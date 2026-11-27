Der Auftrag an die AfD lautet nicht, das Land ein bisschen besser zu managen als die Altparteien. Es geht um die fundamentale Frage: „Bleibt Deutschland das Land der Deutschen? Und was muss geschehen, dass das auch in 100 Jahren noch so ist?“. Das sagt der Autor, Antaios-Verleger und Björn Höcke-Berater Götz Kubitschek im Gespräch mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet.

Kubitschek macht unmissverständlich klar, dass es nicht um kosmetische Kurskorrekturen oder ein bisschen mehr Funktionalität geht. Die AfD habe das Projekt den Gründervätern aus der Hand genommen, weil jene nicht begriffen, worum es wirklich geht. Wer keine Vorstellung davon hat, wie Städte wie Düsseldorf oder Bundesländer wie Sachsen-Anhalt in zehn Jahren aussehen sollen, sei als Politiker fehl am Platz. Man müsse vom ersten Tag an spürbar regieren, für das eigene Volk etwas herausholen und eine andere Staatsidee, Geschichtserzählung und Bildungsidee durchsetzen. Sonst hätte sich der harte Kampf der vergangenen Jahre nicht gelohnt.

Das System werde versuchen, die AfD trotz ihrer demokratischen Stärke zu stoppen – mit Teilverboten ostdeutscher Landesverbände, dem Entzug der Parteienfinanzierung, der Aberkennung des passiven Wahlrechts für Schlüsselpersonen oder gar dem Bundeszwang. Doch das Wahlvolk sei inzwischen weitgehend immun gegen solche Inszenierungen.

Gleichzeitig warnt Kubitschek vor der Gefahr, dass die AfD selbst weichgespült und – etwa beim Thema Remigration – zur CDU 2.0 werde. Es gehe nicht darum, sich selbst zu retten, sondern darum, Deutschland zu verändern. Kubitschek wörtlich: „Die Raumtemperatur muss sich deutlich ins Minus verändern, wenn ein AfDler den Raum betritt und sagt: ‚So Freunde, ihr habt’s nett gehabt, aber jetzt wird’s ungemütlich.'“

Das ist eine Ansage, die in der AfD gehört werden sollte. Denn Wahlerfolge sind kein Selbstzweck. Wer den Wählern einen grundlegenden Wandel verspricht, muss irgendwann auch beweisen, dass er dazu in der Lage ist. Andernfalls droht aus der Alternative schneller eine weitere Altpartei zu werden, als ihren Anhängern lieb sein kann.