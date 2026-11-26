Jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr beleuchtet NiUS-LIVE die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Donnerstag begrüßt Moderator Norbert Dobeleit seine Gäste Ralf Schuler, NIUS-Politikchef, und Alexander Kissler, NIUS-Kolumnist, im Studio. Die Themen:

Top-Ökonom: Deutschland ist nur noch „Entwicklungsland”

Deutschland ist nur noch ein „Entwicklungsland“ – so schockiert der Top-Ökonom Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die Öffentlichkeit mit einem Vorschlag, der das Desaster der deutschen Industriepolitik gnadenlos entlarvt. Bei einer Berliner Industriekonferenz forderte er unverblümt, Volkswagen an China zu verkaufen, „solange wir noch was dafür kriegen“. In der Autoproduktion sei Deutschland inzwischen ein Entwicklungsland, während die Chinesen technologisch davonziehen.

Millionenpoker Haushalt 2027! Alice Weidel zerlegt Kanzler Friedrich Merz

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel zerlegte am Mittwoch im Bundestag den Millionenpoker um den Haushalt 2027 und richtete ihre vernichtende Kritik direkt an Kanzler Friedrich Merz (PI-NEWS berichtete). Der vorgelegte Etat sei ein Dokument des Sozialismus, ein Schulden- und Verschwendungshaushalt, der die schamlose Ausplünderung der arbeitenden Bevölkerung fortsetze.

Angriff auf die Pressefreiheit: SPD will verhindern, dass NIUS-Zeitung gedruckt wird

Die SPD führt einen weiteren Angriff auf die Pressefreiheit. Die Mainzer Sozialdemokraten setzen die Verlagsgruppe Rhein Main unter Druck, weil diese die neue NIUS-Wochenzeitung druckt. Das Medium überschreite angeblich die Grenzen einer demokratischen Gesellschaft, weshalb der Druckauftrag kein rein wirtschaftlicher Akt sein dürfe. Hier zeigt sich das autoritäre Gesicht der Altparteien: Wer kritische Stimmen nicht mag, versucht einfach, deren Erscheinen zu verhindern. Einschüchterung statt Argumente – so sieht die Verteidigung der Demokratie aus, wenn die eigene Macht bröckelt.

Viel Wirbel um nichts! Pyro-Verbot für Kaulitz-Brüder war kein Einzelfall

Und währenddessen entpuppt sich der große Wirbel um das Pyro-Verbot für die Kaulitz-Brüder als viel Lärm um nichts. Bei ihrem Leipziger Konzert wurden zwei Effekte aus Sicherheitsgründen untersagt – kein Einzelfall, wie ähnliche Beschränkungen bei anderen Künstlern zeigen. Statt die Regeln zu akzeptieren, ließ Bill Kaulitz den zuständigen Mitarbeiter namentlich ausbuhen und stilisiert sich zum Opfer. Typisch für eine Gesellschaft, in der Größenwahn und Empörung wichtiger sind als Vernunft und Verantwortung. Deutschland driftet ab – ökonomisch, politisch und kulturell.