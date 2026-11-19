Der britische Islamkritiker Tommy Robinson – bürgerlich: Stephen Yaxley-Lennon – warnt seit 17 Jahren vor Vergewaltigungsgangs und den Gefahren des radikalen Islam in Europa. Dafür wurde er zu einem der meistverfolgten patriotischen Aktivisten Europas und ein halbes dutzend Mal wegen aufgebauschter Vergehen monatelang in Hochsicherheitsgefängnisse eingesperrt. Am 28. Oktober wurde er wieder schuldig gesprochen, weil er zwei Journalisten der „Daily Mail“ belästigt haben soll – dabei waren es die Journalisten, die ihn 2024 nach Zypern gestalked und den Aufenthaltsort seiner Kinder publiziert haben. Nun erhebt Robinson schwere Vorwürfe: Sind Agenten des britischen Geheimdienstes an dem seltsamen Fall beteiligt, die die größte britische Tageszeitung dafür instrumentalisiert haben?

In Großbritannien brachen nach dem Massaker an drei kleinen Mädchen in Southport durch den Ruander Axel Rudakubana am 29. Juli 2024 landesweite Unruhen aus. Aufgebrachte Bürger randalierten und belagerten Asylhotels in ganz England. Die fehlerhafte Informationspolitik der damals neuen Starmer-Regierung, die Rudakubana als „Waliser“ bezeichnete und voreilig einen Terrorhintergrund ausschloss, obwohl bei dem 17-Jährigen IS-Material gefunden wurde, heizte die aufgebrachte Stimmung an. Vor diesem Hintergrund bemühte sich die Labour-Regierung, „rechstextremen Aufwieglern“ die Schuld zu geben und nicht der eigenen Migrationpolitik.

„Daily Mail“-Journalisten lauern Tommy Robinson auf

Der damalige linke Premierminister Keir Starmer sprach in einer Ansprache am 4. August von „Personen, die diese Aktionen online anheizen und sich dann selbst aus dem Staub machen“ – er meinte damit Tommy Robinson, der bereits am Vortag des Southport-Massakers Großbritannien verlassen hatte, um zu seiner Familie zu gelangen, die auf Zypern Urlaub machte. Daraufhin erhielt die „Daily Mail“ Infos über Tommy Robinsons Aufenthaltsort, obwohl er über den Kanaltunnel, Spanien und den Flughafen Wien-Schwechat nach Zypern gereist war.

Die Journalisten der „Daily Mail“, Andrew Young und Jacob Dirnhuber, lauerten Tommy Robinson am Pool auf, machten heimlich Fotos von ihm und seiner Familie, und veröffentlichten einen Artikel unter der reißerischen und nachweislich falschen Schlagzeile „Auf der Sonnenliege zu Rassenunruhen aufstacheln“. Robinson hat in seinen Tweets während der Southport-Krawallen immer wieder zu Ruhe und friedlichem Protest aufgerufen und vom Maskentragen abgeraten.

Starmer-Regierung brauchte Buh-Mann

Die Regierung Starmer brauchte einen Buh-Mann. 15 Millionen Menschen lasen diesen Artikel, der auch Fotos seiner Ex-Frau und den Namen ihres Hotels enthielt, und gewannen den Eindruck, Tommy Robinson wäre allein für die Southport-Unruhen verantwortlich. Tommy Robinson wurde jedoch in 17 Jahren reger politischer Aktivität nie wegen Hassrede oder Aufstachelung zu Rassenhass angeklagt, geschweige denn verurteilt. Es gab schlicht keinen ausreichenden Tatvorwurf.

Daraufhin beauftragte Robinson Privatdetektive, um die Identität der „Daily Mail“-Journalisten herauszufinden, weil er sie bitten wollte, wenigstens das Foto seiner Frau aus dem Internet zu entfernen, die mehrmals (wie er) Todesdrohungen erhalten hat. Er konfrontierte Dirnhuber und Young telefonisch mit ihrem Doppelstandard, weil sie selber nicht gedoxxt und identifiziert werden wollten, bei ihm und seiner Familie jedoch dasselbe taten. Deshalb wurde Robinson jetzt von zehn von 12 Jurymitgliedern in seinem Prozess in Southwark der „Belästigung“ schuldig gesprochen.

Geheimdienstkampagne von Scotland Yard

Im Rahmen dieses Prozesses erhielt Robinson nach dem Prozess Zugang zu den kompletten Akten. Diese enthalten einen explosiven Hinweis, wie er im Interview mit dem YouTuber Winston Marshall erklärte. Denn alle Polizeibeamten, die seit seiner Verhaftung am 25. Oktober 2024 mit dem Fall zu tun haben, waren laut Robinson keine regulären Polizisten, sondern Mitglieder des Anti-Terror-Kommandos SO-15 – Geheimdienst also. Es handelt sich laut Robinson um ein Dutzend Beamte des Anti-Terror-Kommandos des Londoner Metropolitan Police Service im Empress State Building in West Brompton, die seinen Telefonanruf an die beiden Journalisten zum Krimimalfall aufgebauscht hätten.

Bereits 2014, als er noch Anführer der „English Defence League“ (EDL) war und wegen falschen Angaben seines Schwagers bei einem Immobiliendarlehen irrwitzigerweise zu 18 Monaten im Hochsicherheitsgefängnis HMP Woodhill verurteilt worden war, hatte Tommy Robinson mehrmals Anbahnungsversuche von Agenten der Metropolitan Police Service (Scotland Yard) erlebt. Sie nannten sich MIB – wie im Spielberg-Film „Men in Black“ – und wollten Robinson benutzen, um die englische Rechte zu kontrollieren. Deshalb klingelten bei ihm vor kurzem alle Alarmglocken, als er – wohlgemerkt nach dem Prozess – erfuhr, dass die ganze Angelegenheit scheinbar eine Geheimdienstkampagne von Scotland Yard war. Codename: „Operation Listeria“.

Zusammenarbeit von „Daily Mail“ und Geheimdiensten

Robinson glaubt, nachweisen zu können, dass der britische Inlandsgeheimdienst MI-5 Agenten in Mainstreammedien platziert hat und mit der „Daily Mail“ zusammenarbeitet. Es sei anders nicht erklärbar, wie die „Daily Mail“ in einem ähnlichen Fall 2018 seinen Aufenthaltsort auf Teneriffa herausgefunden habe, so Robinson, und einen Journalisten hingeschickt habe, der Fotos von ihm und seiner Familie gemacht habe.

Schon Jahre zuvor hatte Robinson eine ungewöhnlich enge Zusammenarbeit zwischen der „Daily Mail“ und der britischen Regierung bemerkt: Am 9. November 2011 hatte Robinson bei einer Bürgeranhörung mit der damaligen Innenministerin Theresa May teilgenommen, bei der es Einzeltermine gab. Robinson wollte May fragen, warum ihre Regierung radikale Islamisten hofierte. Er wollte ihr ein Video von einem weißen Mädchen zeigen, das von einer muslimischen Bande verprügelt wurde, aber May weigerte sich hinzusehen. Innerhalb von Stunden nach dem Vorfall berichtete die Daily Mail: „Theresa May bei Bürgeranhörung von Anführer der rechtsextremen English Defence League überfallen“.

Treffen mit Theresa May

„Aber niemand wusste von dem Vorfall, nur sie und ich, wir waren die einzigen Anwesenden. Ich bin überzeugt, May hat diesen Artikel geschrieben, sobald das Treffen vorbei war. Sie wollte nicht, dass meine Version der Geschichte zuerst erscheint. Dieser Artikel wurde zu 100 Prozent von der Regierung geschrieben“, so Robinson.

„Es ist mehr oder weniger bekannt, dass der MI-5 Agenten in den Mainstream-Medien platziert hat. Als die Southport-Unruhen losgingen, trat die Polizeichefin von Merseyside im Fernsehen auf und sagte, dahinter steckt die English Defence League. Ich habe mich gewundert, weil die English Defence League seit zehn Jahren nicht mehr existierte. Untersuchungen haben seither gezeigt, dass es keinerlei organisierten rechtsextremen Hintergrund bei den Southport-Unruhen gab. Das waren einfach Anwohner, die auf die Straße gegangen sind.“ Dann trat Keir Starmer im Fernsehen auf und gab Tommy Robinson die Schuld an den Unruhen. „Das war für die Daily Mail der Startschuss, mich ins Visier zu nehmen. Das haben sie in den Gerichtsakten zugegeben“, so Tommy Robinson.

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