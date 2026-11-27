Der Auftrag an die AfD lautet nicht, das Land ein bisschen besser zu managen als die Altparteien. Es geht um die fundamentale Frage: „Bleibt Deutschland das Land der Deutschen? Und was muss geschehen, dass das auch in 100 Jahren noch so ist?“. Das sagt der Autor, Antaios-Verleger und Björn Höcke-Berater Götz Kubitschek im Gespräch mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Kubitschek macht unmissverständlich klar, dass es nicht um kosmetische Kurskorrekturen oder ein bisschen mehr Funktionalität geht. Die AfD habe das Projekt den Gründervätern aus der Hand genommen, weil jene nicht begriffen, worum es wirklich geht. Wer keine Vorstellung davon hat, wie Städte wie Düsseldorf oder Bundesländer wie Sachsen-Anhalt in zehn Jahren aussehen sollen, sei als Politiker fehl am Platz. Man müsse vom ersten Tag an spürbar regieren, für das eigene Volk etwas herausholen und eine andere Staatsidee, Geschichtserzählung und Bildungsidee durchsetzen. Sonst hätte sich der harte Kampf der vergangenen Jahre nicht gelohnt.
Das System werde versuchen, die AfD trotz ihrer demokratischen Stärke zu stoppen – mit Teilverboten ostdeutscher Landesverbände, dem Entzug der Parteienfinanzierung, der Aberkennung des passiven Wahlrechts für Schlüsselpersonen oder gar dem Bundeszwang. Doch das Wahlvolk sei inzwischen weitgehend immun gegen solche Inszenierungen.
Gleichzeitig warnt Kubitschek vor der Gefahr, dass die AfD selbst weichgespült und – etwa beim Thema Remigration – zur CDU 2.0 werde. Es gehe nicht darum, sich selbst zu retten, sondern darum, Deutschland zu verändern. Kubitschek wörtlich: „Die Raumtemperatur muss sich deutlich ins Minus verändern, wenn ein AfDler den Raum betritt und sagt: ‚So Freunde, ihr habt’s nett gehabt, aber jetzt wird’s ungemütlich.'“
Das ist eine Ansage, die in der AfD gehört werden sollte. Denn Wahlerfolge sind kein Selbstzweck. Wer den Wählern einen grundlegenden Wandel verspricht, muss irgendwann auch beweisen, dass er dazu in der Lage ist. Andernfalls droht aus der Alternative schneller eine weitere Altpartei zu werden, als ihren Anhängern lieb sein kann.
Götz Kubitschek, einer der besten Medienvertreter
und Patriot, die Deutschland zur Zeit hat.
Eine öffentliche Diskussion z.B. über die alles überragende Remigration,
darf gar nicht erst aufkommen !
Es ist alles schon lange darüber gesagt und ein jedes AFD-Mitglied
oder Wähler, der anderer Meinung ist, sollte zum Kartell wechseln.
Mit solchen schmierigen Typen, kann unser Land einfach nicht gerettet werden.
Wo er Recht hat, da hat er absolut Recht, der Götz K.
Hoffentlich wird er auch gehört, sonst sehe ich schwarz.
Unglaublich, unfassbar wie sich dieses Deutschland auf den Kopf gestellt hat – bzw. auf den Kopf stellen ließ- um überhaupt diese Frage von Götz Kubitschek: bleibt Deutschland das Land der Deutschen stellen zu müssen!
siehe dazu: Mette Frederiksen: „Ich will ein Dänemark, das dänisch ist .
Julian Reichelt : https://www.youtube.com/shorts/g8sHczjXg_4
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Express: Mit deutlichen Worten sorgt Dänemarks sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen für Aufsehen. Sie erteilt einem „großen Bevölkerungsaustausch“ eine Absage, kritisiert die Folgen der Migration und macht klar: Eine multikulturelle Gesellschaft ist nicht ihr Ziel.
https://exxpress.at/politik/daenemarks-regierungschefin-ich-will-ein-daenemark-das-daenisch-ist/
So siehts aus ! Alles andere driftet längt direkt wahrnehmbar in den dystopischen Multikultiwahnsinn inkl. Stockholmsyndrom.! Wer dies nicht erkennt ist ein linksverblendeter Heuchler.
Etwa 1900 hatte Deutschland eine Bevölkerungsexplosion, wie wir sie heute aus Afrika kennen. Mein Großvater hatte neun Geschwister.
Deutschland ist somit überbevölkert und kann sich nur zu etwa 89% selbst ernähren.
Eine vernünftige Politik wäre, dass unsere Einwohnerzahl sinkt und dass wir Häuser abreißen.
Migration und das Nebeneinander völlig verschiedener Kulturen sind gescheitert.
100 Deutsche bekommen nur noch 70 Kinder, also 30% weniger Menschen innerhalb einer Generation (etwa 30 Jahre).
warnt Kubitschek vor der Gefahr, dass die AfD selbst weichgespült etwa beim Thema Remigration – zur CDU 2.0 werde. Es gehe nicht darum, sich selbst zu retten, sondern darum, Deutschland zu verändern.
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In dem Welt Podcast von heute,hat Alice Weidel über die persönlichen Einschränkungen gesprochen die jeden AfD Politiker betrifft..
Freunde die abgesprungen sind..Spontan mal aus einer Laune heraus irgendwo hinzugehen..in das nächste Lokal..ins Kino..selbst Beziehungen die daran scheitern weil der Lebenspartner diese Isolation nicht aushält..
Man auch immer damit rechnen müssen Ziel linker Gewalt zu werden..
Man muß schon ziemlich resilient sein,um daran nicht psychisch zu zerbrechen..Sie selber sagt,dass sie gut allein sein kann wenn sie in Deutschland ist..Das sie aber auch politische Themen in der Schweiz mit ihrer Lebensgefährtin vermeidet um überhaupt sowas wie ein Familienleben führen zu können..
Erzählt von Fahrstühlen im Bundestag in die niemand der Abgeordneten oder Mitarbeiter anderer Parteien einsteigt,sollte jemand von der AfD da drinnen sein..Und es wäre auch nicht so,dass man sich innerhalb der AfD mal spontan miteinander trifft..
Am Handy kann man sich auch nicht frei unterhalten ohne das Gefühl zu haben mit Spähsoftware abgehört zu werden…
Mit anderen Worten: In dieser gesellschaftlichen Eiseskälte in der sich die AfD von einer Brandmauer umgeben bewegt,ist es fast schon zuviel verlangt wie von Götz Kubitschek gefordert,permanent nur an Deutschland zu denken und nicht auch mal an sich..zumal alles was gesagt werden muß,seinen Platz am Rednerpult des deutschen Bundestages hat..und da hält die AfD sich seit 13 Jahren nicht zurück..Das schlägt sich ja auch in den Wahlen nieder..
Und selbst wenn die AfD mal über die erforderlichen 50% kommen sollte,ist in linken Foren zu lesen mit welcher Gewalt man darauf reagieren würde…Deutschland würde brennen..linke Schlägertrupps aufmarschieren und die CDU wäre mit Merz ganz vorne mit dabei..
In Mecklenburg Vorpommern wo Manuela Schwesig gerade mit der Linken sich eine knappe Mehrheit an Land gezogen hat,wurde Michael Noetzel von der Linken zum Landesjustizminister gewählt..
Nun fällt ihm ein gleich nach seiner Wahl gelöschter Antifa-Reel auf die Füße..Noetzel bekennt sich in zwei Beiträgen auf Facebook auch zur „Antifaschistischen Aktion“. In einem präsentiert er sich im Dezember 2025 mit dem zeitgenössischen Logo der Antifa und dem Satz: „Mit ca. 18 Jahren wird dich jemand zu einem Antifa-Treffen einladen, es ist wichtig für dich dort hinzugehen.“ In einem weiteren Reel hebt Noetzel die Faust und trägt ein T-Shirt mit dem historischen Logo der Antifa aus den 1930er Jahren. Dieses Reel ist seit Donnerstag, dem 12. November, nicht mehr abrufbar wurde aber gesichert..
Das ist was Deutschland droht..
Der Kampf gegen Rechts – Ladenhüter oder Eigentor?
Eigentlich ist es ganz klar. Es ging und geht beim Kampf gegen Rechts überhaupt nicht um einen Kampf gegen Rechts, so wie es auch beim Klimaschwachsinn nie um das Klima ging und beim Corona-Irrsinn auch nie um die Gesundheit.
Wenn die Kategorie „rechts“ immer unschärfer und beliebiger wird, wenn es rechts ist, für Frauenrechte einzustehen, islamischen Extremismus anzuprangern und sich bezahlbare Energie zu wünschen, dann ist diese Kategorie bedeutungslos geworden. Das ist einer der Gründe dafür, dass der Kampf gegen rechts nicht mehr überzeugt.
https://journalistenwatch.com/2026/11/27/der-kampf-gegen-rechts-ladenhueter-oder-eigentor/