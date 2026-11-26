Von PROF. EBERHARD HAMER | Unser Staat hat im Laufe eines Jahrhunderts seinen Aufgabenschwerpunkt von Recht und Ordnung auf Sozialpolitik und Umverteilung verschoben. Die Altparteien haben sich in den vergangenen 60 Jahren damit überboten, neue Sozialansprüche zu schaffen und die Sozialhilfen zu erhöhen. Dadurch haben sich die Kosten der Sozialhilfe verzweieinhalbfacht, die Gesundheitskosten verdreifacht und die Rentenversicherungskosten versechsfacht, so dass inzwischen jeden Leistungsträger die Sozialabgaben (über 40 Prozent) doppelt so stark belasten wie die Steuern (22 Prozent).

Nicht nur die Mitarbeiter der mittelständischen Unternehmen bekommen inzwischen weniger netto ausgezahlt als sie brutto den Betrieb kosten; – auch die Unternehmer behalten weniger als ein Drittel des Gewinns, den sie mit ihrem Unternehmen erzielen und noch einmal privat versteuern müssen.

Die Steigerung der Sozialleistungen und damit der Sozialabgaben hat bereits die Umverteilungssysteme gesprengt. Weil fast 90 Prozent der Bevölkerung dem staatlichen Sozialsystem angehören – Unternehmer müssen sich privat sozialversichern –, haben Politik und Rechtsprechung praktisch eine generelle Sozialberechtigung aller geschaffen, die das Sozialsystem nicht nur für diejenigen vorhält, die in ihrem Arbeitsleben tatsächlich auch Einzahlungen dafür geleistet haben, sondern sie jedem anbieten und bieten, der deutschen Boden erreicht. Es gibt also inzwischen ein von den Einzahlungen her nationales, nur auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber beschränktes, in den Leistungen aber für alle „die in diesem Land leben“ (Merkel) offenes Sozialsystem.

Massenimmigration ohne Mittelstand nicht finanzierbar

Sogar das Bundesverfassungsgericht hat 2010 entschieden, dass „jedem, der in diesem Lande lebt“ – legal oder illegal – die Hartz IV-Mindestversorgung „aus Menschenrecht“ zusteht, ganz gleich, ob er arbeitet oder nicht und Beiträge gezahlt hat oder nicht. Das war das große Einfallstor der international Armen und Gescheiterten, die sich in Millionenstärke aus den Ländern der ganzen Welt aufmachten, um in dieses Sozialparadies einzuwandern und ohne Arbeit von einer fleißigen deutschen Minderheit zu leben.

Würden nicht die mittelständischen Unternehmer und ihre Mitarbeiter in den Personalunternehmen die Steuern und Sozialabgaben dafür zahlen, wäre die Expansion der Sozialpolitik und die Massenimmigration nicht finanzierbar. Das Institut des Verfassers hat in den 1980er-Jahren einmal untersucht, wer für den Staat zahlt und wer von ihm bekommt. Die Zahlen sind überholt, die Relationen dagegen nicht.

Es wurden dazu drei Gruppen gebildet:

Die Obergruppe, die nicht von eigener Arbeit, sondern von den Erträgen ihres Vermögens lebt, aber am Aufkommen der direkten Steuer nur mit 15 Prozent, bei den indirekten Steuern dagegen praktisch nicht beteiligt ist und die Gewinne überwiegend ins Ausland schiebt,

der Mittelstand, der die höchste und qualifizierteste Arbeit erbringt, daher besserverdienender ist und sowohl bei den direkten Steuern als auch bei den Sozialabgaben mit Abstand am stärksten belastet wird. Er ist der finanzielle Träger des Staates und der beiden Randgruppen, an die er zu seinen Lasten umverteilt wird.

Die Untergruppe lebt noch zum geringen Teil von eigener Arbeit, zu zwei Dritteln und zum Teil ganz von Sozialleistungen, so dass die Sozialwohltaten an sie insgesamt höher sind als die Steuern und Sozialabgaben, die sie zum Staate beitragen.

Bei den Umverteilungsströmen vom Mittelstand auf die Oberschicht (Subventionen) und die Unterschicht (Sozialleistungen) muss man berücksichtigen, dass ohnehin bereits dem privaten Sektor weniger übrigbleibt als der Staat von ihm abverlangt (53,2 Prozent). Zwei Drittel unserer Bevölkerung bekommen irgendwelche Sozialleistungen aus den ca. 500 gesetzlichen Möglichkeiten dazu – wir sind kein Leistungsland mehr, sondern ein Sozialleistungsland auf Kosten des Mittelstands.

PI-NEWS-Autor Prof. Dr. Eberhard Hamer (* 15. August 1932 in Mettmann) ist ein deutscher Ökonom. Sein Schwerpunkt ist die Mittelstandsökonomie. In den 1970er Jahren gründete er das privat geführte Mittelstandsinstitut Niedersachsen in Hannover und veröffentlichte über 20 Bücher zum Thema Mittelstand. Hamer erhielt 1986 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seine Kolumne erscheint einmal wöchentlich auf PI-NEWS.