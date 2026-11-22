Im Gespräch mit dem Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel im Kongresssaal seiner Heimatstadt Saarbrücken, wo er einst als Oberbürgermeister und Landesvater das Geschehen prägte, blickt Oskar Lafontaine auf eine Region, die vom Kohle- und Stahlzeitalter in den Strukturwandel stolperte. 66.000 Bergleute gab es noch in seiner Jugend, heute kämpft das Saarland um neue Perspektiven.

Doch die eigentliche Botschaft des Grenzlandes lautet anders: Nach Jahrhunderten als Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich, nach Festungen, Zerstörungen und Besatzungen hat sich hier die Erkenntnis durchgesetzt, dass Kriege irrational sind und nur Leid bringen. Die deutsch-französische Versöhnung wurde zum Auftrag.

Genau diese Haltung überträgt der 82-Jährige auch auf die Ukraine. Bauern aus der Ukraine und Sibirien hätten nie von sich aus aufeinander geschossen, sagt er. Staatsmänner schicken Fremde in den Tod, während die Waffenindustrie Rekordgewinne einfährt und Rheinmetall-Aktien sich verzwanzigfachen. Die NATO-Osterweiterung, das Vorrücken amerikanischer Raketen an die russische Grenze, sei die eigentliche Ursache – ein klassisches Sicherheitsdilemma, das schon Ludwig XIV. mit seinen Vorposten im Saarland provozierte. George Kennan und Willy Brandts Ostpolitik hätten gewarnt; niemand hörte hin.

Heute sieht Lafontaine einen Stellvertreterkrieg der USA, den sogar der amerikanische Außenminister so nennt, während deutsche Medien triumphieren, wenn Brücken zerstört werden. Die Bundesregierung handelt gegen das eigene Interesse: Nord-Stream-Sprengung, Höchstenergiepreise, Deindustrialisierung. Frieden mit Russland und preiswerte Energie wären die existenziellen Aufträge Deutschlands. Stattdessen regiert ideologische Verblendung, Moralismus und die Weigerung, den anderen zu verstehen.

Lafontaine sagt es unverblümt: „Wir haben ja ein Außenminister der sagt, Russland wird immer unser Feind sein. Also, wer sowas sagt, ist doch nicht zurechnungsfähig. Aber wir haben heute Leute, die nicht zurechnungsfähig sind.“ Doch er bleibt Realist: Nur wer den Gegner begreift, kann aus der Eskalationsspirale ausbrechen. Ein europäisches Haus unter Einschluss Russlands, ohne die aggressive Expansionspolitik Washingtons – das wäre der Weg. Die heutige EU und die deutsche Elite hätten diesen Auftrag verraten.