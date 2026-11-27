In der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages am Donnerstag hat der AfD-Abgeordnete Martin Reichardt den Familienhaushalt der Bundesregierung scharf kritisiert. Seine zentrale Anklage: Unter wohlklingenden Begriffen wie „Demokratiebildung“, „Vielfalt“ und „Gleichstellung“ würden zahlreiche Projekte finanziert, die nach seiner Auffassung die Gesellschaft spalten und einen linksideologischen Umbau vorantreiben.

Der Einzelplan 17 umfasse zwar knapp 16 Milliarden Euro, sei aber weit mehr als ein gewöhnlicher Haushaltsposten. Er sei Ausdruck einer politischen Agenda, die traditionelle Familienbilder delegitimiere und abweichende Meinungen mit Etiketten wie „rassistisch“ oder „frauenfeindlich“ belege, erklärte Reichardt.

Besonders deutlich wurde der AfD-Politiker beim Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder. Während Frauen auf deutschen Straßen angegriffen, vergewaltigt und getötet würden, finde sich im Familienhaushalt nach seiner Darstellung keine einzige Position, die das Problem der migrantischen Gewalt unmittelbar adressiere. Den etablierten Parteien warf er vor, diese Realität nicht wahrhaben zu wollen.

Auch die aus seiner Sicht zunehmende Abwertung traditioneller Familien- und Rollenbilder nahm Reichardt ins Visier. Mütter würden als „Gebärmaschinen“, Frauen, die ihre Kinder selbst erziehen wollten, als rückständig dargestellt. Zugleich kritisierte er die aus seiner Sicht ideologische Aufladung der Geschlechter- und Identitätspolitik.

Zum Ende seiner Rede wandte sich Reichardt persönlich an seine politischen Gegner. Er verwies auf seine langjährige Partnerschaft, seine Familie und seine Rolle als Vater und Großvater. Die persönlichen Angriffe gegen ihn hätten ihn nicht von seinem politischen Kurs abgebracht.

Seine Rede war damit nicht nur eine Kritik an einzelnen Haushaltstiteln, sondern eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Bundesregierung. Die entscheidende Frage bleibt: Welche Familienpolitik soll der Staat fördern – und welche politischen Vorstellungen werden mit Steuergeld unterstützt?