Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Freitag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Julian Reichelt, Chefredakteur NIUS, Ralf Schuler, Politikchef NIUS, und Julius Böhm, Reporter NIUS, im Studio. Die Themen:
Ministerpräsident Ulrich Siegmund!? Der AfD-Wahlsieger hat offenbar genug Stimmen zusammen
Während in Sachsen-Anhalt der historische Moment näher rückt und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund am 8. Dezember als Ministerpräsident kandidieren will, weil er offenbar die nötigen Stimmen jenseits der eigenen 39 Mandate organisiert hat, zeigt sich im Berliner Regierungsviertel das genaue Gegenteil von Führungsstärke.
„Brandgefährlich“: Handelsblatt-Vize rechnet mit Merz, Klingbeil und ihrer Amtsführung ab
Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz und Vize Lars Klingbeil taumelt von einem Chaos in das nächste, und selbst der Handelsblatt-Vize rechnet inzwischen ungewöhnlich scharf mit beiden ab: Ihre Amtsführung sei „brandgefährlich“ für Wirtschaft und Land, weil sie statt klarer Entscheidungen nur Stillstand und gegenseitiges Blockieren liefern.
Chips für den Chef: Wie Kanzler Merz statt zu verhandeln lieber beleidigte Diva spielte
Besonders peinlich wurde es bei den nächtlichen Verhandlungen um die Stromsteuersenkung. Statt hart zu verhandeln und Ergebnisse zu erzwingen, spielte Merz die beleidigte Diva, verließ wütend den Raum mit den Worten „Das mache ich nicht mehr mit“, kam mit Schal und Tasche zurück und musste von anderen zurückgeholt werden – Chips für den Chef, der lieber Theater macht als regiert.
Die Brüder der Niedertracht: Kaulitz-Zwillinge hetzen Fans gegen Stadt-Mitarbeiter auf
Währenddessen hetzen die Kaulitz-Zwillinge, die Brüder der Niedertracht, ihre Fans gegen einen einfachen Stadt-Mitarbeiter in Leipzig auf, weil der aus Sicherheitsgründen Pyrotechnik untersagt hatte. Namen nennen, ausbuhen lassen und im Podcast noch nachtreten – so sieht die Arroganz der schönen und reichen System-Prominenz aus, die normale Bürger wie Dreck behandelt.
Starke Frauen: Wer steht eigentlich hinter AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund und Ben Ungeskriptet?
Doch hinter den neuen Kräften stehen starke Frauen: Die Frau an Siegmunds Seite und die Unterstützerinnen um Ben Ungeskriptet, die den alternativen Aufbruch mittragen und zeigen, dass echte Veränderung nicht von den alten Seilschaften kommt, sondern von unten wächst. Sachsen-Anhalt könnte den Anfang machen.
Die „Kaulitz-Zwillinge“ können vor allem eines gut, und zwar das, was mit steigender Tendenz die meisten Künstler gut können: Feiern und „die Sau rauslassen“. Das da der Stempen gesetzt wird, kommt gar nicht gut an – logisch. Obwohl das nicht mal ein Alkoholverbot war, sondern – politisch korrekt gesehen – nur gewissermaßen ein Verbot, „klimaschädliches CO2“ zu erzeugen.
Nebenbei: Dem gesamten Kulturbetrieb gehört eh der Subventionshahn auf Sparbetrieb gestellt und auch da das Leistungsprinzip wiedereingeführt. Dann trennt sich vielleicht ein Wenig die Spreu vom Weizen. Oder hoffe ich da umsonst?
Die Kaulitzzwillinge streiten sich schon seit Jahren um die alleinige Zuneigung von Conchita Wurst!
Heidi Klumpf soll darüber nicht besonders amüsiert sein!
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„sei „brandgefährlich“ für Wirtschaft und Land, weil sie statt klarer Entscheidungen nur Stillstand und gegenseitiges Blockieren liefern. “
Man kann von diesem unfähigen Männchen nicht fordern, mehr zu liefern, als er zu liefern vermag Entscheidungen zu treffen, war nie seine Sache gewesen. Immer dann, wenn es irgendwo brenzlig wurde, ist der winselnd in die Ecke gelaufen und hat sich in die Hosen gepieselt.
Er hat völlig andere Prioritäten zehnmal mit der Panzerwagen Kolonne und der blaublitzenden Motorradeskorte bei Rot um den Block düsen. Das ist für ihn der Erfüllung aller seiner Wünsche und dazu noch das Fischbrötchen gratis. Da weiß er, was er geschafft hat.
jetz isch aber echt amol game over. Des Freyle lügt ja ohne rot zu werden.
eigentlich sollte man den „Kaulitzen“ überhaupt keine Aufmerksamkeit entgegenbringen. Diese sind einfach unterbelichtet. Selbst der Oliver Pocher sagte vor Kurzem, wenn die doofe Klum an einem davon nicht den Narren gefressen hätte, der andere inzwischen evtl. mit ihr auch mal spielen darf ,wären beide in den USA schon längst im Monsun komplett untergegangen. Jetzt gibts 3 Bekloppte mit dem bekannten und immer mehr sich um sich greifenden Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Auch Kolja Barghoorn hat sich wegen deren durchgeknallten Leibzig Auftritt 2x angenommen. Insbesondere wegen deren öffentlich erwähnten städt. Mitarbeiter, der die Pyrotechnik in den Händen (und im Hirn) verboten hat. Gut so. Durchgeknallte Diverse
sollte man nicht mit Feuer vor deren Gaga Fans (Geld für Verrückte) spielen lassen. (Stade/Schweiz lässt grüssen) Diesen 2 mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (vom One Hit Millionäre geworden, inkl. AfD Hasser (die lernen es sonst nie!) sollte man von gewichtiger Seite einfach mal die richtige Meinung sagen… und gut ist,s. Basta.!
Der Irrsinn hat sich in Deutschland bis in die USA /LA&Co. längst ausgebreitet. !
Ein ekelhaftes Verhalten der Kaulitz-„Schwestern“ gegen einen harmlosen Mitarbeiter der Stadt, der vermutlich nur die Sicherheitsbestimmungen einhalten wollte um sich nicht verantwortlich zu machen falls doch ein Feuer ausbrechen sollte.
Aus Crans-Montana nichts gelernt was da alles pasieren kann?
Das Abbrennen von Pyros in der Halle (und in Fußballstadien!) gehören grundsätzlich verboten. Vermutlich ist die Show der beiden Schwuxx, (mit der Klum hat der hässliche Bärtige niemals etwas!) so langweilig daß es die Show drumherum bedarf weil die musikalischen Inhalte, die Songs so schwach sind.
Heid Klum als Königin der perfekten Selbstinszenierung hat ihm wohl abgeraten sich mit seinen Fans anzulegen.
„Durch den Monsoon“ ist nämlich schon ein paar Jahre her…
Nächtliche Verhandlungen sind Gift für das gewünschte Verhandlungsergebniss denn zum Schluß ist man müde und erschöpft und sagt „ja“.
Ich habe das in meinem Arbeitsleben niemals erlebt. Ich könnte mir vorstellen daß das mit viel Kaffee allein nicht funktioniert sondern nur mit „zwei anstatt einem Stück Zucker“ ( = Kiosk-Sprache).
Eine Maggie Thatcher hatte einst ihre Handtasche auf den Tisch geknallt und gesagt „I want my money back“ und arbeitete am Brexit. der dann Jahre später kam.
Merz macht das Gegenteil: Er greift in seine virtuelle Aktentasche holt den Zaster raus und sagte seinem Buddy Selenski mal wieder uneingeschränkte Unterstützung zu (Endlosschleife).
Wann werden diese beiden Geisteskranken endlich in der Klapsmühle untergebracht, es wird allerhöchste Zeit !
Merz spielt doch wieder nur Theater. Warum ist er gegen eine Minderheitsregierung? Dann müsste er nicht ständig vor Klingbeil kuschen. Aber diese linke Politik ist ja von ihm gewollt. Ausserdem, mit welchem Recht spricht er der Kokaine dauerhafte finanzielle Unterstützung zu? Wer bremst diesen Steuergeldverschleuderer endlich aus?
Die Kaulitz-Brüder wollen sich mal wieder wichtig machen. Der Mitarbeiter hat völlig Recht!
Die dumme BILDZEITUNG
weiß natürlich genau was Putins größte Angst ist!
Titel heute: PUTINS größte ANGST!
https://www.bild.de/
Eine Zeitung für Vollpfosten!
präsentiert natürlich von Ronzheimer dem Ukraineliebling!
Die Kaulitz Zwillinge wie verwahrlost sie schon aussehen!!
In der „normalen Welt“ würden sie verhungern, könnten gar nicht existieren.
Wo und als was wollten die denn arbeiten? Vielleicht im Varieté?
Aber da müssten sie sich auch anpassen, pünktlich und zuverlässig sein.
Die Fans werden ähnlich sein.
Das ist heute die neue Mode solcher Leute:
Der eine hat eine Mama, wohnt zuhause zieht nicht aus.
Derjenige, der keine Mama hat, der sucht sich eine wo er einziehen kann!
Da gibt es neuerdings noch eine Steigerung: Wenn einer eine Mama gefunden hat, darf er seinen arbeitslosen Bruder auch noch mitbringen!
Aus (ab)gesicherter Position lässt sich gut feuern!
SILVESTER kann man froh sein, wenn man es unbeschadet übersteht!
Die Silvesterböller sollten nur an Berufstätige verkauft werden dürfen!!
Das wäre die beste Lösung!!
Wahrscheinlich haben die Kaulitz Brüder Angst, dass die Drogen auch noch verboten werden könnten.
Erst die Silvestböller, dann die Drogen!
Was wäre das für ein SILVESTER???
ACHTUNG neue Krawalle drohen
BILD:
Frankfurt – Am Freitag droht ein massiver Kampf um Europas Finanzhauptstadt Frankfurt. Linksradikale drohen offen: „Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen.“
Innenminister besorgt.
Drohende Krawalle dürfen sich nicht wiederholen.
Frankfurt das Zentrum.
Brennende Barrikaden: Am 31. Oktober kam es in Frankfurt zu den größten Ausschreitungen in der Geschichte der Stadt
https://www.bild.de/regional/frankfurt/klartext-von-innenminister-31-oktober-darf-sich-nicht-wiederholen-6afd7e87bb7e7a6679f929a0
Mit Schrecken schaut man jetzt schon auf Silvester.
Die unintegrierbaren Migranten verderben uns nicht nur Weihnachten, sondern auch Silvester samt Vorweihnachtszeit!
Das sollten sich hier mal welche am „Zuckerfest“ erlauben, was dann hier los wäre!!
SIEGMUND will die MEDIEN STAATSVERTRÄGE fristgerecht aufkündigen,
damit alle von der Last der GEZ Abgaben erlöst werden.
Deshalb kandidiert er schon eine Woche vorher als geplant!
Großartig!
Zielstrebig und aktiv!
Die MEDIEN STAATSVERTRÄGE uum 31.12. 26 aufzukündigen,
das ist ja mal eine Ansage.
Da geht es nicht um 1,87 EUR pro Nase pro Monat wie bei der Stromsteuer,
sondern zuletzt für jeden Bürger um 18 EUR.
Es gab einmal ein Land, das nannte sich BR Deutschland. Da bekam man von Papa 5 DM in die Hand gedrückt ubd wurde zum Kaufmann Kiosk um die Ecke geschickt, um Zigaretten zu holen. Selbst eine Pulle Korn habe ich fuer Papa anstandslos bekommen. Haette ich auch aussaufen koennen. Falls ich das überlebt hätte, haette ich die folgende Prügel nicht überlebt.??
An Sylvester standen unsere Nachbarsjungs mit einem grossen Karton vor unserer Tuer und sagten choc Tomasziu, robemy Radaudski ?? komm Thomas wir machen Krach. Wasserpolnisch. Carsten war mit 14 dervAelteste. Deren Eltern sassen gemütlich vor dem Fernseher. Sie wussten, dass ihre Soehne keine Idioten sind, die Feuerwerk in der Hand behalten.
Es wurde alles etwas lockerer gesehen damals, weil die Mehrheit auch noch wusste, wo Grenzen sind, die man zur eigenen Sicherheit befolgt. Auch damals gab’s Idioten, die meinten, sich an eine S Bahn haengen zu muessen oder auf Strommasten zu klettern.
Wenn die Kaulitzer sich gerne die Hand wegsprengen wollen, koennen sie das ja auch gerne tun aber bitte nicht in einer grossen Konzerthalle.
Beide Seiten veranstalten hier allerdings ein Kleinkindtheater. Die Nennung eines Namens mit der Aufforderung diesen Auszubuhen mag moralisch verwerflich sein, doch das soll eine Straftat sein, die es juristisch zu verfolgen gilt?? Das glaubt die Stadt Leipzig doch selber nicht.
Und anders herum. Wenn es stimmt, das die Kaulitzer das anderswo dürfen, vielleicht gelten in anderen Bundesländern andere Gesetze fuer den Umgang mit Phyrotechnik, dann haette ich in ruhigem Ton eine Ansage gemacht, dass das Konzert nächstes Mal in Halle stattfindet. Liebe Freunde, in Halle dürfen wir Euch die ganze Show zeigen, besucht uns dort, mit der S Bahn kommt man 3vmal pro Stunde schnell dorthin. Ich zahle gerne meine Steuern und Abgaben fuer das Konzert an die Stadt Halle, wenn Leipzig gerne drauf verzichtet.
Es ist in der Tat sonderbar, dass das, was in einem Bundesland geht in einem anderen nicht gehen soll. Pyro bleibt Pyro und ich glaube nicht, daß ein Böller in HH weniger gefährlich ist als in SH? nur mal so am Rande.
Ich denke, damit haetten sie die Stadt viel mehr geärgert.