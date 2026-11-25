„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Raus aus dieser Russen-Hysterie

Seit Jahren trommeln Medien und Politik unablässig denselben einseitigen Marsch, als gäbe es keinen anderen Blick auf die Welt außer dem des westlichen Establishments. Wer differenziert fragt, wird sofort als Putin-Versteher gebrandmarkt, während die eigentlichen Probleme Deutschlands – zerfallende Infrastruktur, überlastete Sozialsysteme und eine aus dem Ruder laufende Migration – systematisch ausgeblendet werden.

Hört endlich auf mit diesem Großmachtgetue

Deutschland ist keine Militärmacht und sollte auch keine werden. Statt sich in geostrategischen Allmachtsphantasien zu verlieren und Milliarden in Waffenlieferungen und Aufrüstung zu versenken, wäre ein realistischer Blick auf die eigenen Grenzen längst überfällig. Die Bürger zahlen den Preis für diese Hybris: steigende Energiekosten, wachsende Unsicherheit und eine Politik, die sich lieber als moralische Weltpolizei geriert als die Interessen der eigenen Bevölkerung zu vertreten.

Lieber Renten als Kanonen

Jeder Euro, der in immer neue Rüstungspakete fließt, fehlt bei den Rentnern, den Krankenhäusern und den Schulen. Ein Land, das seine Alten und Schwachen vernachlässigt, während es Kriege finanzieren will, die es nicht gewinnen kann, verliert seine Seele.

Schweizer Ausgabe:

Aeschi: In der Sänfte an die Macht?

Was für ein Scherbenhaufen. Die SVP, sonst stolz auf Themen vor Pöstchen, präsentiert ein Bundesrats-Ticket, das nach reinem Karrierismus riecht. Fraktionschef Thomas Aeschi lässt sich Bedenkzeit und Sonderregeln einräumen, wäscht unliebsame Konkurrenten wie Pierre-Alain Schnegg beiseite und setzt auf eine Konstellation, die ihm den bequemen Weg in die Sänfte ebnen soll.

SVP-Fraktionschef verkleinert sich. Die Heuchelei der Gegner

Die Heuchelei der Gegner ist natürlich widerlich. Dieselben, die bei SP-Hardlinern stillhalten, weiden sich jetzt hämisch an der SVP-Blamage. Doch die Ohrfeige kommt zur rechten Zeit. Sie entlarvt spät-römische Machtdekadenz und Überheblichkeit in den eigenen Reihen. Die Partei muss sich jetzt selbstkritisch aufrappeln, sonst wird sie zur weiteren Pöstchen-Truppe unter der Bundeshauskuppel – und die braucht niemand.