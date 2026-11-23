„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:

Am Karrierismus seiner Politiker geht auch Deutschland zugrunde

Friedrich Merz verkörpert diesen Ungeist wie kein Zweiter: Um Kanzler zu werden, opferte er Überzeugungen, konservative Ansätze und das Landesinteresse. Er wirft sich den Linken an den Hals, lässt sich am Nasenring durch die Manege führen und errichtet Brandmauern gegen jene, die Deutschland retten könnten. Parteien wie die CDU sind längst Fahrstühle der Laufbahnoptimierung – die Bürger und die Lebenswirklichkeit zählen nichts.

Norbert Röttgen: Wer der Ukraine keine Milliarden gibt, ist kein Patriot

Norbert Röttgen liefert das passende Beispiel dieser hohlen Pose. In der Talkshow von Caren Miosga erklärt er am Sonntag ungerührt: Wer der Ukraine keine Milliarden gibt, sei kein Patriot. Als wäre es patriotisch, Rentnern Geld zu kürzen, einen Stellvertreterkrieg zu riskieren und Deutschland zum Durchlauferhitzer geopolitischer Spannungen zu machen. Das ist Zynismus der Stellvertreterkrieger, die selbst nie kämpfen, aber andere sterben lassen.

Gute Nachricht: Klimagipfel Antalya gescheitert

Gute Nachricht immerhin: Der Klimagipfel in Antalya ist gescheitert. Die Weltrettungs-Thermostatpolitik der Gutmenschen stößt endlich an Grenzen. Pragmatismus statt ideologischer Großraumkonferenzen – ein Hoffnungsschimmer inmitten des politischen Niedergangs.

Schweizer Ausgabe:

Das Problem heisst Thomas Aeschi

Für den Ehrgeiz ihres Fraktionschefs opfert die SVP ihren wichtigsten Grundsatz. Statt auf Ausgewogenheit und echte Auswahl zu setzen, hat die Partei mit dem Ticket Aeschi/Graber bewusst ein Duo harter Linie präsentiert, das dem Parlament kaum Alternativen lässt. Persönlicher Ehrgeiz steht plötzlich über dem, was die SVP jahrzehntelang stark gemacht hat: Prinzipientreue statt Karriereplanung.

Der Schaden ist angerichtet

Das Signal nach aussen und innen ist verheerend. Viele Parteifreunde und Beobachter sehen darin eine Kapitulation vor dem Machtwillen eines Einzelnen. Die Glaubwürdigkeit der Fraktion leidet, und die Gegner reiben sich die Hände.

Aber die SVP kann ihn reparieren

Noch ist Zeit, vor der Bundesratswahl klarzumachen, dass Grundsätze wichtiger sind als Posten. Die SVP muss zeigen, dass sie nicht dem Ehrgeiz eines Fraktionschefs hinterherläuft, sondern ihrer eigenen Linie treu bleibt. Nur so bleibt sie die Partei der Prinzipien und nicht der Karrieren.