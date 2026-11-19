Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Donnerstag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Alexander Kissler, Kolumnist NIUS, Julius Böhm, Reporter NIUS, und Wolfgang Herles, Journalist und Autor im Studio. Die Themen:
Ein Döner pro Familie: Die Stromsteuer-Senkung kommt, aber zu einem gigantischen Preis
Die Stromsteuer-Senkung kommt, doch wer genau hinschaut, erkennt den üblichen Berliner Taschenspielertrick: Ab Januar 2027 sinkt die Abgabe von 2,05 auf das europäische Minimum von 0,1 Cent je Kilowattstunde – vorerst nur für ein Jahr und finanziert aus EEG-Restmitteln. Für eine dreiköpfige Familie mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeutet das rechnerisch rund 93 Euro Ersparnis, also knapp acht Euro im Monat. Ein Döner pro Familie, mehr nicht. Der Preis dafür ist gigantisch: 5,4 Milliarden Euro fehlen dem Haushalt, und ob die Entlastung 2028 überhaupt fortgesetzt wird, hängt an einer „nachhaltigen Gegenfinanzierung“, die noch niemand vorzeigen kann. Während Familien und kleine Betriebe mit diesem Almosen abgespeist werden, bleiben die eigentlichen Preistreiber – Netzentgelte, CO2-Abgaben und die Energiewende-Ideologie – unangetastet. Merz und Klingbeil verkaufen das als großen Wurf, doch es ist bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein einer Politik, die den Industriestandort weiter ausbluten lässt.
23 Fragen: LKA ermittelt wegen Nötigung und schickt Vernehmungsbögen an CDU-Abgeordnete
Parallel dazu liefert Sachsen-Anhalt den nächsten Akt im Drama der sogenannten Brandmauer: Das LKA ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und hat an CDU-Landtagsabgeordnete sechsseitige Vernehmungsbögen mit 23 Fragen verschickt. Hintergrund ist eine Fraktionssitzung vom Oktober, in der eidesstattliche Versicherungen verteilt wurden. Die Parlamentarier sollten unterschreiben, keine Absprachen mit der AfD getroffen und bei der geheimen Wahl des Landtagspräsidenten keinen AfD-Kandidaten unterstützt zu haben – andernfalls drohe die Mandatsniederlegung. Die Ermittler sehen darin einen möglichen Angriff auf das freie Mandat und das Wahlgeheimnis. Selbst Ministerpräsident Sven Schulze war anwesend. Was als interne Disziplinierung gegen den „AfD-Verdacht“ gedacht war, ist nun zum polizeilichen Verfahren geworden und zeigt, wie hysterisch die eigene Partei mit dem Thema umgeht.
GTA6: Die neue Version des Spiels live auf Deutschlands größter Gamer-Wall
Und während die Politik zwischen Almosen und Selbstzerfleischung schwankt, gibt es ein Stück echte Unterhaltung: GTA 6 ist da. Vice City ruft – mit all dem Chaos, das in der realen Politik längst Alltag geworden ist.
Was soll bei den Ermittlungen rauskommen…? Wem untersteht das LKA? Die „Hütchenspieler“ bleiben unter sich…
ACHTUNG!!
Gestern bei LANZ kam die Asyl Mafia/Organisierte Kriminalität zur Sprache!
Jetzt wissen wir wie die das machen mit dem Bürgergeld ETC:
Gesetzeslage:
Jeder, der hier einen MINIJOB (20 Stunden im Monat) innehält, der hat ein Anrecht auf Vollversorgung.
Sagen wir mal ein Rumäne mit Familie (gibt ja auch Anständige, muss man dazusagen, wenn auch nicht die Mehrheit) kommt ins Land, dann kommt die ASYL-MAFIA und bietet ihm einen Vertrag über einen Minijob an. Das Geld die 550 EUR (oder was es ist) gehen aber nicht an den Arbeiter, sondern an die Asylmafia. Da der Arbeiter jetzt Anrecht auf Vollversorgung mit Kindergeld und mit allem hat kommt er zuletzt durch die Staatlichen Leistungen auf ca. 3.500 EURO.
Von diesen 3.500 muss er der Asylmafia auch noch einen großen Batzen abgeben.
So sind beide froh!!
Die Asylmafia kassiert erst mal die 550 EURO vom Minijob und vermutlich mindestens noch 1000 EURO monatlich vom Arbeiter ein. Dann bleiben dem Arbeiter 2.500 EURO übrig und Asylmafia schnappt mit einem Kerl monatlich 1.500 EURO. (Wenn die 1.500 reichen!!)?? In Rumänien würde der mit seine Familie Hunger leiden, so lebt er hier auch mit den Abgaben an die MAFIA wie die Made im Speck!
So machen die das mit unseren Steuergeldern!!!
Und wehe einer deckt das auf, dann kommen alle NGOs wie die Heuschrecken auf den Plan, intervenieren wo sie können. Selbst gerichtlich ausgewiesene und abgeschobene Kerle WERDEN ZURÜCKGEHOLT!!!
Dazu kommt noch:
Das kann ein Kerl in 3 Städten machen wenn er will.
Das kommt nie raus, weil die Länder wegen des Datenschutzes nicht behördlich vernetzt sind!!
Und die 15 Jährigen Sprösslinge der Einwanderer (gestern oder vorgestern im ZDF irgendwo) werden von der türkischen Mafia angeworben auf Geschäfte MIT SCHARFEN PISTOLEN zu schießen, um SCHUTZGELD von den Gastronomen und Ladenbesitzern zu erpressen! Als Beweis machen die kleinen Mistkerle dann VIDEOS von ihren Schießaktionen.
Die LADENBESITZER SIND KOMPLETT SCHUTZLOS!!!
So weit sind wir hier in diesem Saustall jetzt gekommen!!
Sizilien ist ein Paradies dagegen!
Dort blüht der Wohlstand und das Gesetz!!
Und wir bekommen die MAFIA PLAGE frei Haus geliefert.
Die kleinen nutzlosen Schuldeppen, die höchstens kriminell werden, die werden hier samt Mann und Maus alle durchgefüttert und auch noch protegiert.
ME/CFS
Was ist das?
Das ist die Krankheit, die von CORONA abstammt (oder den Corona Impfungen).
In Deutschland sind 650.000 Leute (inklusive Kleinkinder) daran erkrankt. (weltweit 40 Millionen).
Ganz plötzlich eine Krankheit mit schwerer neurologischer Behinderung, die es vor CORONA und den CORONA IMPFUNGEN gar nicht gab!!!
Kleine Kinder haben das auch!! Es wird dann oft beim Notarzt nicht erkannt, auch nicht beim Kinderarzt. Die Kinder werden nachhause geschickt. Denn diese Krankheit gab es ja vor Corona gar nicht!
Jetzt schlägt das Fernsehen Alarm!
Macht gleich bei den geplagten Bürgern einen SPENDENAUFRUF mit QR Code!
Es wird nichts erklärt!! Die ganzen Umstände werden „ausgespart“. Ersatzweise lässt man ein kleines Mädchen im Krankenhausbett vor sich hin lallen!“
+Erst in den 60ern die Contergan Kinder ohne Gliedmaßen geboren.
+Dann überall autistische Kinder (aber nicht von irgendwelchen Impfungen!!!!) hahaha!!!
+Jetzt diese schwer behinderten Kinder mit schweren neurologischen Erkrankungen.
Gleichzeitig werden von der Regierung den PHARMAFIRMEN 120 MILLIONEN für deren Anwälte zur Verfügung gestellt, um gegen die klagenden IMPFSCHADENOPFER erfolgreich anzugehen!!!
Erst trieb unsere Regierung die Bürger in brutalster und erpresserischster Weise in die Behinderung und jetzt schützt sie die Pharma-Täter mit unseren Steuergeldern!!!
Es wurde im ZDF ein knapp einjähriges Kind vorgeführt. Das kann ja gar kein CORONA gehabt haben. Da war es ja noch nicht mal geboren. (Das heisst dann nicht Impfschaden oder Impfschaden der Mutter, das nennt sich dann CORONA Schaden!).
VERMUTUNG:
Vermutlich wird die Behinderung von geimpften oder erkrankten Müttern als geschädigtes Erbgut weitergegeben.
Wiki über ME/CFS:
„Die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt. Weltweit sind vermutlich weit mehr als 40 Millionen Menschen betroffen. In Deutschland sind aktuellen Schätzungen zufolge ca. 650.000 Menschen an ME/CFS erkrankt.Damit ist ME/CFS relativ weit verbreitet. Die WHO stuft ME/CFS seit 1969 als neurologische Erkrankung ein.
ME/CFS ist ein eigenständiges, komplexes Krankheitsbild und nicht mit dem Symptom Fatigue zu verwechseln, das ein typisches Begleitsymptom vieler chronisch-entzündlicher oder neuroimmunologischer Erkrankungen ist. …..“
https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/
Apropos KINDERGELD, das ungeprüft in alle Welt ausgezahlt wird.
KINDERGELD sollte NUR VON DEN SCHULEN AUSGEZAHLT WERDEN!!
Schüler, die nicht in die Schule kommen oder unentschuldigt (ohne ärztliches Attest) fehlen, die sollten auch kein Kindergeld erhalten dürfen!
Irgendwo muss man mal anfangen, die kleinen Strolche und ihre Familien zu erziehen, wenn es keiner macht!
Die müssen sich schon als Kinder daran gewöhnen, ihren Pflichten nachzukommen:
Wer nicht erscheint, wer nichts leistet, der bekommt auch nichts! (250 EUR im Monat).
Bei den Berufstätigen werden die Zügel immer enger geschnallt, Krankmeldung vom Arzt am ersten Krankheitstag, aber die kleinen Taugenichtse und Schulschwänzer machen was sie wollen, bekommen keinerlei Konsequenzen zu spüren.
Die Dummen sind und bleiben die Steuerzahler!!
Und dann kommt ein MERZ und spielt sich als ein MÄZEN auf wenn er einer Familie 90 EURO im Jahr gibt an Stromsteuererlass!
Bei einer 4 köpfigen Familie sind das 22,50 Pro Nasse Jahr, also monatlich
1.87 EUR EIN EURO und SIEBENUNDACHTZIG CENT PRO MONAT PRO NASE!!
Dass der sich nicht schämt, dass auch noch als großen Erfolg, als Wohltat fürs Volk und
schlimmer noch als BEWEIS seiner GLAUBWÜRDIGKEIT VERKAUFT!!
In die UKRAINE GEHEN UNSERE MILLIARDEN GROSSZÜGIG mit HANDSCHLAG und LOBGESANG,
dafür darf er dann auch mal in so eine richtige Ukrainische Militäruniform schlüpfen,
sogar damit vor der KAMERA posieren und mal eine Stunde SOLDAT spielen, während
sein Untergebener wie ein Hundefänger durch die Gassen läuft, um unsere Kinder für
ihre dreckigen Kriegsaktionen einzufangen!!!
Ob sich die KLEINEN SCHARFSCHÜTZEN/SCHUTZGELDERPRESSER, die sich schon von der Türkemafia haben rekrutieren lassen, auch von unserem Pistorius für einen Apfel und ein EI an die Russenfront locken lassen, das wäre zu bezweifeln.
Noch ein PUNKT RUANDA!
Gestern bei LANZ kam das Thema RUANDA zum Tragen.
Weber trug es geschickt wie ein Staubsaugervertreter vor.
RUANDA ist aber eine Superidee.
Die eine Beisitzerin schlussfolgerte:
Wenn ASYLANTEN ohne Papiere oder so aus einem Land hier in Deutschland ankommen, das sie nicht mehr zurück nimmt und dann befürchten müssen, nach RUANDA abgeschoben zu werden, dann werden sie sich das dreimal überlegen und zuletzt doch davor zurückschrecken. Denn Ruanda haben sie auch zuhause nur besser.
Lanz spielte den Moralisten, wendete sich an Weber:
„Ach das finden sie auch gut wenn Asylanten wie in Tunesien oder Algerien von Staatsschützern aufgegriffen werden und in die Wüste zum Verdursten geschickt werden?“
Weber war nicht verlegen: „Herr Lanz dann müssten sie alle aufnehmen aus den Ländern wie Tunesien oder Algerien, wo ihnen die Staatsform nicht gefällt!“
Damit hat er wohl Recht!
Wo ein WIlle ist, da ist ein Weg.
Und der WIlle wird langsam immer lauter!!
Auch bei den Gutmütigsten!!
RUANDA finde ich gut!
Am liebsten würde ich so ein Urlaubs T-Shirt tragen wo nur ein Wort draufsteht:
RUANDA
Damit durch die Gegend laufen.
Aber das passt nicht zu meinen anderen Sachen! 🙂
Ich bin auch nicht lebensmüde!
Das würden am liebsten alle machen, die schweigende MEHRHEIT!!!
Durch diese Kriminellen überall kommt man auf die verrücktesten Ideen.
Früher wurden AUTOS ja nicht angezündet, sondern von Feinden des Besitzers oder eifersüchtigen Verlassenen nur zerkratzt, hier und da mal ein Reifen aufgeschnitten.
Da fragt man sich was passieren würde, wenn einer einen STICKER auf die hintere WINDSCHUTZSCHEIBE seines/seiner Widersachers/Widersacherin klebte. RUANDA.
Wie lange das Auto überlebte.
Auf jeden Fall würde es den HITZEGRAD der ASYLERWÄRMUNG anzeigen können.
TRUMP, PUTIN & XI
Sie werden den kriegstreibenden EUROPÄERN schon ein schönes Ei ins Nest legen.
Das Kleeblatt der Intelligenz und Macht kommt zusammen, lässt sich nicht länger von den Europäern beschimpfen, herumkommandieren, missachten und auf der Nase herumtanzen!!
Und mit diesem Dorn im Schuh Selensky wird man sich bestimmt auch etwas einfallen lassen!!
Die EUROPÄER und der lästige Bettler und Kriegstreiber Selensky not welcome!
Wen hätten die Europäer auch schicken wollen, der ein ebenbürtiger Gesprächspartner wäre?
Dass die Europäer nicht dabei sein dürfen ist eine so
UNERMÄSSLICHE SCHMACH und so aussagekräftig wie nichts anderes!!!
Jegliche Spekulationen über die Zukunft erübrigen sich hiermit.
EUROPA kommt wieder an den Katzentisch, wo es hingehört!
Unfähig, diktatorisch, chaotisch und dumm!
Im ständigen Regel- und Kontrollwahn, nur nicht dort wo es angebracht und nötig wäre!!
EUROPA grätscht schräg an der Realität vorbei!
Holt sich alles ins Haus was es krank macht.
Man verachtet die EUROPÄISCHE „ELITE“ als hilflos und einfältig wie anmaßend, und das lässt man sie jetzt spüren als Antwort auf sämtliche Beleidigungen
gegen TRUMP nonstop
gegen PUTIN nonstop
gegen XI mit ständigen Bevormundungen und maßregelnden Belehrungen (siehe Bärbocks Auftritte)
Es gibt auch solche Nachbarn, die alles sammeln, jeden Unrat nachhause bringen. Dann wundern sie sich, dass die ganze Familie krank wird, dass es keinen Platz mehr gibt und nur noch Streit und Chaos, keiner mehr etwas findet, zuletzt im Müll erstickt. Die schlimmste VARIANTE nennt sich MESSIE!
DEUTSCHLAND wird zum MESSIE, ganz EUROPA!
NIUS die WOCHENZEITUNG
Wow!!
Super Cool!