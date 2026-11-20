„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:
Staatsmänner-Gipfel in China, absurdes Theater in der EU
Während in China die wahren Staatsmänner Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump an einem Tisch saßen und über Frieden, Stabilität und eine neue Weltordnung sprachen, zelebrierte die EU ein absurdes Theater der Heuchelei und Selbstzerstörung. Endlich muss Schluss sein mit der scheinheiligen Sanktionspolitik gegen Russland, die Europa in den wirtschaftlichen Abgrund treibt und den Bürgern Energiearmut, Inflation und Deindustrialisierung beschert, während die USA und China prächtig verdienen.
Krieg statt Rente: Merz und Co. plündern die Alten
Kanzler Merz und seine Kriegstrommler plündern derweil die Alten: Statt die Renten zu sichern, fließen Milliarden in Waffen und die endlose Fortsetzung des Ukraine-Konflikts – Krieg statt Rente, das ist die bittere Realität für die deutsche Bevölkerung.
Schweizer Ausgabe:
Kriegsverrückte NZZ-Vollidioten? Nein, es sind Verräter an der Schweiz
Die NZZ jubelt über den „spektakulären Erfolg“ eines Angriffs auf die Krimbrücke mit Komponenten ursprünglich schweizerischer Herkunft. Kriegsverrückte Vollidioten? Nein, es sind Verräter an der Schweiz. Einst machte die kühle Neutralität die Zeitung groß, heute wirft sie diese Tradition auf den Müll und feiert die militärische Beteiligung an einem Krieg gegen eine Atommacht. Die Schweiz ist längst Kriegspartei – und das Establishment applaudiert.
EU-Unterwerfung: Simon Michel ist Profiteur, die Schweiz verliert
Gleichzeitig treibt Simon Michel die EU-Unterwerfung voran. Der Ipsomed-Milliardenerbe ist klarer Profiteur: Über die Hälfte seiner Produktion geht in die EU. Er stellt Firmeninteressen über Schweizer Souveränität und Volksrechte. Die Schweiz verliert, während er den Zugang zum Binnenmarkt sichert.
Was ist denn bei den „Bildtermin“ heraus gekommen ?
Bis jetzt noch nichts vernommen !
Man fragt sich, wer die größere Show abgezogen,
habe, die drei Atommächte in China oder die
~40 Angeber in Berlin. Am Ende war das ein
mit den USA abgestimmtes Theater in Berlin:
immerhin waren Trumps Lieblinge Kushner
u. Witkoff anwesend: knapp 40 Personen?
Ich zähle 34 auf dem „Familienfoto“. Die kleine
Meloni nicht in der ersten Reihe, dafür hinter Merz
u. ihrem Liebling Selenski.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalition-der-willigen-in-berlin-2461162
Und bei der Kertsch-Brücke-Zerstörung waren
die USA im bösen Spiel an vorderster Front:
Möglich wurde die Operation auch durch westliche Aufklärungsflüge im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer. Am 16. November operierte ein US-Aufklärungsflugzeug Boeing RC-135U nahe der russischen Küste bei Sotschi, um Signale von Radar- und Luftverteidigungssystemen zu erfassen. Ein Awacs-Aufklärer („NATO01“) lieferte das Luftlagebild, in der Nacht patrouillierte ein Seeaufklärer vom Typ P-8A Poseidon vor der Nato-Schwarzmeerküste.
DA KANN MIR KEINER SAGEN,
TRUMP HÄTTE DAVON NICHTS GEWUßT.
+https://www.derstandard.de/story/3000000349659/wie-der-ukraine-der-grosse-schlag-gegen-putins-krimbruecke-gelang
Roger Köppel ist einfach zu vertrauensselig,
was Trump betrifft.
DIE ARROGANZ DES WERTE-WESTENS
Holländische Rüstungsfirma gibt damit an,
beim Angriff auf die Kertsch-Brücke dabei
gewesen zu sein:
Übersicht mit KI
Das in den Niederlanden ansässige Rüstungsunternehmen Destinus (mit Standorten unter anderem in Valkenburg und Hengelo) hat öffentlich erklärt, dass seine Waffensysteme beim ukrainischen Angriff auf die Kertsch-Brücke (Krim-Brücke) Mitte November 2026 eingesetzt wurden.
Was Destinus mitteilte
• Eingesetzte Systeme: Laut Unternehmensangaben und Berichten kamen bei dem Angriff auf die Brücke Marschflugkörper vom Typ Ruta (Ruta Block 1) sowie Da Vinci-Drohnen von Destinus zum Einsatz. Sieben Ruta-Marschflugkörper sollen die Brücke getroffen und zum Einsturz eines Abschnitts der Straßenbrücke beigetragen haben.
• Begründung für die Mitteilung: Es war das erste Mal, dass Destinus öffentlich einen konkreten Einsatz seiner Waffen bei einem solchen Angriff hervorhob. Ein Unternehmenssprecher erklärte, man habe zeigen wollen, dass in Europa entwickelte Technologie gemeinsam mit ukrainischen Waffen einen konkreten Beitrag zur Verteidigung Europas leisten könne.
➡ Reaktionen und Folgen
• Russland: Die russische Botschaft in den Niederlanden griff die Erklärung auf und stellte in Frage, ob die Niederlande offen in den Konflikt eintreten. In russischen Medien und sozialen Netzwerken gab es scharfe Angriffe und Drohungen.
• Niederlande & Experten: Sicherheits- und Völkerrechtsexperten warnten vor möglichen Sabotage-, Cyber- oder rechtlichen Risiken, falls Unternehmensmitarbeiter in der Ukraine über bloße technische Unterstützung hinaus aktiv an Kampfhandlungen beteiligt gewesen sein sollten. Destinus wies Vorwürfe einer direkten militärischen Beteiligung zurück und sprach von technischer Unterstützung. Zudem wurde in Kiew nahe der niederländischen Botschaft ein Einschlag gemeldet, dessen genaue Hintergründe untersucht werden.
DIE ANGEBER
Holland-Firma verkündet stolz:
Unsere Raketen haben die Krim-Brücke zerstört
Unsere Waffen waren dabei! Auf LinkedIn verkündete das in Valkenburg ansässige Unternehmen Destinus, sieben „Ruta“-Marschflugkörper aus eigener Produktion hätten das Bauwerk getroffen.
UND ZEIGT EIN BEWEIS-FOTO
+https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/holland-firma-meldet-nach-angriff-auf-krim-bruecke-das-waren-unsere-raketen-6afd84dcbb7e7a6679f92b25
…und auch Mitarbeiter des niederländischen
Waffenherstellers sollen Drohnen in der Ukraine
abgefeuert haben
+https://dutchreview.com/news/dutch-missiles-ukraine-attack-crimean-bridge-18112026/
HOCHMUT KOMMT VOR DEM FALL!
Ich fürchte, Herr Merz wird noch enormen Schaden anrichten, wenn er nicht endlich zum Rücktritt gezwungen wird. Pleite ist D schon, fast isoliert auch. Was Merz sagt oder nicht sagt, interessiert außerhalb D eh niemanden mehr. Die haben doch auch schon mitgekriegt, das er nichts oder wenn das Feger nteil von dem tut, was er sagt. Muss man jedenfalls so vermuten. Alle wirklich wichtigen Sachen laufen längst ohne D.
Ich glaube, wenn Herr Putin Merz ihm anbietet, die Sanktionen zu lockern, wird Putin sich seinen Teil gedacht haben. Ah ohne unser Gas scheint es doch nicht zu gehen, kicher. Oder so.
KRIEGSTOLLWUT
Von einem abgehobenen Parteienstaat, der über die Köpfe der Bürger hinweg regiert.
um Riesengeschäfte mit der Rüstungsindustrie machen zu können und um an der Macht bleiben zu können.
Über die Köpfe der Bürger hinweg wird regiert und gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung.
Denn auch die Industrie hat ein riesiges Interesse wieder bezahlbare Energie zu bekommen.
Und das geht nicht ohne Russland mit deren unerschöpflichen Energie Ressourcen!!!
Dazu das Totalversagen der Medien die sich nicht trauen, den kriegswütigen Kanzler MERZ, der einen Militarismus ohne Militär huldigt, in seine Schranken zu weisen, der Milliarden und Aber Milliarden für Rüstung mit Panzern, Schiffen und Uniformen zum Fenster hinaus werfen wird, den Krieg in einer Weise eskalieren lässt. Falls dies für Russland zum Problem werden könnte, dann werden die Russen zu den letzten Mitteln greifen. Dann werden die Russen Waffen einsetzen, da können sie ihre Panzer jetzt schon einschmelzen.
Die Folgen der Kriegswut bekommen die Bürger dann stets auf den Stromrechnungen Ende des Monats präsentiert. Und gleichzeitig wollen sie den Rentnern noch die Rente kürzen, um den Kriegsapparat am Leben halten zu können!
70 Milliarden 40 Milliarden Hunderte von MILLIARDEN alles in den ukrainischen Kriegsapparat.
Alles Geld das hier in Deutschland FEHLT!
Die KREDITKARTEN der URENKEL sind schon gesperrt!!!
Eine SCHANDE für DEUTSCHLAND die sogenannte „Koalition der Willigen!“
WILLIG Deutschland den Ukrainischen Pipeline- und Brückensprenger zu opfern!!
Neuerdings alle EU STAATEN dazu, die mit zur Kasse gezwungen werden sollen!!!
Köppel: Wenn man eine derartige Schuldengrabplatte über Deutschland (EUROPA) legt, dann verschärft sich der Ton!!
Und ALLE EU STAATEN werden jetzt AUCH NOCH ZUR KASSE GEZWUNGEN in militaristischem Ton aus Deutschland!!
Sogar die (brave) neutrale SCHWEIZ wird jetzt mit hineingezogen!!
Dieser Kriegswahn ist brandgefährlich weil er auf eine sachliche und friedensorientierte Politik gegenüber Russland verzichtet!!!!!
DIE DIREKT in den ABGRUND FÜHRT!!
In der Geschichte etliche Male erlebt. (Und schon wieder verschlafen!!)
Die Zeche bezahlt immer der Bürger!
Der Politiker bezahlt gar nichts!!!!!
Der kann in seiner Limousine weiter herumfahren, kann in seinem Strandkorb liegen….
DANKE an HERRN KÖPPEL mit seinen fachlich hochqualifizierten Analysen!!
Für dieses UKRAINE SPRACHROHR Claudia MAYOR, der Militärfachfrau sind 100 MILLIARDEN „NICHT VIEL GELD“
Die 100 MILLIARDEN soll sie erst mal verdienen gehen!!
Köppel:
Die EU STRANGULIERUNGSPOLITIK
Die EU POLITIK von der LIBERALISIERUNG über die REGULIERUNG zur STRANGULIERUNG!!
Sie machen die Wirtschaft kaputt.
Und die Menschen dürfen in Europa nicht mehr frei reden!!
Dann werden sie sofort sanktioniert, dann nimmt man Ihnen die Bankkonten weg, dann sperrt man sie irgendwo ein und Sie dürfen nicht mehr einreisen!
Das sind autokratische Tendenzen dort, wo man behauptet, die DEMOKRATIE gralhütermäßig zu verteidigen!
Nein, sie verteidigen nicht die Demokratie und zeigen mit dem Finger auf Russland!
Gemessen an der Russischen Tradition und Iwan des Schrecklichen ist PUTIN wohl einer der demokratischsten Staatsoberhäupter, die Russland je hatte, der am demokratischsten ist gemessen an der Russischen Tradition.
Wir sollten besser die Entwicklung unserer eigenen Staatssäulen anschauen!
Freiheit
Demokratie
Marktwirtschaft
Redefreiheit
Dann sehen wir, dass wir in der falschen Richtung unterwegs sind!