„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Brüssel will Schröder russische Mandate verbieten

Ursula von der Leyens Todesstern feuert weiter auf die Fundamente Europas: Freiheit, Demokratie, Wirtschaft und Rechtsstaat geraten unter Dauerbeschuss aus Brüssel. Mit einem neuen Sanktionspaket will die EU-Kommission dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder verbieten, Mandate für russische Unternehmen wahrzunehmen. Was gestern Jacques Baud traf, trifft heute Schröder – und morgen jeden, der nicht der Brüsseler Moraljustiz folgt. Ohne ordentliches Verfahren, ohne Verteidigungsmöglichkeit wird hier Lynchnjustiz praktiziert: Geld sperren, Rechte rauben, Einschüchtern. Die EU maßt sich an, tief in die Innenpolitik und das Privatleben ihrer Bürger einzugreifen. Wer ist überhaupt Europäer? Russen sind es auch. Die Legitimation für diesen Durchgriff fehlt völlig.

Bundeshaushalt: Schuldenorgie, Kriegsorgie, entfesselter Sozialstaat

Parallel dazu feiert der deutsche Bundeshaushalt eine Schuldenorgie, eine Kriegsorgie und einen entfesselten Sozialstaat. Rekordschulden fließen vor allem in Soziales und Rüstung – der Staat als Selbstversorgungsanstalt der politischen Klasse und ihrer Klientel.

Schweizer Ausgabe:

Was Roger Köppel von einem SVP-Bundesrat erwartet

Von einem SVP-Bundesrat erwartet Köppel keinen Taktierer, der Konstellationen wägt und Karrierepläne schmiedet, sondern einen Kämpfer mit dicker Haut, der die Schweiz verteidigt, auch wenn die Hölle um ihn herum losbricht. Kein Pöstchendenken, kein Zaudern – nur klare Haltung für Souveränität, Neutralität und den Nationalstaat als einzigen Rahmen für Freiheit und Rechtsstaat.

Cassis-Kapriolen in Nordkorea schaden der Schweiz

Stattdessen liefern Cassis’ Kapriolen in Nordkorea das Gegenteil: Erst reist der Schweizer Außenminister hin, schwärmt von guten bilateralen Beziehungen und eröffnet eine Vertretung – kurz darauf übernimmt die Schweiz das nächste EU-Sanktionspaket gegen Pjöngjang. Die Nordkoreaner nennen uns daraufhin den unzuverlässigsten Partner, und sie haben recht. Solche Flipperkugel-Diplomatie zerstört die Glaubwürdigkeit der Neutralität und schadet der Schweiz massiv.