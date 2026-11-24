Von WOLFGANG HÜBNER | Die amerikanisch-polnische Publizistin Anne Applebaum bekam 2024 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Verheiratet ist sie mit dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, der sich bekanntlich bei den USA für die Sprengung der Gaspipeline in der Ostsee begeistert bedankte. Applebaum hat nun in einem Interview bekannt, dass eine Eskalation gegenüber Russland „hauptsächlich im Stillen“ diskutiert werde. Denn die Europäer wollten diese Eskalation nicht, sie sei „unbeliebt“.

Applebaum zufolge müsste es „ein Ereignis geben, das die Menschen davon überzeugt, dass es wirklich notwendig ist“. Sie bedauert sogar, dass es „bisher noch kein Ereignis mit großen Verlusten gegeben hat“. Doch die „Friedenspreisträgerin“ muss darüber nicht mehr lange bekümmert sein. Denn Politkriminelle in NATO, EU und europäischen Regierungen arbeiten zusammen mit ihren gut honorierten Auftragskillern in Kiew unermüdlich daran, Russland zu dem „Ereignis mit großen Verlusten“ zu zwingen. Es ist allein der Moskauer Führung zu verdanken, wenn es dazu nicht schon längst gekommen ist.

Niemand, der noch kritischen Verstand besitzt, kann glauben, dass die ukrainischen Attacken auf die Krimbrücke, auf russische Schiffe in der Ostsee und sogar an der nordafrikanischen Küste ohne massive Hilfe westlicher Militärkreise und Regierungen erfolgt sein könnten. Es gibt zweifellos mächtige Kräfte im niedergehenden Westen, die in Konfrontation und Krieg mit Russland einen Ausweg aus Überschuldung, gesellschaftlichem Kollaps und dem politischen Bankrott von Liberalismus/Wokismus zu erkennen glauben.

Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen jedoch eine militärische Führungsrolle unseres Landes ab, die Mehrheit hierzulande ist mittlerweile gegen die weitere Unterstützung der Ukraine. In anderen europäischen Staaten sieht es ähnlich aus. Die Völker wollen keinen Krieg mit Russland, wohl aber viele ihrer Politiker und Generale. Das war vor dem ersten wie vor dem zweiten Weltkrieg nicht anders, trotzdem mussten viele Millionen Menschen sterben.

Es gibt eine strenge Lehre aus diesen Tragödien: Jeden Kriegstreiber als Verbrecher zu bezeichnen, jeden Kriegstreiber mit allen Mitteln von der Macht zu vertreiben! Fangen wir bei Merz, Pistorius und all den größenwahnsinnigen Schreibtischtätern an: Keine Nachsicht mit den wahren Feinden der Völker, ganz besonders den inneren Feinden des leidgeprüften deutschen Volks.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.