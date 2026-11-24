„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Sicherheitsrisiko Selenskyj: Brandstifter im Mittelmeer

Während deutsche Medien den ukrainischen Präsidenten als Heiligen feiern, treibt er den Krieg weiter in gefährliche Gewässer. Russische Schiffe im Mittelmeer werden versenkt, und hierzulande jubelt man über jede Eskalation, als gäbe es keinen historischen Schrecken mehr. Die Narben der Weltkriege sind noch sichtbar, doch die Eliten haben nichts gelernt.

Kriegsverblödung: Deutschlands Eliten schiessen die Bundesrepublik kaputt

Kriegsverblödung beherrscht die Szene: Deutschlands Führungsschicht schießt die Bundesrepublik systematisch kaputt. Moralismus ersetzt Interessenpolitik, Wohlstand wird auf dem Altar des Gutmenschentums geopfert. Statt die Ursachen des Konflikts nüchtern zu analysieren, wird alles auf Putin und Trump personifiziert.

Stell dir vor, es ist Krieg, und die Deutschen gehen nicht hin

Stell dir vor, es ist Krieg, und die Deutschen gehen nicht hin. Das wäre ein Zeichen der Vernunft, ein Rückzug aus dem Unheil statt Größenwahn. Doch der Bonsai-Bismarck in der Hauptstadt predigt Führung und Aufrüstung, die Sicherheit nicht erhöht, sondern den Präventivschlag wahrscheinlicher macht. Atomare Realität interessiert niemanden.

Schweizer Ausgabe:

Alarmstufe Rot bei der SVP: Rachefurie Amaudruz bereitet Sprengkandidatur vor gegen Brechstangen-Ticket Aeschi/Graber

Was als geordnete Auswahl verkauft wurde, entpuppt sich als abgekartetes Karrieremanöver. Fraktionschef Thomas Aeschi, sonst einer der tüchtigsten Köpfe unter der Schweizer Bundeshauskuppel, lässt sich lieber in der Sänfte an die Macht tragen, statt den offenen Wettbewerb zu wagen. Mit einem Kollegen ähnlichen Zuschnitts an seiner Seite soll der Weg in den Bundesrat möglichst risikofrei gebügelt werden.

Nato-Turbo im Bundesrat: Kein Geld für Martin Pfister

Gleichzeitig pusht Verteidigungsminister Martin Pfister den Nato-Turbo und behauptet, die Freiheit der Schweiz werde in der Ukraine verteidigt. Solange Aufrüstung und Kriegsmaterialgesetz von Leuten gesteuert werden, die Neutralität und Unabhängigkeit preisgeben wollen, darf kein Geld in diese Richtung fließen. Die SVP muss kämpfen statt intrigieren – sonst verspielt sie in entscheidender Stunde ihre Seele.