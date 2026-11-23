Von WOLFGANG HÜBNER | „Die Landkreise und Städte stecken derzeit in den tiefsten Finanzkrisen seit Gründung der Bundesrepublik“. Diese Aussage von Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistages, ist zugleich auch eine Warnung an Millionen Bundesbürger, die der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, konkretisiert: „Weniger Busse und Bahnen fahren, Sport-, Kultur und Jugendangebote werden zusammengestrichen oder Parks, Innenstädte und Spielplätze weniger gepflegt – also all das, was das Zusammenleben in der Stadt ausmacht.“

Beide Präsidenten fordern deshalb 30 Milliarden Euro jährliche Soforthilfe vom Bund, um die drohende Handlungsunfähigkeit in den deutschen Kommunen und Landkreisen zu verhindern. Nach dem absurden Schauspiel der Berliner Regierung um die Stromsteuer lässt sich leicht vorstellen, dass ein solcher Betrag den Schuldenhaushalt von Merz/Klingbeil den Rest geben würde. Doch ist keine staatliche Ebene näher an den Bürgern, betrifft näher ihre Lebensqualität als die jeweilige Kommune, in der sie wohnen.

Deshalb müssen sich über 80 Millionen Einwohner in Deutschland fragen: Warum diese dramatische Lage? Es gibt mehrere Gründe dafür, doch der wichtigste und entscheidende Grund wird noch nicht einmal diskutiert. Schon gar nicht vom CDU-Politiker Brötel oder vom SPD-Politiker Jung. Beide wollen nämlich nicht wahrhaben, dass der deutsche Parteienstaat bis in die unterste Ebene der Kommunen und Landkreise deren Selbständigkeit erdrosselt.

Es ist die katastrophale Innen- und Außenpolitik von CDU, SPD und Grünen, die das bewirkt. Diese Politik wird seit vielen Jahren unkritisch exekutiert von den kommunalen und regionalen Gliederungen genau dieser Parteien. Beispiel Pflegekosten: Diese steigen unaufhörlich und überfordern die Leistungen der Pflegeversicherung immer mehr. Brötel weiß das nur zu gut: „Die wenigsten haben aber eine so große Rente, dass sie das ohne Probleme bezahlen können. Dann bleibt nur der Weg zum Sozialamt.“ Dann aber muss die Kommune zahlen.

Auch Jung argumentiert, die Kommunen hätten ihre Defizite nicht selbst verursacht, sondern seien zum Großteil wegen steigenden Sozialkosten und durch Kosten für gesetzlich vorgegebene Leistungen entstanden. So lange nicht unabhängige Kräfte aus der Bürgerschaft regieren, sondern der Parteienstaat mit seinen örtlichen Ablegern von CDU/CSU, SPD oder Grünen die allermeisten Städte und Gemeinden dominiert, wird sich an der Misere nichts ändern. Erst wenn sich massiver Widerstand gegen die Umsetzung kommunalschädlicher Bundesgesetze bilden würde, könnte sich etwas positiv ändern.

Von Brötel oder Jung ist das jedoch keineswegs zu erwarten. Sie rechnen trotz aller (berechtigten) Klagelieder fest damit, die Bürger würde bei Kommunalwahlen ahnungslos um die Zusammenhänge weiterhin brav ihre Parteien wählen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.