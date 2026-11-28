Von RAINER K. KÄMPF | Franziska Brantner, Co-Parteichefin der Grünen, gibt eine neue Marschrichtungszahl vor: Bis zur (planmäßigen) Bundestagswahl will sie mit ihrer persiflierten Ökotruppe in der Wählergunst an den Unionsparteien vorbeiziehen.

Nun gut, es ist nichts dagegen einzuwenden, sich Ziele zu setzen. Diese sollten aber nach Möglichkeit ambitioniert sein. Die Union auf die Plätze zu verweisen, wird für alle Parteien ein Selbstläufer. Im Grunde bräuchten die für sich nicht mal nennenswerten Zuwachs.

Derzeit liegen die Grünen, glaubt man den Umfragewerten, bei 15 Prozent. Sollten die Dunkelgrünen in den bis jetzt noch C-Parteien sowie deren Wähler auf die naheliegende Idee kommen, sich dem Original zuzuwenden, kann Brantner die Erfolgsmeldung ausgeben.

Aber selbst das könnte sie aussitzen und, nur etwas länger, darauf setzen, daß auch der letzte noch konservativ angehauchte Urnengänger zu den Blauen wechselt. Wird zudem der großflächige Wählerzuwachs für die woke Einheitsfront berücksichtigt, der sich aus dem auf Hochtouren laufenden Bevölkerungsaustausch planmäßig ergibt, stünde Merkels Nachfolgerin nichts mehr im Wege.

Klar, man kann jetzt abwinken und das Ganze als Verschwörungstheorie abtun und Kaffeesatzleserei unterstellen. Gäbe es da nicht einen gravierenden Unterschied zu den anderen Parteien UnsererDemokratie™: Im Gegensatz zu Pinocchios zyklischen Phantasmen muß man die Grünen im eigenen Interesse für voll nehmen.

Bisher haben sie mit Vehemenz und zielstrebiger Sicherheit so gut wie alles auf die Reihe gebracht, was in deren Spinnstuben auch nur ansatzweise ausgeheckt wurde. Insofern sind wir alle gut beraten, die strategische Zielausgabe der Brantner Franziska nicht nur als Fehdehandschuh an die Juniorpartei der rot-schwarzen Koalition zu verstehen, sondern als Kampfansage an das Land und seine Bürger. Diese aber sind gut beraten, wenn sie ausnahmsweise mal nicht nur reagieren, sondern im Vorfeld der angekündigten Ereignisse das Heft des Handelns aktiv in die Hände nehmen würden!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.