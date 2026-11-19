Aufatmen in Berlin! Der Publizist und Arzt Dr. Paul Brandenburg ist wieder auf freiem Fuß. Nach 22 Tagen Untersuchungshaft hat eine erneute Haftprüfungsverhandlung am Donnerstag offenbar die Wende gebracht. Wie sein Anwalt Markus Haintz gegenüber AUF1 mitteilte, fiel die zweite Haftprüfung positiv aus. Brandenburg kann das Gefängnis noch heute verlassen.
Die Freude über die wiedergewonnene Freiheit dürfte bei Brandenburg, seiner Familie, seinen Freunden und zahlreichen Unterstützern riesig sein. Seit seiner Festnahme am 28. Oktober saß der bekannte Regierungskritiker in der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit ein. Die Festnahme erfolgte am Flughafen BER, als Brandenburg sein zehnjähriges Kind nach Berlin zurückbrachte.
Der Vorwurf: Äußerungen über den noch amtierenden Berliner Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Konkret geht es nach Angaben seines Verteidigers um sechs Äußerungen, von denen vier als Beleidigung und zwei als Verleumdung verfolgt werden. Besonders brisant: Die Vorwürfe betreffen politische Äußerungen und deren strafrechtliche Bewertung.
Bereits die erste Haftprüfungsverhandlung war für Brandenburg negativ ausgegangen. Die Justiz hielt an der Untersuchungshaft fest. Nun brachte der zweite Anlauf offenbar die entscheidende Wende. Über die genauen Bedingungen seiner Entlassung und mögliche Auflagen liegen zunächst keine näheren Angaben vor.
Der Fall hatte in den vergangenen Wochen für erhebliche Aufmerksamkeit in alternativen Medien gesorgt. Zahlreiche Unterstützer kritisierten die lange Untersuchungshaft und stellten die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme infrage. Auch die Frage, wie weit der strafrechtliche Schutz von Politikern gegenüber scharfer öffentlicher Kritik reichen darf, wurde erneut aufgeworfen.
Eines steht fest: 22 Tage hinter Gittern sind eine lange Zeit – insbesondere für einen Beschuldigten, gegen den noch kein Urteil ergangen ist. Die Unschuldsvermutung gilt selbstverständlich auch für Paul Brandenburg. Jetzt kann der Publizist zunächst wieder in Freiheit sein weiteres Verfahren erwarten. Die juristische Auseinandersetzung ist damit allerdings noch nicht beendet.
Willkommen zurück in Freiheit, Paul Brandenburg!
Das ist eine sehr gute Nachricht.
Wünsche Herrn Dr. Paul Brandenburg alles
gute auf seinem weiteren Lebensweg.
Freut mich sehr. Für die Zukunft alles Gute Herr Dr. Brandenburg.
Gute <nachricht.
War nach 22 Tagen die Einsicht des Gerichts da dass nichts ist … ausser einer scharfen Zunge von Paul Brandenburg oder hatten die vielen Proteste der alternativen Medien und ihre Anhänger den Ausschlag gegeben ? Bei diesem LInks- Merz Staat weiss man nie. Jeden Tag ein neuer Irrsinn.!
Paul Brandenburg das nächste Mal einen Bademantel und ein schnelles Pferd nach Deutschland mitbringen. Man weiß nie……! Es gibt eine große Liste…….! Verrückt.
Dabei läuft es einem kalt den Rücken runter.
Das erinnert tatsächlich an dunkelste Zeiten die wir nur aus Erzählungen kennen!!
Graunenvoll!
Grauenvoll!
Was ist eigentlich mit den GEN Z Randalierern die alle Städte zertrümmert haben, besonders Frankfurt am Main lieferte unglaubliche Szenen!
SITZT DA EINER VON DENEN IM GEFÄNGNIS???
Ein Arzt im Gefängnis, der nichts gemacht hat, nur was gesagt hat!!
Fürchterlich!
Die Leute können dadurch immer mehr Angst bekommen etwas Falsches zu sagen und halten sich zurück, aber sie distanzieren sich von dieser Regierung und laden sich mit immer mehr Abneigung bis hin zum Abscheu auf.
Irgendwo und irgendwann entlädt sich alles. Teilweise in den Wahllokalen, am Stammtisch oder auf der Gasse, auf der Autobahn … da werden tausende Ventile gelegt.
Alles Gute!
Wie kann man einen Lügner und Versager in der Politik beleidigen?
Was März im Bund ist, ist der unterm SchreibtischKrabbler in Berlin.
Wer hat den eigentlich gewählt?
AFD
„Diesmal konnten wir Ihnen noch helfen.“
https://youtu.be/mlxFA9T88I0?t=854
😉
Also ich erwarte, daß er nun rigoros gegen die korrupten Richter und Staatsanwälte vorgeht !
Glückwünsche auch von mir für Paul Brandenburg
u. Familie sowie für unsere kränkelnde Demokratie.
@ jeanette 19. November 2026 um 17:34
Das ist aber nett von Ihnen, daß Sie
Brandenburg gratulieren. Mir wünschten
Sie neulich deutschen u. amerikanischen
Knast, weil ich hier auf PI-News meine
Meinung über den Roßtäuscher Trump schrieb.
Friedensheuchler Trump
hat nicht nur Ende 2026 Putins Residenz
angreifen lassen, sondern nun auch noch die
Kertsch-Brücke. Für mich die Bestätigung,
daß er den Krieg gegen Rußland will.
Am 16. November operierte ein
US-Aufklärungsflugzeug Boeing RC-135U
nahe der russischen Küste bei Sotschi, um
Signale von Radar- und Luftverteidigungssystemen
zu erfassen.
Ein Awacs-Aufklärer („NATO01“) lieferte das Luftlagebild,
in der Nacht patrouillierte ein Seeaufklärer vom
Typ P-8A Poseidon vor der Nato-Schwarzmeerküste.
+https://www.derstandard.de/story/3000000349659/wie-der-ukraine-der-grosse-schlag-gegen-putins-krimbruecke-gelang
Der arme Dogder, was mußte er nicht alles über sich ergehen lassen… ?
seit M wurde tatsächlich alles auf dem Kopf gestellt, die Schänder Deutschlands aus dem Altparteienkartell, genauer Berliner Regierung, die in den Knast gehören, der Person, die alles begann und inszenierte, ebenso stattdessen bekommt sie Orden umgehangen.
Mit Paul Brandenburg, versuchten sie ein Exempel zu statuieren, für alle die noch klar denken können, war es der Beweis, daß wir diesen Regim nicht mehr annähernd trauen können, sie stehen immer auf der falschen Seite gegen uns.
Deshalb muß die Mehrheit begreifen, worum es geht und bereit sein, es zu ändern.