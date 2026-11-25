Von WOLFGANG HÜBNER | Fast neun Monate hat der „Querdenker“-Gründer Michael Ballweg vom 29. Juni 2022 bis zum 4. April 2023 in Untersuchungshaft verbracht, eine Hausdurchsuchung und öffentliche Demütigungen erdulden müssen. Betrug und Steuerhinterziehung wurden ihm vorgeworfen. Schließlich wurde Ballweg weitgehend freigesprochen. Laut Urteil wurde er lediglich wegen einer Steuerhinterziehung von knapp 20 Euro (!!) verwarnt. Fazit: Wer „falsch“ denkt in diesem Land, lebt gefährlich. Mathias Döpfner hingegen ist nicht nur keiner, der „falsch“ denkt, sondern als Chef des Springer-Konzerns dafür sorgt, dass Millionen Leser und Zuschauer richtig im Sinne der Mächtigen und Reichen denken und wählen.

Döpfner kann sich seit vielen Jahren der Zuneigung von Friede Springer, Witwe des Konzerngründers Axel Springer, erfreuen. Die mehrfache Milliardärin ist inzwischen 84 Jahre alt und sorgt sich um ihr Vermächtnis. Da sie kinderlos blieb, hat sie bereits 2020 Döpfner eine Schenkung von rund einer Milliarde Euro in Form eines Aktienpaketes gemacht. Zuvor hatte sich ihr Favorit mit dem Kauf von Springer-Anteilen für 276 Millionen Euro in hohe Schulden „gestürzt“. Ein richtiges Abenteuer war das aber nicht: Denn er tat das mit Hilfe der Deutschen Bank. Deren Kundendaten wurden kürzlich bekanntlich gehackt.

Die mit Döpfners offensichtlicher Scheinverschuldung ermöglichte Prüfung beim Finanzamt hat dafür gesorgt, dass der zu keiner Zeit irgendwelche Not leidende Döpfner als mittellos (!!) eingestuft wurde und keinerlei Schenkungssteuer zahlen musste! Wer wünscht sich das nicht: Aus amtlich beglaubigter Mittellosigkeit schwuppdiwupp zum hohnlachenden Milliardär werden! Möglich gemacht hat das eine skandalöse Regelung im Steuerrecht namens „Verschonungsbedarfsprüfung“.

Denn wer ein Milliardenvermögen geschenkt bekommt oder erbt, kann sich gegenüber dem Finanzamt ganz legal künstlich so arm rechnen, dass er am Ende keinen Cent Steuern bezahlen muss. Um dieses von CDU/CSU und SPD trotz aller Finanznöte tolerierte Schlupfloch für Reiche zu nutzen, muss es allerdings über einen mindestens zweistelligen Millionenbetrag gehen. Für den allergrößten Teil der nicht so reichen Deutschen werden folglich unerbittlich Erbschafts- und Schenkungssteuern in voller Höhe vom Staat kassiert.

Der Fall Döpfner, den unbekannten Datendieben sei Dank, ist nicht nur ein politischer Skandal. Er schadet auch dem Ansehen des Springer-Konzerns. Selbst die kapitalfreundliche FAZ schreibt zu den Vorgängen: „Der viel gebrauchte Begriff der ‚bürgerlichen Mitte‘ lässt sich nicht mit einer Steuerpolitik füllen, die nach oben so löchrig ist. Er bleibt dann leer, und man kann sich die Frage schenken, was die Gesellschaft zusammenhält.“ Amen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.