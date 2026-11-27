Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Freitag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Alexander Kissler, NIUS-Kolumnist, Julia Weishaupt, NIUS-Kommentatorin, und Wolfgang Herles, Journalist und Autor, im Studio. Die Themen:

Politik diskutiert über digitale Gewalt – NIUS enthüllt mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer Elfjährigen

Während in Berlin und den Landeshauptstädten eifrig über „digitale Gewalt“ und angebliche Bedrohungen im Netz debattiert wird, bringt NIUS einen Fall ans Licht, der die wahren Prioritäten des Systems entlarvt: In Schweinfurt soll ein Mädchen über Monate sexuell missbraucht und gruppenvergewaltigt worden sein – die Übergriffe begannen, als das Opfer erst elf Jahre alt war. Sechs tatverdächtige Jugendliche, fünf davon Syrer und einer Deutsch-Syrer, sollen das Kind in einer Wohnung mit einem Messer bedroht und womöglich gefilmt haben. Die Behörden hielten den Fall sechs Tage unter Verschluss, bis NIUS nachfragte; keiner der Verdächtigen sitzt in Haft. Statt sich mit solchen importierten Realitäten zu beschäftigen, pflegt die Politik lieber die Narrative von Online-Hetze.

Manuela Schwesig: Ihr neuer Justizminister rekrutierte für die Antifa

Gleichzeitig präsentiert Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern ihren neuen Justizminister Michael Noetzel von der Linken – einen Mann, der auf Social Media ausdrücklich für Antifa-Treffen warb und mit dem Logo der „Antifaschistischen Aktion“ posierte. Ein entsprechendes Reel verschwand prompt, als er nominiert wurde. Der oberste Hüter der Rechtsstaatlichkeit im Nordosten hat also ganz offen für eine Szene rekrutiert, die Gewalt gegen Andersdenkende feiert, während die Justiz bei echten Verbrechen an Kindern oft zögerlich bleibt.

Pressefreiheit: Druckerei beendet Produktion der NIUS-Zeitung

Pressefreiheit sieht in diesem Klima so aus: Die Verlagsgruppe VRM beendet unter dem Druck der SPD, der Jusos und von Verdi die Produktion der NIUS-Wochenzeitung. Was als technische Dienstleistung begann, wurde zum ideologischen Skandal stilisiert – Meinungspluralismus endet offenbar dort, wo er der etablierten Linie widerspricht. NIUS macht trotzdem weiter, doch der Vorgang zeigt, wie dünn das Eis der Freiheit geworden ist.

Rentenreform: Streit zwischen Klose und Reddig eskaliert

Auch bei der Rentenreform eskaliert der Streit zwischen SPD-Politikerin Annika Klose und CDU-Mann Pascal Reddig. Während Reddig Kompromisse zur abschlagsfreien Rente mit 63 vorschlägt, die Geringverdiener schonen sollen, wirft Klose der Union vor, Lebensleistungen zu missachten und Almosen statt Anerkennung zu bieten. Der Generationenvertrag wird zum parteipolitischen Schaukampf.

FC Bayern München: Kimmich attackiert Rummenigge im Krach um Musiala

Sogar im Fußball spiegelt sich der Zerfall: Joshua Kimmich attackiert öffentlich die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, weil diese Jamal Musialas Gesundheitszustand und Gehalt in die Öffentlichkeit gezerrt haben. „Absolutes No-Go und nicht Bayern-like“, so der Kapitän – ein seltener Aufschrei gegen den kalten Umgang mit dem Menschen hinter dem Star.