismus demonstrieren – und dabei Schaufenster einschmeißen? Ein Händler klagt, er verliere die Hälfte seines Umsatzes, weil die Leute aus Angst fernbleiben. Andere wundern sich, wo eigentlich die Eltern der Steinewerfer sind und warum sich Politik und Bürger längst an diese 1. Mai-Folklore alle 14 Tage gewöhnen. Winter spitzt zu: Die jungen Leute kämpfen gegen den Kapitalismus, der ihnen Studium und Wohnungen der Eltern erst ermöglicht hat, und gegen Mietwucher, der ihren Eltern überhaupt ein Dach über dem Kopf verschafft hat.

Parallel dazu kommt die politische Realität zur Sprache. Während Rentner und Kranke den Gürtel enger schnallen müssen, fließen Milliarden in die Ukraine – 100 Milliarden seien laut einer „Sicherheitsexpertin“ nur Peanuts. Selenskyj fordert weitere 115 Milliarden und bekommt dafür sogar den höchsten hessischen Staatspreis (PI-NEWS berichtete). Gleichzeitig holen ukrainische Paare hier Bürgergeld ab und fahren wieder zurück ins Kriegsgebiet. Ein linker Abgeordneter fordert offen, alle armen Völker der Welt sollen kommen und den deutschen Wohlstand genießen – den die Einheimischen dann nicht mehr haben.

Winters Woche hält den Spiegel vor: Während linke Randalierer die Städte lahmlegen und die Regierung das Geld der Steuerzahler verpulvert, bleibt den normalen Menschen nur noch der Blick auf die absurde Doppelmoral. Wer das nicht mehr ertragen will, sollte sich die aktuelle Folgen von Winters Woche ansehen – bevor die nächste „friedliche“ Demonstration wieder alles zusammendreschen darf.