Von RAINER K. KÄMPF | „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, nehmen sich die sprichwörtlichen Frühaufsteher in Sachsen-Anhalt zu Herzen und drängen jetzt auf Tempo. Recht so, denn wer zu spät kommt, wird in aller Regel bestraft.

Auch in diesem Falle ist es unser Glück, daß die Mannschaft der AfD um Ulrich Siegmund nicht nur an sich selbst, sondern augenscheinlich vordergründig an uns denkt. Sollte Siegmund am 8. Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt werden, und davon gehen wir aus, geht’s schnurstracks ans Werk, so steht es in Aussicht. Die Medienstaatsverträge müssen noch in diesem Jahr gekündigt werden, um die Kündigung zum 1. Januar 2029 rechtssicher wirksam greifen zu lassen.

Es wird also ohnehin noch lang dauern, bis die buntesdeutsche Medienlandschaft vom Propagandaapparat des Kartells befreit werden wird. Natürlich steht es jedem frei, sich der permanent gegenderten woken Hirnwäsche auszusetzen oder sich besser der in weiten Teilen desinformierenden Manipulation zu entziehen. Wer etwas auf sich hält, tut das auch. Was ihn jedoch nicht davor schützt, genötigt und gepreßt zu werden, den entsetzlichen Agitationsapparat fetter zu füttern.

Der lässt jetzt schon erkennen, den Fehdehandschuh aufzunehmen und die Spielregeln des Kartells zu ändern: Künftig soll die Ratifikation von lediglich 15 statt 16 Bundesländern die Legitimation des Medienstaatsvertrages begründen.

Der aufgenommene Kampf gegen die niederträchtige Propagandamaschinerie des verlogenen Kartells der Altparteien wird zum Dammbruch werden. Nicht allein, daß Ulrich Siegmund ein Wahlversprechen einhalten wird, ist dann ein großer Schritt nach vorn, sondern mithin das Fanal, dem überkommenen System sein wichtigstes und stärkstes Machtinstrument zu nehmen: den Weg in die Köpfe des zum großen Teil verblendeten Volkes.

Der zur flächendeckenden Demagogie mißbrauchte öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Existenzberechtigung, die ihm die Besatzer einst zugestanden, durch eigenes Tun und Handeln verwirkt. Einzig und allein der ursprüngliche Zweck der Umerziehung (Re-education) unter Militärkontrolle wurde über die Zeit beibehalten.

Im Gegensatz zur originären Absicht allerdings zur Manipulation im Interesse eines sich formierenden diktatorischen Systems, das demokratische Strukturen zunehmend zersetzt, indem mittels eben dieses Propagandainstruments Haß, Völkerhetze und die Basis für übelsten Antisemitismus wieder salonfähig gemacht werden.

In Bezug auf den ÖRR ist es zu spät, den Anfängen zu wehren. Was bleibt, ist das schonungslose Zerschlagen dieser üblen subversiven Fehlentwicklung.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.