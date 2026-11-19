Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Donnerstag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Alexander Kissler, Kolumnist NIUS, Julius Böhm, Reporter NIUS, und Wolfgang Herles, Journalist und Autor im Studio. Die Themen:

Ein Döner pro Familie: Die Stromsteuer-Senkung kommt, aber zu einem gigantischen Preis

Die Stromsteuer-Senkung kommt, doch wer genau hinschaut, erkennt den üblichen Berliner Taschenspielertrick: Ab Januar 2027 sinkt die Abgabe von 2,05 auf das europäische Minimum von 0,1 Cent je Kilowattstunde – vorerst nur für ein Jahr und finanziert aus EEG-Restmitteln. Für eine dreiköpfige Familie mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeutet das rechnerisch rund 93 Euro Ersparnis, also knapp acht Euro im Monat. Ein Döner pro Familie, mehr nicht. Der Preis dafür ist gigantisch: 5,4 Milliarden Euro fehlen dem Haushalt, und ob die Entlastung 2028 überhaupt fortgesetzt wird, hängt an einer „nachhaltigen Gegenfinanzierung“, die noch niemand vorzeigen kann. Während Familien und kleine Betriebe mit diesem Almosen abgespeist werden, bleiben die eigentlichen Preistreiber – Netzentgelte, CO2-Abgaben und die Energiewende-Ideologie – unangetastet. Merz und Klingbeil verkaufen das als großen Wurf, doch es ist bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein einer Politik, die den Industriestandort weiter ausbluten lässt.

23 Fragen: LKA ermittelt wegen Nötigung und schickt Vernehmungsbögen an CDU-Abgeordnete

Parallel dazu liefert Sachsen-Anhalt den nächsten Akt im Drama der sogenannten Brandmauer: Das LKA ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und hat an CDU-Landtagsabgeordnete sechsseitige Vernehmungsbögen mit 23 Fragen verschickt. Hintergrund ist eine Fraktionssitzung vom Oktober, in der eidesstattliche Versicherungen verteilt wurden. Die Parlamentarier sollten unterschreiben, keine Absprachen mit der AfD getroffen und bei der geheimen Wahl des Landtagspräsidenten keinen AfD-Kandidaten unterstützt zu haben – andernfalls drohe die Mandatsniederlegung. Die Ermittler sehen darin einen möglichen Angriff auf das freie Mandat und das Wahlgeheimnis. Selbst Ministerpräsident Sven Schulze war anwesend. Was als interne Disziplinierung gegen den „AfD-Verdacht“ gedacht war, ist nun zum polizeilichen Verfahren geworden und zeigt, wie hysterisch die eigene Partei mit dem Thema umgeht.

GTA6: Die neue Version des Spiels live auf Deutschlands größter Gamer-Wall

Und während die Politik zwischen Almosen und Selbstzerfleischung schwankt, gibt es ein Stück echte Unterhaltung: GTA 6 ist da. Vice City ruft – mit all dem Chaos, das in der realen Politik längst Alltag geworden ist.