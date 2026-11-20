Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Freitag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Julian Reichelt, Chefredakteur NIUS, Ralf Schuler, Politikchef NIUS, und Julius Böhm, Reporter NIUS, im Studio. Die Themen:

Ministerpräsident Ulrich Siegmund!? Der AfD-Wahlsieger hat offenbar genug Stimmen zusammen

Während in Sachsen-Anhalt der historische Moment näher rückt und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund am 8. Dezember als Ministerpräsident kandidieren will, weil er offenbar die nötigen Stimmen jenseits der eigenen 39 Mandate organisiert hat, zeigt sich im Berliner Regierungsviertel das genaue Gegenteil von Führungsstärke.

„Brandgefährlich“: Handelsblatt-Vize rechnet mit Merz, Klingbeil und ihrer Amtsführung ab

Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz und Vize Lars Klingbeil taumelt von einem Chaos in das nächste, und selbst der Handelsblatt-Vize rechnet inzwischen ungewöhnlich scharf mit beiden ab: Ihre Amtsführung sei „brandgefährlich“ für Wirtschaft und Land, weil sie statt klarer Entscheidungen nur Stillstand und gegenseitiges Blockieren liefern.

Chips für den Chef: Wie Kanzler Merz statt zu verhandeln lieber beleidigte Diva spielte

Besonders peinlich wurde es bei den nächtlichen Verhandlungen um die Stromsteuersenkung. Statt hart zu verhandeln und Ergebnisse zu erzwingen, spielte Merz die beleidigte Diva, verließ wütend den Raum mit den Worten „Das mache ich nicht mehr mit“, kam mit Schal und Tasche zurück und musste von anderen zurückgeholt werden – Chips für den Chef, der lieber Theater macht als regiert.

Die Brüder der Niedertracht: Kaulitz-Zwillinge hetzen Fans gegen Stadt-Mitarbeiter auf

Währenddessen hetzen die Kaulitz-Zwillinge, die Brüder der Niedertracht, ihre Fans gegen einen einfachen Stadt-Mitarbeiter in Leipzig auf, weil der aus Sicherheitsgründen Pyrotechnik untersagt hatte. Namen nennen, ausbuhen lassen und im Podcast noch nachtreten – so sieht die Arroganz der schönen und reichen System-Prominenz aus, die normale Bürger wie Dreck behandelt.

Starke Frauen: Wer steht eigentlich hinter AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund und Ben Ungeskriptet?

Doch hinter den neuen Kräften stehen starke Frauen: Die Frau an Siegmunds Seite und die Unterstützerinnen um Ben Ungeskriptet, die den alternativen Aufbruch mittragen und zeigen, dass echte Veränderung nicht von den alten Seilschaften kommt, sondern von unten wächst. Sachsen-Anhalt könnte den Anfang machen.