„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Von der Leyen und Co. zerstören Europa

Ursula von der Leyen und ihre Brüsseler Entourage treiben Europa systematisch in den Abgrund: Mit dem Green Deal, unkontrollierter Migration und einer immer zentralistischeren Bürokratie zertrümmern sie die Souveränität der Nationalstaaten und ruinieren den Wohlstand der Bürger.

Merz kritisiert Billionen-Haushalt der EU

Friedrich Merz hat den Billionen-Haushalt der EU scharf kritisiert und zu Recht darauf hingewiesen, dass diese maßlose Geldverschwendung auf Kosten der deutschen Steuerzahler geht und keinerlei demokratische Kontrolle kennt.

Direkte Demokratie und Neutralität: Gebot der Stunde für Deutschland

Statt sich weiter dem Diktat aus Brüssel und Washington zu unterwerfen, muss Deutschland endlich direkte Demokratie und echte Neutralität zum Gebot der Stunde machen – nach dem Vorbild der Schweiz, die ihre Bürger entscheiden lässt und sich aus fremden Kriegen heraushält.

Hat Putin Deutschland im Visier? Achtung, Propaganda

Die ständig wiederholte Behauptung, Putin habe Deutschland im Visier, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als durchsichtige Propaganda der Kriegspartei, die nur von den eigenen Verfehlungen ablenken und Aufrüstung sowie Eskalation rechtfertigen soll.

Schweizer Ausgabe:

Schweiz steht vor der wichtigsten Session der Legislatur

Bundesratswahlen, internationale Lage und der Erhalt der Neutralität verlangen klare Kante – doch die SVP verstrickt sich in internen Kleinkrieg um Posten und Karrieren. Statt die heilige Dreifaltigkeit aus direkter Demokratie, Föderalismus und bewaffneter Neutralität zu verteidigen, beschäftigt man sich mit Ticket-Spielchen, Imagepflege und taktischen Manövern.

Schweizer Ukraine-Söldner sind Landesverräter

Dazu passt die skandalöse Einstellung des Verfahrens gegen Schweizer Ukraine-Söldner. Wer in fremden Uniformen kämpft, Kriegsgefangene hinrichtet oder fremde Fahnen trägt, ist kein Schweizer mehr – er ist Landesverräter. Das gilt für jede Seite. Die SVP muss diese Klarheit vorleben, statt sich selbst zu zerlegen. Sonst wird sie zum Spielball der Gegner – und die Schweiz verliert ihre letzte Verteidigungslinie.