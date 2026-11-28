Am 28. Oktober landete Paul Brandenburg mit seinem zehnjährigen Kind am Berliner Flughafen und wurde vor dessen Augen festgenommen – auf Basis eines Haftbefehls wegen angeblicher Majestätsbeleidigung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner nach § 188 StGB. Was folgte, rekonstruiert Brandenburg im Gespräch mit dem Youtuber Borris Brandt (BobsTV) nüchtern aus seinen handschriftlichen Notizen: ein fünfminütiger Haftprüfungstermin in Moabit, bei dem klar war, dass er an diesem Tag nicht freikommen würde, und der Beginn eines streng getakteten Alltags hinter Gittern.

In der JVA Moabit erlebte er die berüchtigte Lebendkontrolle, knappe Hofgänge und vor allem die fensterlosen Transferzellen, in denen Häftlinge wie Vieh zwischengelagert werden. Hygienische Zustände, die Brandenburg als menschenunwürdig beschreibt, gehören ebenso dazu wie überraschende Begegnungen: Wärter, die heimlich Solidarität signalisieren und ihm zustimmen, sowie Mitgefangene, mit denen sich trotz unterschiedlicher Hintergründe eine eigenartige Schicksalsgemeinschaft bildet. Rund 500 unterstützende Briefe erreichten ihn, darunter eine Nachricht eines ehemaligen DDR-Bürgerrechtlers – ein Hinweis, dass die Parallelen zu früheren Zeiten manchen nicht entgehen.

Besonders belastend war die emotionale Zerreißprobe um sein Kind. Statt Wut stellte sich Verzweiflung ein, als die Grenze des Erträglichen berührt wurde. Brandenburg schrieb an die Staatsanwaltschaft, stellte die Frage, ob er seine Äußerungen heute noch so wiederholen würde, und erlebte schließlich die Entlassung unter strengen Meldeauflagen. Die Absurditäten des Justizalltags – kaputte Uhren, plötzliche Zellenkontrollen, groteske Meldepflichten bei der Berliner Polizei – erinnern an eine Mischung aus Kafka und Monty Python.

Nach 22 Tagen hinter Gittern spricht Brandenburg von einem „Freiluftgefängnis Deutschland“. Sein Bericht zeigt in erschütternder Weise, wie ein Staat mit Kritikern umgeht, die unbequeme Wahrheiten aussprechen: nicht mit Argumenten, sondern mit Haftbefehlen und dem Vorwurf der Fluchtgefahr, obwohl er regelmäßig wegen seines Kindes nach Berlin kam. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Justiz, die politische Meinungsäußerung kriminalisiert und dabei die eigene Glaubwürdigkeit verspielt.