„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:
Trump, Xi und Putin gegen die kriegstollwütige EU
Trump, Xi und Putin setzen sich an einen Tisch – und die kriegstollwütige EU schäumt. Während in Brüssel und Berlin die üblichen Verdächtigen weiter den Stellvertreterkrieg gegen Russland befeuern, zeigen die drei Großmächte, dass Realpolitik möglich ist.
Doppelmoral-Sanktionen gegen «Aggressoren»: Warum nie gegen die USA?
Die Doppelmoral der Sanktionen stinkt zum Himmel. Russland wird als Aggressor gebrandmarkt und wirtschaftlich isoliert – doch gegen die USA, die in den letzten Jahrzehnten Dutzende Kriege vom Zaun gebrochen haben, regt sich kein Finger. Keine Sanktionen, keine Empörung, keine Konsequenzen.
Börsengang Anthropic und EU-Wirtschaft auf dem Pannenstreifen wegen Ukraine-Krieg
Während Anthropic in den USA mit einem spektakulären Börsengang Milliarden einsammelt und die KI-Zukunft gestaltet, steht die europäische Wirtschaft auf dem Pannenstreifen. Unbezahlbare Energie, Firmenpleiten und deindustrialisierte Landschaften sind der Preis für den Ukraine-Wahn.
Schweizer Ausgabe:
Kriegsverrückte NZZ
Die NZZ jubelt auf der Titelseite über ukrainische Marschflugkörper mit Schweizer Wurzeln, die Russlands Krim-Brücke treffen. Ein Unternehmen nahe dem Militärflughafen Emmen soll heikle Teile geliefert haben, das Kriegsmaterialgesetz wird umgangen, und die Redaktion knallt die Champagnerkorken. Dass die Schweiz damit endgültig zur Kriegspartei wird und sich auf die Zielliste der Russen setzt, stört die außenpolitischen Analphabeten nicht im Geringsten.
Außenpolitiker fordern EU-Unterwerfung ohne Volksabstimmung
Gleichzeitig halten die Außenpolitiker des Nationalrats das EU-Paket brav auf Kurs. Sie fordern die Unterwerfung unter fremde Richter, Gesetze und Tributzahlungen – und wollen dem Volk sogar die Volksabstimmung verweigern, indem sie nur ein fakultatives Referendum zulassen. Die Kantone werden ausgebremst, die direkte Demokratie entkernt.
Die Verschwörung von Bern: Dolchstoss gegen Bundesgericht
Die Gerichtskommission des Parlaments sticht dem Bundesgericht in den Rücken, statt nach dem Liebesaffären-Skandal aufzuräumen. Dolchstoß statt Rechtsstaat. Während Realpolitiker in Washington, Peking und Moskau noch verhandeln, treiben Berner Gesinnungstäter und Zürcher Kriegstreiber die Schweiz in den Abgrund.
Das linksbunte Schweinsgesindel aus dem Bundestag, ganz vorne mit Pinocchio und dem Schreihals Hofreiter, unterstellt den Russen laufend, dass sie Europa angreifen könnten!
Aber wozu?
Russland ist selber sehr groß und braucht kein zusätzliches Land, hat selber reichlich Bodenschätze wie Metalle usw. und üppige Energievorkommen wie Öl, Gas, Kohle und Kernkraftwerke.
Will Rußland etwa mit den vielen Millionen importierten Negern, Islamisten und Zigeunern Europas sein Bruttosozialprodukt entscheidend voranpeitschen?
*total totlach*
Alles für die Ukraine – nichts für Deutschland!
KOALI DER KRIEGSWILLIGEN ZU GAST BEI FRITZ
Ukraine-Krieg im NTV-Liveticker+++
12:09 Spitzentreffen der „Koalition der Willigen“
startet in Kürze +++
18.11.2026
Zu dem Spitzentreffen der „Koalition der Willigen“ werden ab dem Mittag neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet.
Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.
Zentrales Thema der Gespräche in Berlin dürfte die Forderung der Europäer sein, an jeglicher Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt zu werden.
Nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin soll außerdem die Unterstützung der Ukraine „im Bereich der militärischen Luftverteidigung“ gestärkt werden.
Darüber hinaus soll es demnach auch um die Bekräftigung der Bereitschaft der Partner Kiews zu „robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien gehen, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen“.
TRUMPS EIDAM, EIN UKR-FAN WIE SEIN CHEF
+++ 11:31 Kushner will in Berlin an
„glaubwürdigen Garantien für die Ukraine“ arbeiten
Trumps Schwiegersohn und Sonderbeauftragter, Jared Kushner, kündigt an, sich heute in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Woldymyr Selenskyj und anderen europäischen Führern zu treffen.
Dabei wird er begleitet von dem anderen US-Sondergesandten, Steve Witkoff. Zu den Prioritäten der Reise gehöre, die enge Koordination mit der Ukraine und Europa zu stärken, an einer einheitlichen Position zu den Schlüsselpunkten eines dauerhaften Friedens zu arbeiten und eine nächste Runde multilateraler Verhandlungen vorzubereiten, schreibt Kushner auf X…
+++ 10:58 Ölpumpstation in Tatarstan steht offenbar
in Flammen – Ukraine erwartet „Kaskadeneffekt“ +++
Die Ukraine griff offenbar wieder Öllager in der Region Tatarstan östlich von Moskau mit Drohnen an. Dies melden russische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden. Zudem seien mehrere zivile Einrichtungen beschädigt worden…
ZYNIKER & VERBRECHER DER UKR-JUNTA,
die ganz Europa ins Unglück stürzen wollen
+++ 10:26 Die Ukraine gratuliert Lissabon
zur „längsten Brücke Europas“ +++
Nach erneuten Angriffen in der Nacht ist noch unklar, wie zerstört die Krim-Brücke, das Prestigeprojekt des Kreml, ist.
➡ Der ukrainische Generalstab gratuliert aber schon einmal Lissabons Vasco-da-Gama-Brücke zum Status, die längste Brücke Europas zu sein. Diese verfügt über eine Gesamtlänge von knapp 17,2 Kilometern.
+++Bislang galt die Kertsch-Brücke, die das russische Festland mit der völkerrechtswidrig annektierten Krim verbindet und deren Eisenbahnstrang rund 18,1 Kilometer zählte, als längste Brücke Europas.
Die 16,9 Kilometer lange Straßenbrücke stürzte allerdings in dieser Woche nach ukrainischen Angriffen in Teilen ein. Russischen Angaben zufolge soll der Zugverkehr auf der Krimbrücke voraussichtlich am Nachmittag gegen 16 Uhr Moskauer Zeit wieder aufgenommen werden. Dies gibt der Gouverneur der Halbinsel, Sergej Aksjonow, bekannt, wie die Staatsagentur Tass schreibt…
HERZOG HARRY MARKLE 😉
deutet in einem Podcast des britischen „Telegraph“ an, dass sich Großbritannien schon länger im Konflikt mit Russland befindet.
„Nur weil uns keine Drohnen, Kugeln und Raketen um die Ohren fliegen, heißt das nicht, dass wir nicht im Krieg sind. Ich habe das Gefühl, dass wir seit zehn Jahren im Krieg sind.“ Im Ernstfall wäre er auch bereit, zu den britischen Streitkräften zurückzukehren, sagt er: „Wenn man mich auffordert, mich zum Dienst zu melden, und es nötig ist, dann bin ich zu 100 Prozent bereit, meinem Land gemeinsam mit anderen Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen.“…
+https://www.n-tv.de/politik/12-09-Spitzentreffen-der-Koalition-der-Willigen-startet-in-Kuerze-id30859357.html
Deutschland ist nicht nur immernoch von den Amis
besetzt, auch die Engländer sind Landräuber
(Alle wollen unser Land ausbeuten, auch die
Muselmanen, Schwarzafrikaner u. Chinesen).
Prinz Harry ging schon früh auf die Jagd und gilt als guter Schütze.[16] Als Gast des befreundeten Franz-Albrecht Prinz zu Oettingen-Spielberg, an dessen Hochzeit er 2016 teilnahm, war er wiederholt auf Wildschweinjagden im bayerischen Oettingen und in der brandenburgischen Schorfheide, wo das Adelshaus große Waldgebiete besitzt.[17][18][19]
+https://de.wikipedia.org/wiki/Harry,_Duke_of_Sussex#Privates
US-GB-EU-UKR-TROMPETE „BILD“:
„Russen-Diktator in China angekommen“
„Putin am Katzentisch“ (Ob es stimmte,
kann man im Video-Clip nicht erkennen.)
+https://www.bild.de/news/putins-atomkoffer-offizier-bestaetigt-inhalt-vor-laufender-kamera-6afeaca9a3767a11a0be9bb2
„Frisör-Meister erklärt Putins Haar-Problem:
Diktator geht die Farbe aus!“