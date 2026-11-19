Von RAINER K. KÄMPF | Im Jahr 2026 ist es nicht Greta, die echauffiert herumplärrt, sondern die aufgeflatterte Meute der selbst ernannten Europäer.

Im Grunde eine Hochstapelei in Reinform, bedenkt man, daß die 27 Kartellmitglieder der Europäischen Union sich regelmäßig anmaßen wollen, im Namen der 44 europäischen Staaten aufzutreten.

Bleiben wir beim Kern der Sache und schauen uns an, was wohl die sich selbst erhobenen „Europäer“ so auf die Palme bringt. Im chinesischen Shenzhen treffen sich die Großen – oder wie Roger Köppel es ausdrückt: die Erwachsenen – in der festen Absicht, miteinander zu reden und zu verhandeln.

Die Tatsache allein wird schon als mißlich empfunden, ist doch das Credo der degradierten Zaungäste, jegliche hoffnungsvollen Bemühungen abzulehnen und nach Möglichkeit zu torpedieren.

Wer sich nun ständig selbst ausgrenzt und tief gebückt vor falschen Freunden sein Rückgrat riskiert, darf sich dann nicht wundern, wenn die Trauben unerreichbar hoch hängen.

Da wirkt es wie ein trotziger Kindergeburtstag, bei dem sich die Geschmähten fernab von der eigentlichen Party die Wunden lecken wollen.

Das alles sieht weder gut noch erfolgversprechend für die Kleinen aus, wenn sie zu allem Überdruß auch noch vorgeführt bekommen, welch trautes Einvernehmen angestrebt wird.

Bleibt am Ende vielleicht einzusehen, daß zu hoch gepokert wurde, ohne auch nur im Entferntesten ein akzeptables Blatt auf der Hand zu haben. Einsicht soll bekanntlich der erste Schritt zur Besserung sein und so können wir nur hoffen, die EU-Strategen mögen zu demselben Schluß kommen.

Ansonsten wird ihr Platz im Weltgeschehen auf verdient lange Sicht am äußersten Spielfeldrand lokalisiert sein.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.