Von RAINER K. KÄMPF | In jüngster Zeit wird man immer öfter mit der These konfrontiert, daß früher alles besser gewesen wäre. Kann schon sein, jedoch gehen die Meinungen zu diesem Thema weit auseinander. Es kommt wohl jeweils auf den Blickwinkel des Betrachters an.

Fakt ist allemal: Die hatten weder TikTok noch Wetter-Apps, sondern orientierten sich an alten Bauernweisheiten. Genau deshalb konnte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorausplanen. Begleitet von dem glücklichen Umstand, daß unsere Vorfahren so klar strukturiert waren, erfahrene, intelligente und gewissenhafte Gemeinschaftsmitglieder mit entscheidender Verantwortung zu betrauen, konnte kaum etwas schiefgehen.

Nur mal als Beispiel, aus der Luft gegriffen: So wußten die im Sommer schon, daß es im kommenden Winter kalt werden kann. Einfach so kamen die auf die Idee, ganz ohne künstliche Intelligenz. Die gab es damals noch nicht. Sie war auch nicht nötig, da die eigene, damals noch vorhanden, bemüht wurde.

Folgerichtig wurde Reisig gesammelt, Holz gehackt und hinter dem Haus aufgeschichtet, Kohlen eingekellert oder der dort installierte Heizöltank befüllt. Und flugs ward der Kälte ein Schnippchen geschlagen.

Wir haben in unserem Zeitalter wohl das Pech, über die Jahrtausende gesammeltes Wissen zu verleugnen und zu allem Übel noch diversen Flachzangen eine ungerechtfertigte Verantwortung übertragen zu haben. Selbst schuld, würde der Altvordere konstatieren, käme er während einer Zeitreise daher.

Daher also steht zu befürchten, wir müssen über einen vielleicht harten Winter kommen, währenddessen die Öfen kalt bleiben könnten, oder wahlweise tief in die Tasche greifen.

Besser wäre es, die Zeit zum Nachdenken zu nutzen, um eventuell solch mißliche Aussichten nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Die Voraussetzung, einen kühlen Kopf zu bewahren, ist günstig wie nie.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.