Aufatmen in Berlin! Der Publizist und Arzt Dr. Paul Brandenburg ist wieder auf freiem Fuß. Nach 22 Tagen Untersuchungshaft hat eine erneute Haftprüfungsverhandlung am Donnerstag offenbar die Wende gebracht. Wie sein Anwalt Markus Haintz gegenüber AUF1 mitteilte, fiel die zweite Haftprüfung positiv aus. Brandenburg kann das Gefängnis noch heute verlassen.

Die Freude über die wiedergewonnene Freiheit dürfte bei Brandenburg, seiner Familie, seinen Freunden und zahlreichen Unterstützern riesig sein. Seit seiner Festnahme am 28. Oktober saß der bekannte Regierungskritiker in der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit ein. Die Festnahme erfolgte am Flughafen BER, als Brandenburg sein zehnjähriges Kind nach Berlin zurückbrachte.

Der Vorwurf: Äußerungen über den noch amtierenden Berliner Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Konkret geht es nach Angaben seines Verteidigers um sechs Äußerungen, von denen vier als Beleidigung und zwei als Verleumdung verfolgt werden. Besonders brisant: Die Vorwürfe betreffen politische Äußerungen und deren strafrechtliche Bewertung.

Bereits die erste Haftprüfungsverhandlung war für Brandenburg negativ ausgegangen. Die Justiz hielt an der Untersuchungshaft fest. Nun brachte der zweite Anlauf offenbar die entscheidende Wende. Über die genauen Bedingungen seiner Entlassung und mögliche Auflagen liegen zunächst keine näheren Angaben vor.

Der Fall hatte in den vergangenen Wochen für erhebliche Aufmerksamkeit in alternativen Medien gesorgt. Zahlreiche Unterstützer kritisierten die lange Untersuchungshaft und stellten die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme infrage. Auch die Frage, wie weit der strafrechtliche Schutz von Politikern gegenüber scharfer öffentlicher Kritik reichen darf, wurde erneut aufgeworfen.

Eines steht fest: 22 Tage hinter Gittern sind eine lange Zeit – insbesondere für einen Beschuldigten, gegen den noch kein Urteil ergangen ist. Die Unschuldsvermutung gilt selbstverständlich auch für Paul Brandenburg. Jetzt kann der Publizist zunächst wieder in Freiheit sein weiteres Verfahren erwarten. Die juristische Auseinandersetzung ist damit allerdings noch nicht beendet.

Willkommen zurück in Freiheit, Paul Brandenburg!