„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Staatsmänner-Gipfel in China, absurdes Theater in der EU

Während in China die wahren Staatsmänner Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump an einem Tisch saßen und über Frieden, Stabilität und eine neue Weltordnung sprachen, zelebrierte die EU ein absurdes Theater der Heuchelei und Selbstzerstörung. Endlich muss Schluss sein mit der scheinheiligen Sanktionspolitik gegen Russland, die Europa in den wirtschaftlichen Abgrund treibt und den Bürgern Energiearmut, Inflation und Deindustrialisierung beschert, während die USA und China prächtig verdienen.

Krieg statt Rente: Merz und Co. plündern die Alten

Kanzler Merz und seine Kriegstrommler plündern derweil die Alten: Statt die Renten zu sichern, fließen Milliarden in Waffen und die endlose Fortsetzung des Ukraine-Konflikts – Krieg statt Rente, das ist die bittere Realität für die deutsche Bevölkerung.

Schweizer Ausgabe:

Kriegsverrückte NZZ-Vollidioten? Nein, es sind Verräter an der Schweiz

Die NZZ jubelt über den „spektakulären Erfolg“ eines Angriffs auf die Krimbrücke mit Komponenten ursprünglich schweizerischer Herkunft. Kriegsverrückte Vollidioten? Nein, es sind Verräter an der Schweiz. Einst machte die kühle Neutralität die Zeitung groß, heute wirft sie diese Tradition auf den Müll und feiert die militärische Beteiligung an einem Krieg gegen eine Atommacht. Die Schweiz ist längst Kriegspartei – und das Establishment applaudiert.

EU-Unterwerfung: Simon Michel ist Profiteur, die Schweiz verliert

Gleichzeitig treibt Simon Michel die EU-Unterwerfung voran. Der Ipsomed-Milliardenerbe ist klarer Profiteur: Über die Hälfte seiner Produktion geht in die EU. Er stellt Firmeninteressen über Schweizer Souveränität und Volksrechte. Die Schweiz verliert, während er den Zugang zum Binnenmarkt sichert.