Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Montag begrüßt Moderator Alexander Kissler seine Gäste Julian Reichelt, Chefredakteur NIUS, Julius Böhm, Reporter NIUS, und Waldemar Hartmann, NIUS-Kolumnist, im Studio. Die Themen:

Deutschland blamiert! Klimakonferenz killt wichtigstes Klima-Ziel

Die Klimakonferenz in der Türkei endet im Fiasko und begräbt das heilige 1,5-Grad-Ziel endgültig. Während die Regierungen jahrelang mit moralischen Predigten und teuren Verboten die Bürger gängelten, muss nun selbst der UN-Text eingestehen, dass die kritische Marke unhaltbar ist. Fossile Energien werden peinlich verschwiegen, Öl und Gas dürfen weiter fließen, und Deutschland, das sich als Vorreiter aufspielte, steht als naiver Lehrling da, der teure Alleingänge bezahlt, während der Rest der Welt pragmatisch bleibt.

AfD-Chef Chrupalla will jetzt doch 2,6 Millionen abschieben

Parallel dazu eskaliert der Streit um Remigration: AfD-Chef Tino Chrupalla fordert nun doch die Abschiebung von 2,6 Millionen Menschen, darunter ausreisepflichtige Ausländer sowie Syrer, Afghanen und Ukrainer, sobald ihre Schutzgründe entfallen. Endlich wird ausgesprochen, was viele denken, während die etablierten Parteien weiter zögern und die Grenzen offenhalten.

Rauf statt runter! Die bittere Strom-Wahrheit

Trotz aller Versprechen steigen die Preise wieder, Haushalte zahlen rund 34 bis 37 Cent pro Kilowattstunde, und die Industrie ächzt unter den Kosten der Energiewende. Rauf statt runter – das ist die Realität nach Jahren grüner Experimente.

Söder-Angriff auf Merz & Klingbeil – Jetzt soll auch die „Kalte Progression” weg

CSU-Chef Markus Söder greift inzwischen Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil frontal an und verlangt den vollständigen Ausgleich der kalten Progression, die schleichende Steuererhöhung, die Millionen Bürger zusätzlich belastet.

Die große Abrechnung mit den Kaulitz-Brüdern – so reagiert Presse-Deutschland auf den Skandal von Leipzig

Und während Politik und Klima versagen, rechnet Presse-Deutschland mit den Kaulitz-Brüdern ab: Beim Tokio-Hotel-Konzert in Leipzig nannte Bill Kaulitz einen Stadtmitarbeiter namentlich, ließ ihn ausbuhen und legte später im Podcast nach, weil Pyrotechnik-Effekte untersagt wurden. Die Medien empören sich über den Angriff und prüfen rechtliche Schritte.