Von WOLFGANG HÜBNER | Es ist für politische Kräfte gleich welcher Richtung empfehlenswert, sich an den dringendsten Sorgen und Bedürfnissen der Wähler zu orientieren. In Deutschland sind das derzeit: Schlechte Wirtschaftslage, Verschuldung von Staat und vielen Bürgern, Verschlechterungen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, der wachsende Unwillen gegen die Milliardentransfer von Steuergeldern in die korrupte Ukraine, der Kriegskurs gegen Russland. Manche dieser Punkte sind auch in der einzigen relevanten Oppositionskraft AfD keineswegs schon geklärt. Umso verwunderlicher, dass in dieser Partei Streit herrscht um ein Thema, das oben nicht aufgeführt ist.

Ich spreche von der innerparteilichen Debatte um das Thema Remigration, also die Rückführung von illegal über die Grenzen gelangten Personen sowie sogenannten Bürgerkriegsflüchtlingen. Es ist zwar keineswegs so, dass die sinnlich leicht wahrnehmbare Überfremdung kein wichtiges Anliegen der Deutschen wäre. Doch so lange die Parteien, die das zu verantworten haben, bei Wahlen im Bund noch deutlich über 50 Prozent Stimmen bekommen, werden die zweifellos wünschbaren Remigrationen nicht stattfinden. Das ist die nüchterne Wahrheit.

Wenn nun in der AfD darüber gestritten wird, ob die Partei maximal 260.000 oder 2,6 Millionen Menschen wieder in die alte Heimat schicken soll, dann ist das eine rein parteitheoretische Debatte. Sie ist realpolitisch ohne direkte Auswirkungen, erzeugt emotional allerdings auch außerparteilich Wirkung. Denn ob das unter Millionen Migranten, die sich hierzulande integriert haben, nur positive Reaktionen erzeugt, darf bezweifelt werden. Es wäre deshalb wünschenswert, selbst bei dieser theoretischen Diskussion eindeutig zu bestimmen, wer remigriert werden soll und wer nicht.

Was dem AfD-Konflikt um Remigration Außenstehenden kein gutes Gefühl vermittelt, ist der Verdacht, hinter dem Thema könnten sich innerparteiliche Machtkämpfe verbergen. Die negativen Reaktionen einiger Funktionäre auf eine Äußerung von Tino Chrupalla nach den Zwischenwahlen in den USA, in der er Kritik an den Methoden der Remigration in den USA anklingen ließ, wirkten reichlich übertrieben und wurden nicht besser durch ihre Unterstützung von Alice Weidel.

Chrupalla hat inzwischen seine Position klargestellt. Für die feindlichen Massenmedien ist die offen gewordene Differenz zwischen den beiden AfD-Führungsfiguren jedoch ein gefundenes Fressen. Und es bleibt selbst bei Sympathisanten der Partei der Verdacht, dem politisch immer noch unterschätzten Handwerker Chrupalla sollte zugunsten der weltanschaulich ziemlich launigen Akademikerin Weidel geschadet werden. In einer immer noch ausgegrenzten und diffamierten Partei sind solche Machtspielchen beim wichtigen Thema Remigration schlicht schädlich.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.