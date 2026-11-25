Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Mittwoch begrüßt Moderator Alexander Purrucker seine Gäste Gunnar Schupelius, NIUS-Kolumnist, Birgit Kelle, Chefredakteurin STATEMENT DAILY, und Julius Böhm, NIUS-Reporter, im Studio. Die Themen:

BKA-Zahlen: Vier Frauen pro Woche werden in Deutschland durch häusliche Gewalt getötet

Die Zahlen des Bundeskriminalamtes schlagen erneut wie ein Donnerschlag ein und entlarven die scheinheilige Gleichgültigkeit der politischen Klasse: Vier Frauen pro Woche sterben in Deutschland durch häusliche Gewalt, und doch wird das Thema systematisch relativiert, solange es nicht in das übliche Opfer-Narrativ passt.

Schulden, Tricks und Betrügereien: NIUS erklärt den neuen Haushalt

Während die etablierten Medien und der öffentlich-rechtliche Apparat fleißig ablenken, enthüllt NIUS parallel die haarsträubenden Tricks im neuen Haushalt, der mit Schulden, versteckten Buchungen und regelrechten Betrügereien nur mühsam zusammengehalten wird.

Millionen Euro Steuergeld für linke Organisationen gestrichen

Gleichzeitig gelingt ein handfester Erfolg gegen den aufgeblähten NGO-Komplex: Millionen Euro Steuergeld für linke Organisationen werden gestrichen, und damit gerät das gesamte Netzwerk der staatlich alimentierten Gesinnungsvereine ins Wanken, das jahrelang ungestört linke Agenda-Politik finanzierte.

„Da hat die ganze Zeit was geschlummert” – wie der Deutschlandfunk NiUS zu ewigen Nazis machen will

Als wäre das nicht genug, versucht der Deutschlandfunk mit der üblichen moralischen Keule, kritische Stimmen als ewig schlummernde Nazis zu brandmarken, indem man behauptet, da habe die ganze Zeit etwas geschlummert – eine durchsichtige Strategie, um jede abweichende Meinung im Keim zu ersticken und die Bevölkerung in ewige Schuldgefühle zu pressen.

Die große Stromsteuer-Sauerei wird immer schlimmer

Parallel dazu eskaliert die große Stromsteuer-Sauerei weiter, die Verbraucher und Unternehmen immer härter trifft und die versprochenen Entlastungen als pure Luftbuchungen entlarvt. All diese Entwicklungen fügen sich zu einem beunruhigenden Gesamtbild zusammen.