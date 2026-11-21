„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Samstag-Ausgabe:

Deutschland geht am Ukraine-Krieg zugrunde

Deutschland geht am Ukraine-Krieg zugrunde, doch niemand traut sich, das laut auszusprechen. Während die Medien den Moralismus zelebrieren und von „Werte“ schwadronieren, wird die deutsche Wirtschaft systematisch ruiniert: Energie abgeschnitten, Industrie in die Nahtodzone gedrängt, der Mittelstand täglich dem Spießrutenlauf der Politik ausgesetzt. Die Abgehobenheit der Parteienoligarchie, die das Land gegen seine Lebensinteressen führt, ist das eigentliche Tabu – und gerade die neuen konservativen Portale schweigen dazu mit.

Mutter sein? Ja, bitte!

Parallel dazu feiern dieselben Medien die Frau ohne Kind als Fortschritt. Falsch! Muttersein ist das Stärkste, Berauschendste und Wirklichste, was das Leben zu bieten hat. Ein Hoch auf die Mütter, die Zivilisation überhaupt erst möglich machen – statt auf den Mentalsozialismus, der Familie und Zukunft verächtlich macht.

Historischer Gipfel in China

In China hingegen fand ein historischer Gipfel statt: Trump, Xi und Putin an einem Tisch. Kein Zaubertrick, der Kriege beendet, aber der Durchbruch des Permafrosts der Diplomatieverweigerung. Die multipolare Welt spricht realpolitische Sprache – Europa kontert mit Überheblichkeit und Affentheater. Merz, Macron und die Koalition der Winzigen wollen mitspielen, haben aber nichts zu bieten außer Ruinen ihrer Volkswirtschaften. Sie halluzinieren sich in einen Dreifrontenkonflikt und mauern sich selbst ein, während Russland längst aus der Isolation ausgebrochen ist.

Merz, Macron & Co.: Affentheater der Wichtigtuer

Die traurige Figur Europas ist vollendet: moralischer Imperialismus ohne Macht, Parteienstaat als Beute der Anspruchsgruppen, Schulen „kaputtgespart“, obwohl der Staat fetter ist denn je. Die guten Zeiten produzierten schlechte Politiker – die schlechten Zeiten fordern jetzt bessere. Direkte Demokratie statt Abgehobenheit wäre der Anfang.