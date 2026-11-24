Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Dienstag begrüßt Moderator Alexander Kissler seine Gäste Julian Reichelt, Chefredakteur NIUS, und Pauline Voss, Stellvertretende NIUS-Chefredakteurin, im Studio. Die Themen:

SPD macht Renten-Kampfansage an die CDU

Während die SPD der Union im Rentenstreit eine Kampfansage macht und droht, die gesamte Reform scheitern zu lassen, falls die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren angetastet wird, steigen die Strompreise deutschlandweit erneut kräftig an.

Von wegen Entlastung! Strompreise schießen deutschlandweit durch die Decke

Grundversorger kündigen Erhöhungen von durchschnittlich acht Prozent an, verursacht durch gestiegene Beschaffungskosten und Netzentgelte. Für Millionen Haushalte bedeutet das trotz geplanter Steuerreduzierung spürbare Mehrkosten, während die Energiewende weiter teuer bleibt.

Millionen für Balkone, Spielplätze, private Terrassen! So komfortabel baut Deutschland für Flüchtlinge

Gleichzeitig fließen Millionen in luxuriöse Flüchtlingsunterkünfte. In Potsdam, Hamburg und Münster entstehen Neubauten mit Balkonen, privaten Terrassen, Spielplätzen, Tiefgaragen, Photovoltaik und Holzfassaden. Pro Wohnung werden teils über 250.000 Euro ausgegeben – alles auf Kosten der Steuerzahler, während deutsche Familien auf dem Wohnungsmarkt verzweifelt suchen.

Weihnachtsmärkte: Panzersperren und Betonpoller in ganz Deutschland

Auf den Weihnachtsmärkten hingegen dominieren Panzersperren und Betonpoller. In Magdeburg etwa umschließen über 500 Poller und Barrieren für 2,5 Millionen Euro den Markt als „Schutzring“, und bundesweit gehören massive Absperrungen längst zum Adventsalltag. Die einst besinnliche Tradition findet hinter Hochsicherheitsmaßnahmen statt.

„Ich will ein Dänemark, das dänisch ist!“ – Ministerpräsidenten Frederiksen sorgt für Aufregung

Vorbildlich agiert dagegen Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Mit den Worten „Ich will ein Dänemark, das dänisch ist!“ erteilt sie Multikulti und dem Bevölkerungsaustausch eine Absage. Sie betont eine starke Mehrheitskultur und ethnisch dänische Wurzeln – Klartext, der in Deutschland undenkbar scheint. Während hier die SPD Besitzstände verteidigt, Stromkunden bluten und Asylbewerber in Komfortbauten leben, zeigt Kopenhagen, dass nationale Interessen noch verteidigt werden können. Deutschland sollte dringend hinsehen.