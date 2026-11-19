„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Trump, Xi und Putin gegen die kriegstollwütige EU

Trump, Xi und Putin setzen sich an einen Tisch – und die kriegstollwütige EU schäumt. Während in Brüssel und Berlin die üblichen Verdächtigen weiter den Stellvertreterkrieg gegen Russland befeuern, zeigen die drei Großmächte, dass Realpolitik möglich ist.

Doppelmoral-Sanktionen gegen «Aggressoren»: Warum nie gegen die USA?

Die Doppelmoral der Sanktionen stinkt zum Himmel. Russland wird als Aggressor gebrandmarkt und wirtschaftlich isoliert – doch gegen die USA, die in den letzten Jahrzehnten Dutzende Kriege vom Zaun gebrochen haben, regt sich kein Finger. Keine Sanktionen, keine Empörung, keine Konsequenzen.

Börsengang Anthropic und EU-Wirtschaft auf dem Pannenstreifen wegen Ukraine-Krieg

Während Anthropic in den USA mit einem spektakulären Börsengang Milliarden einsammelt und die KI-Zukunft gestaltet, steht die europäische Wirtschaft auf dem Pannenstreifen. Unbezahlbare Energie, Firmenpleiten und deindustrialisierte Landschaften sind der Preis für den Ukraine-Wahn.

Schweizer Ausgabe:

Kriegsverrückte NZZ

Die NZZ jubelt auf der Titelseite über ukrainische Marschflugkörper mit Schweizer Wurzeln, die Russlands Krim-Brücke treffen. Ein Unternehmen nahe dem Militärflughafen Emmen soll heikle Teile geliefert haben, das Kriegsmaterialgesetz wird umgangen, und die Redaktion knallt die Champagnerkorken. Dass die Schweiz damit endgültig zur Kriegspartei wird und sich auf die Zielliste der Russen setzt, stört die außenpolitischen Analphabeten nicht im Geringsten.

Außenpolitiker fordern EU-Unterwerfung ohne Volksabstimmung

Gleichzeitig halten die Außenpolitiker des Nationalrats das EU-Paket brav auf Kurs. Sie fordern die Unterwerfung unter fremde Richter, Gesetze und Tributzahlungen – und wollen dem Volk sogar die Volksabstimmung verweigern, indem sie nur ein fakultatives Referendum zulassen. Die Kantone werden ausgebremst, die direkte Demokratie entkernt.

Die Verschwörung von Bern: Dolchstoss gegen Bundesgericht

Die Gerichtskommission des Parlaments sticht dem Bundesgericht in den Rücken, statt nach dem Liebesaffären-Skandal aufzuräumen. Dolchstoß statt Rechtsstaat. Während Realpolitiker in Washington, Peking und Moskau noch verhandeln, treiben Berner Gesinnungstäter und Zürcher Kriegstreiber die Schweiz in den Abgrund.