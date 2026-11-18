Von WOLFGANG HÜBNER | Ziel, Zeitpunkt und logistische Bedingungen der Drohnenattacke gegen die Krimbrücke lassen nur einen Schluss zu: Es war ein politisches Attentat der Kriegsfraktion in NATO und EU. Das Attentat richtete sich nur vordergründig gegen ein Bauwerk mit Symbolcharakter, doch ohne entscheidende militärische Bedeutung. Der geglückte Anschlag war vielmehr gleich gegen mehrere Adressaten eine Kampfansage: Gegen den fast zeitgleich angesetzten Dreiergipfel der Präsidenten von China, USA und Russland; gegen die Aufnahme von Friedensverhandlungen und nicht zuletzt gegen die Friedenshoffnungen der europäischen Völker.
Russland soll, diese Absicht ist erkennbar, zu militärischen Reaktionen gezwungen werden, die es den innenpolitisch allesamt gescheiterten oder vom Scheitern bedrohten Regierungen in Europa möglich machen, endlich in einen latent-offenen Kriegszustand mit Moskau zu gelangen. Zwar ist selbst den größten Hasardeuren nicht daran gelegen, sich russische Raketen einzufangen. Doch würde es reichen, wenn ihre Völker in einen Zustand der Lähmung und Furcht geraten, der jede wirkliche politische Alternative zu den überschuldeten Regimes verhindern helfen könnte.
Besonders daran interessiert sind die tatsächlich Mächtigen in Frankreich und Deutschland; Großbritannien ist aufgrund der besonderen Abhängigkeit vom Finanzkapital in der „City of London“, quasi ein Staat im Staate, immer dabei, wenn es gegen Russland geht. Wahrscheinlich haben gerade britische und französische Geheimdienste großen Anteil an dem Anschlag gegen die Krimbrücke. Dass der Ukrainekanzler und die vielen Russenhasser in Deutschland sich über das Geschehen freuen, ist selbstverständlich.
Kanzler Merz wäre übrigens der größte Profiteur eines offiziellen Spannungs- oder gar Kriegszustandes. Undurchsichtig ist die Rolle der Amerikaner: Ihre Militärs in der Ukraine-Kommandozentrale der NATO in Wiesbaden werden sicher von der Krimbrückenaktion gewusst haben. Ob sie daran mitgewirkt haben, mit oder ohne Kenntnis von Oberbefehlshaber Donald Trump, ist ungewiss. Die realen Machtverhältnisse im „tiefen Staat“ der USA sind schwer einzuschätzen. Doch wissen die USA wie die Europäer, dass die russischen Truppen in der Ukraine weiter vorrücken.
Vor einem militärischen Sieg Moskaus und/oder dem Zusammenbruch des korrupten Selenskyj-Regimes in Kiew haben aber alle Finanziers und Profiteure des Krieges große Angst. Denn dann drohen Enthüllungen, die viele Mitglieder der europäischen „Eliten“ hinwegfegen würden. Und die massive Aufrüstung zu Lasten der wirklichen Bedürfnisse der Völker wäre auch in Gefahr. Schon die Aussicht auf Verhandlungen mit Russland haben in der Berliner Bundesregierung und in Brüssel Panik ausgelöst.
Der Anschlag auf die Krimbrücke war deshalb ein politisches Attentat, das Kriegshandlungen Russlands provozieren soll. Natürlich hat die Marionette Selenskyj großmäulig die Verantwortung dafür übernommen. Genau dafür wird er mit deutschen Steuergeldern bestens geschmiert. Doch die wirklichen Täter sitzen nicht in Kiew – es sind die Kriegstreiber mit Krawatte und Regierungsfunktionen!
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.
Es ist ein heimtückisches ATTENTAT!
Genauso wie die PIPELINES!!
Wir unterstützen mit unseren Steuergeldern, und nehmen dafür auch noch Megaschulden auf, solche Attentäter, die sich fortwährend als bedauernswerte OPFER gebärden!
Die ARMEN BEDROHTEN OPFER zerstören am liebsten die HAUPTVERSORGUNGSARME ÜBERALL!
DAS IST IHR MARKEZEICHEN:
LANDFRIEDENSBRÜCHE, VÖLKERMORD an den RUSSEN, SABOTAGE und ATTENTATE!!
Eine Bande von Hungerleidern, Bettler, Attentäter, heimtückisch und kaltblütig.
Putin sind diese Strolche seit je her ein Dorn im Auge!
Hier wird die NAZIVERGANGENHEIT dieser UKRAINER komplett ausgeblendet.
Die BANDERA BANDE führt mittlerweile ganz EUROPA an der Nase herum!!
Sie scheuen auch nicht davor, die NATO auch noch als Handlanger für sich einzuspannen.
Gegenseitige Gefallen werden getan und erwartet!!
Die töten nicht nur Russen, sie misshandeln sogar ihre eigene Bevölkerung, zwingen junge Männer zum Sterben an die Front, angeführt von einem Präsidenten, der gar kein Präsident mehr ist und Neuwahlen verhindert, jede dumme Ausrede dafür parat hält.
PUTIN wird sich rächen an diesen Attentätern!
Darauf kann man sich verlassen!
Die Ukrainer betteln nicht um Gnade, die betteln um ihre totale Vernichtung!
Den Waffenstillstand, den die Ukrainer/die Attentäter fordern, der könnte ihnen so passen, um sich neu aufrüsten zu können!
TRUMP sollte die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit nutzen und ALLE HILFE in die UKRAINE einstellen, diese Ukrainer ausbluten, ganz offensichtlich mit PUTIN und XI dasselben Ziel verfolgen!
Mit welcher klammheimlichen Freude gestern Frau Slomka, die Zerstörung der Krimbrücke verkündete, die auch noch 2 Menschen unter sich begrub, verkündete, die Schadenfreude kaum noch zu unterdrücken im Stande war, ist beschämend!
Einfach nur dumm!!
Für solche hämischen Verkündungen der Einfalt müssen wir hier auch noch Zwangsgebühren monatlich verrichten. Jeder, von der Wiege bis zum Tod!! – So haben die sich häuslich eingerichtet und verfügen über 83 MIO Menschen!
Kein Wunder, dass die sich so mächtig fühlen!!
Unfassbar!
Egal was passiert -Deutschelan muß bezahlen!
Die EU-Marionetten haben den Auftrag Europa in einen Krieg mit Russland zu steuern. Und sie wollen es auch, denn am Ende ist es ihr letzter Ausweg: auf demokratischem Wege würden sie zeitnah abgewählt und viele von ihnen vor Gericht gestellt (Vorbereitung eines Angriffskriegs, Corona-Verbrechen, Korruption, wirtschaftliche Untreue etc.)
Richard David Precht über den Angriffskriegs gegen die Ukraine —>
https://www.youtube.com/shorts/4ABuDwaJvE8
Einfach irre …. Klammheimlich Freude bei der deutschen Polit und linker Medien- und der deutsche Steuerzahler zahlt immer für diesen Wahnsinn.
Gott möge sie bestrafen.
Krimbrücke und Kiews Brücken getroffen;
Kushner, EU und NATO stellen Russland Bedingungen
The Duran Deutsch. Alex Christoforou,
18.11.2026 | 33 Min.
Die Ukraine greift die Krimbrücke den zweiten Tag in Folge an, während Putin nach China reist, um Trump und Xi zu treffen. Russland schlägt unterdessen mit Angriffen auf die Nord- und Südbrücke in Kiew zurück. Alex analysiert den Kampf um die Brücken, die Abstimmung von Kushner und Witkoff mit der EU und der NATO in Berlin sowie die EU-Sanktionen gegen den Journalisten Chay Bowes, die Clare Daly als außergerichtliche Bestrafung bezeichnet. Geht es beim Angriff auf die Kertsch-Brücke wirklich um Logistik oder darum, Putin vor dem Gipfel von Jalta 2.0 zu demütigen?
Angriff auf die Krimbrücke und die Schäden
Symbolischer Zeitpunkt vor dem China-Gipfel
(Der Wertewesten will Trump demütigen; die
USA wollen sich einen Vorteil verschaffen).
Russland greift die Nord- und Südbrücke in Kiew an
Trump, die Quad und der trilaterale Gipfel
Kushner und Witkoff treffen
die Europäer in Berlin
Europa will mit am Tisch sitzen
EU verhängt Sanktionen gegen die
Wildberries-Chefin und Chay Bowes
Es gibt letztendlich keine Differenzen
zwischen USA und „Europäern“: Rußland
soll zerschlagen u. ausgeplündert werden.
(…)
+https://www.youtube.com/watch?v=fyfXGFGHLbA
Ist es schon soweit gekommen, dass wir Patrioten
Trump ein doppeltes Spiel zutrauen ?
Jedenfalls hat er in Sachen Ukraine, bis heute total versagt
und wenn sich herausstellen sollte, dass er verdeckt bei den
Kriegstreibern mitmischt um seine Verhandlungsposition zu stärken,
ist sein letztes Maß an Glaubwürdigkeit dahin.
Den Verdacht habe ich allerdings schon lange.
Pistorius: Ukraine im fünften Kriegswinter
entschlossen unterstützen
Veröffentlichung 17.11.2026, BRÜSSEL-BERLIN
PISTOLIUS DARF ZW. KHMARA & RUTTE SITZEN
Die Sitzung der UDCG im NATO-Hauptquartier leiteten Pistorius und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting gemeinsam. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara nahmen teil. Seit April 2025 finden die Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe unter deutsch-britischem Vorsitz statt…
+https://www.bmvg.de/de/aktuelles/udcg-intensive-militaerkooperation-ukraine-6173160
„BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG“
Bitte unbedingt ansehen. Der slowakische Abgeordnete, Milan Uhrik, rastet völlig aus. Er geigt Merz seine Meinung. Uhrik hat völlig Recht.
https://www.youtube.com/shorts/PcumzIgCqrk
So weit mir bekannt ist, handelt es sich bei der Krim offiziell und rechtlich betrachtet um einen Teil der Ukraine, der von den Russen besetzt wurde.
Auch wenn die Russen Ansprüche auf dieses und andere Gebiete erheben, sind sie rechtlich betrachtet kein Teil Russlands. Und die Ukraine dürfte wohl befugt sein, das eigene Territorium zu verteidigen bzw. zu versuchen es zurück zu erobern.
Hier mal ein anderer Aspekt:
Rußland bemüht sich nun fast 5 Jahre mit den zur Verfügung stehenden eigenen konventionellen Militärkräften und Fremdkräften (z. B. Nordkorea) darum, die Ukraine zu besiegen.
Die Ukraine aber hat bisher mit eigenen Kräften und mit massiver Unterstützung der NATO (allen voran Deutschland) dem widerstanden.
Und dennoch schüren – speziell in Deutschland – Politiker der Kartellparteien die Angst in der Bevölkerung, wonach Rußland angeblich ab 2029 in der Lage sein würde, Westeuropa anzugreifen und „die Freiheit zu nehmen“.
Wenn Rußland nicht einmal in der Lage ist, das Prestige-Projekt von Putin, die Krimbrücke, zu schützen, wie soll denn dann gar ein konventioneller Angriff auf die NATO Erfolg haben?
Das heißt:
Bis 2030 in Deutschland 600 Milliarden € für konventionelle Rüstung zu verpulvern, das ist Wahnsinn!
Wenn Rußland überhaupt angreift, dann atomar – und dann nüzen auch keine 1.000 Panzer!
@A. von Steinberg
Die regulären russischen Streitkräfte könnte die NATO wohl relativ problemlos ausschalten. Vor allem durch eine Überlegenheit in der Luft.
Aber dieser Konflikt ist grundsätzlich völlig sinnfrei. Und im Prinzip könnten alle ohne Probleme friedlich miteinander auskommen.
Russland kontrolliert ohnehin ein riesengroßes Territorium, will aber zwanghaft weitere Gebiete beherschen, weil diese schon mal in der Vergangenheit beherscht wurden und man unbedingt den alten Weltmachtstatus wieder herstellen will.
Angeblich seien von Ramstein aus US-Flugzeuge
gestartet, um verwundete & tote amerik. Soldaten
aus Bahrain u. Kuwait herzuholen.
GOOGLE-KI:
Die Meldung trifft teilweise zu, ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch unbestätigt. Während der Start eines US-Evakuierungsflugzeugs von Deutschland aus in Richtung Naher Osten durch Flugdaten erfasst wurde, gibt es keine offizielle Bestätigung für getötete oder verwundete US-Soldaten durch die jüngsten Angriffe.
Die Situation auf Basis der verfügbaren
Informationen stellt sich wie folgt dar:
1. Flugbewegungen ab Ramstein
• Medizinischer Evakuierungsflug: Am Morgen des 18. November 2026 startete ein US-Transportflugzeug vom Typ Boeing C-17 unter dem Rufzeichen BNDGE01 (das regulär für medizinische Evakuierungen der US-Luftwaffe genutzt wird) von der Ramstein Air Base in Richtung Golfregion.
• Zweck des Fluges: Solche Flüge dienen üblicherweise dem Transport verwundeter Soldaten in das nahegelegene US-Militärkrankenhaus in Landstuhl. Ob die Maschine konkret nach Bahrain oder Kuwait fliegt und ob tatsächlich Verletzte aufgenommen werden, wurde vom US-Militär bislang nicht kommentiert.
2. Hintergrund: Neue Angriffe in Kuwait und Bahrain
• Iranische Drohnenangriffe: In den frühen Morgenstunden des 18. November meldete das iranische Militär Angriffe auf US-Einrichtungen, darunter die Ali Al Salem Air Base in Kuwait und Ziele in Bahrain. Dies geschah als Reaktion auf einen vorherigen US-Luftangriff auf der iranischen Insel Qeschm.
• Offizielle Reaktionen: Die Behörden in Kuwait und Bahrain gaben an, feindliche Drohnen und Flugkörper abgefangen zu haben. Beide Länder meldeten zunächst keine Schäden oder Opfer.
3. Berichte über Tote und Verwundete
• Iranische Behauptungen: Die Meldungen über angeblich getötete und verwundete US-Soldaten stammen aktuell ausschließlich aus iranischen Quellen (darunter aus dem Umfeld des Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf), die behaupten, es habe bei den Angriffen amerikanische Verluste gegeben.
• Fehlende Bestätigung: Weder das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) noch das zuständige US-Regionalkommando (CENTCOM) haben bislang Verwundete oder Tote durch die aktuellen Vorfälle bestätigt:
https://wanaen.com/us-medical-evacuation-flight-heads-to-region-after-iran-attack/
https://www.berliner-zeitung.de/article/ueberlebender-major-packt-aus-pentagon-ignorierte-warnung-vor-toedlichem-iran-drohnenangriff-in-kuwait-10604111
ZU:
rolfsteiner 18. November 2026 Beim 16:34
—
Es besteht auch für mich kein Zweifel daran, dass Rußland unter der Führung des Herrn Putin letztlich imperialistische Gebiets- und Macht-Ziele verfolgt. Herr Putin hat für seine Ukraine-Invasion einige (teils sogar nachvollziehbare) Gründe angegeben.
Es kollidierten hier zwei (weitgehend verwerfliche) Macht-Interessen, die Putin für seine Ziele militärisch „regeln“ wollte. NATO und Ukraine hatten es versäumt – und nicht gewollt – sich psychologisch mit den verletzlichen „Gefühlen“ und Ambitionen Rußlands zu befassen und dies mit gekonnter Diplomatie in ein friedliches Fahrwasser zu lenken.
Ohne Krieg – also vor 5 Jahren – hätte die Ukraine die russisch bevölkerten Gebiete wie Donbass usw. bereits abtreten sollen. Jetzt aber haben Hunderttausende ihr Leben verloren – wofür?
Zwar nicht deckungsgleich,
aber Herr Brandt hat mit seinem Gefolge etwa ein Drittel des deutschen Reichsgebiets, die Ostgebiete, an Polen und Rußland verschenkt – um Frieden zu erzielen. Ob das richtig war, darüber kann man streiten.
Dennoch:
Wenn dadurch tatsächlich das Töten eingestellt wird, so sollte die Ukraine Land abgeben. Menschenleben sind wertvoller als einige Quadratkilometer Land…
pro afd fan 18. November 2026 Beim 14:56
Bitte unbedingt ansehen. Der slowakische Abgeordnete, Milan Uhrik, rastet völlig aus. Er geigt Merz seine Meinung. Uhrik hat völlig Recht.
https://www.youtube.com/shorts/PcumzIgCqrk
+++++++++++++++++++++++++
Unfassbar!
MERZ und die EU erpressen die Slowaken 70 MILLIARDEN
an die UKRAINE zu bezahlen!!
Das gibt es ja wohl nicht.
Der Politiker hat Recht. Alles Gesparte für ein EUROPAFREMDES LAND zu verschenken,
die eigenen Bürger dafür darben zu lassen, dafür sind die Slowaken auch nicht in die EU gegangen!!
Irgendeiner muss das STOPPEN mit dieser Ukraine
und alle die das verhindern ihren gerechten Strafen zukommen lassen,
für alles was sie auf dem Kerbholz haben und was sie durch einen EUROPAKRIEG
zu vertuschen versuchen!!
Für die Anwälte der Pharmafirmen bezahlt unssere Regierung jetzt auch 120 MILLIONEN um die Klagen der zahlreichen Impfopfer abzuwimmeln.
Hoffentlich rollen da mal ein paar Köpfe von den heimtückischen Verantwortlichen und alles kommt ans Tageslicht!
@ rolfsteiner 18. November 2026 um 16:34
Die USA schüren schon seit rd. 90 J.
den ukr. Nazihaß auf Rußland. Die USA
wollen die Herrschaft über Eurasien.
Rußland möchte keine Gebietsgewinne, sondern
nur keine Nato im eigenen Vorgarten stehen haben.
Der imperialistische „Wertewesten“ (unter US-Fuchtel)
will Rußland zerschlagen u. ausplündern.
Die Ukraine soll neutral werden, als Pufferzone
zwischen Natostaaten u. Rußland. Mehr will
Rußland nicht. Weil die Bitten Rußlands vom
„Wertewesten“ ignoriert u. hintertrieben wurden,
muß Rußland mit Gewalt die Ukraine neutralisieren.
Wer hat uns die Nordstreampipes nicht gegönnt?
Vor allem die USA nicht. neben einigen osteurop. Ländern.
Trump hat sie schon in seiner 1. Amtszeit sanktioniert:
https://www.tagesschau.de/ausland/trump-nord-stream-2-sanktionen-101.html
GOOGLE-KI:
Die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg zu Beginn des Kalten Krieges ukrainische Nationalisten unterstützt, die zuvor mit Nazi-Deutschland kollaboriert hatten. Im Rahmen geheimer Geheimdienstoperationen setzte die CIA diese Gruppen gegen die Sowjetunion ein…
https://www.politico.com/news/magazine/2022/05/11/covert-operation-ukrainian-independence-haunts-cia-00029968
+https://www.jpost.com/international/cia-report-details-ties-between-us-and-ex-nazis/article-198927
Wer ist der größte antirussische Hetzer
im EU-Land (inkl.GB)?
Macron, Rutte, Burnham, Merz, Kallas, Selenski, Tusk?
Pon. Sicherheitskreise habe der poln. Presse
eine exklusiv Geschichte aufgetischt:
Rußland hätte eine False-Flag-OP an der
Grenze von Königsberg durchführen wollen.
Seeadler TV, R. Aschbacher | 17 Min.
+https://www.youtube.com/watch?v=FkJA8LuQMC8
„A. von Steinberg 18. November 2026 Beim 17:15
….
Zwar nicht deckungsgleich,
aber Herr Brandt hat mit seinem Gefolge etwa ein Drittel des deutschen Reichsgebiets, die Ostgebiete, an Polen und Rußland verschenkt – um Frieden zu erzielen. Ob das richtig war, darüber kann man streiten.
…“
Einspruch: die völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Linie erfolgte natürlich durch die CDU/FDP (die Scheinkonservativen und den „wir wollen Königsberg gar nicht“-Genscher) – im Rahmen der deutschen (Teil-)Wiedervereinigung: 2+4 Vertrag und ganz besonders den Grenzvertrag mit Polen 1990.
Bei der Ursachenforschung für nahezu alle Katastrophen seit 1949 liegt man gewöhnlich richtig, wenn man auf die Partei des Saarland-Abtretungsplaners als Verursacher tippt.
ZU:
Meusche Hustensaft 18. November 2026 Beim 18:09
—
Durch die Moskauer- und Warschauer-Verträge von 1970 verzichtete die Bundesrepublik auf alle Gebietsansprüche in Ostdeutschland.
Herr Brandt und sein Gefolge erkannten die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Besatzungs-Grenzen faktisch als verbindlich und endgültig – ohne jede Volksabstimmung aller (!) Deutschen – an.
Aus meiner Sicht grundgesetzwirdig.
2 + 4 war lediglich eine Bestätigung dieser Schenkungen von 1970, die dadurch rein formal völkerrechtlichen Charakter bekamen.
+Weil die Briten es wollten, wurde Südtirol
den Italienern geschenkt.
+Weil die USA es wollen, darf die Türkei
Nordzypern behalten.
+Weil die USA es wollen, gehört die Ukraine ihnen.
Wer hilft eifrig den USA dabei? GB, EU, Südkorea,
Natoländer(sogar die Türkei) u. die Ukraine selber.
➡ Helfen Kanada, Australien & Japan der Ukraine?
GOOGLE-KI
+Ja, Kanada, Australien und Japan unterstützen die Ukraine weiterhin mit finanziellen, militärischen, humanitären und diplomatischen Hilfen sowie Sanktionen gegen Russland.
• Kanada: Gehört zu den größeren nichteuropäischen Gebern. Laut dem Ukraine Support Tracker des Kiel Instituts liegen Kanadas Gesamtallokationen seit 2022 bei rund 15 Milliarden Euro. Das Land beteiligt sich an militärischer Unterstützung (unter anderem im Rahmen der NATO-Zusagen) sowie an finanziellen und humanitären Hilfen.
• Australien: Hat seine Gesamthilfe seit 2022 auf rund 1,9 Milliarden Australische Dollar (darunter über 1,6 Milliarden AUD Militärhilfe) ausgebaut. Im September 2026 schlossen Australien und die Ukraine ein zehnjähriges bilaterales Sicherheitsabkommen und kündigten weitere 60 Millionen AUD (unter anderem für militärische Ausrüstung,
Energieunterstützung und humanitäre Hilfe) sowie zusätzliche Sanktionen gegen Russland an. Zudem bildet Australien ukrainische Kräfte aus und lieferte unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Abrams-Kampfpanzer.
• Japan: Liefert als pazifistisch geprägtes Land keine Waffen, gehört aber bei den nichtmilitärischen und finanziellen Hilfen zu den wichtigsten Unterstützern. Laut Kiel Institut liegt Japan insgesamt bei rund 14 bis knapp 15 Milliarden Euro und stellte allein von Januar bis August 2026 rund 3,9 Milliarden Euro bereit – vor allem für Staatshaushalt, Infrastruktur und Technologie sowie zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter.
Ja, auch Südkorea unterstützt die Ukraine, beschränkt seine Hilfe jedoch auf finanzielle, humanitäre und nichtletale militärische Mittel.
• Keine direkten Waffenlieferungen: Trotz wiederholter Bitten aus Kiew liefert Seoul keine tödlichen Waffen direkt in das Kriegsgebiet. Die Regierung unter Präsident Lee Jae Myung hielt auch im August 2026 an dieser Linie fest. Stattdessen stellt das Land nichtletale Ausrüstung wie Minenräumgeräte, Schutzausrüstung und Sanitätsfahrzeuge bereit.
• Finanzielle und humanitäre Zusagen: Im November 2026 verankerte Südkorea ein weiteres Hilfspaket über 100 Millionen US-Dollar im Haushaltsentwurf für 2027. Davon fließen 50 Millionen US-Dollar in einen NATO-Treuhandfonds zur Rehabilitation verwundeter Soldaten und für Militärkrankenhäuser, 20 Millionen in humanitäre Projekte sowie 30 Millionen in Hilfsprogramme für Konfliktregionen.
• Diplomatische Entwicklung: Im Oktober 2026 kam es kurzzeitig zu Spannungen, als Südkorea seinen Botschafter aus Kiew abberief, nachdem Wolodymyr Selenskyj die Übergabe zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener öffentlich gemacht hatte. Im November 2026 signalisierten die Außenminister beider Länder am Rande des G7-Treffens jedoch eine Normalisierung der Beziehungen und bekräftigten die weitere Zusammenarbeit beim Wiederaufbau.
Outside von Europa und Nordamerika beschränkt sich die aktive materielle Unterstützung meist auf einzelne Staaten. In Ostasien leistet vor allem Taiwan substanzielle Hilfe, während afrikanische sowie mittel- und südamerikanische Länder überwiegend diplomatisch oder humanitär agieren.
Ostasien (und angrenzendes Südostasien)
• Taiwan: Das Land gehört laut Global Taiwan Institute und CEIAS zu den wichtigsten asiatischen Gebern humanitärer und finanzieller Hilfe. Da keine offiziellen diplomatischen Beziehungen bestehen, wickelt Taipeh Gelder für Energieversorgung, Krankenhäuser und Wiederaufbau oft über Partnerländer wie Tschechien oder Litauen ab und trägt die Sanktionen gegen Russland mit.
• China und Nordkorea: Die übrigen ostasiatischen Staaten unterstützen die Ukraine nicht. Nordkorea unterstützt Russland aktiv militärisch, während China laut dem Kiel Institut lediglich minimale humanitäre Hilfen im unteren Millionenbereich geleistet hat.
• Südostasien: Aus der Nachbarregion hat vor allem Singapur Sanktionen gegen Russland verhängt und humanitäre Hilfspakete (wie Krankenwagen und medizinische Güter) geliefert. Auch Thailand und Timor-Leste leisteten kleinere humanitäre Beiträge.
Afrika
• Diplomatische Zurückhaltung: Afrikanische Staaten leisten keine relevanten finanziellen oder militärischen Hilfen für Kiew. Viele Länder verfolgen eine blockfreie oder neutrale Haltung, um wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen zu Russland nicht zu gefährden.
• UN-Abstimmungen: Bei Resolutionen der UN-Generalversammlung stimmte zwar rund die Hälfte der afrikanischen Staaten für die Verurteilung der russischen Invasion, eine große Gruppe (darunter Südafrika) enthielt sich jedoch regelmäßig.
• Getreide-Diplomatie: Umgekehrt tritt die Ukraine selbst als Geber auf und liefert im Rahmen des Programms „Grain from Ukraine“ Getreide in afrikanische Länder, um dortige Ernährungssicherheit zu stärken und diplomatischen Rückhalt zu gewinnen.
Mittel- und Südamerika
• Humanitäre und politische Unterstützung: Die meisten Staaten Lateinamerikas lehnen Waffenlieferungen ab und verhalten sich neutral.
+Staaten wie Chile, Costa Rica, Panama und Guatemala verurteilten den Angriff diplomatisch und leisteten vereinzelt humanitäre Hilfe.
• Vereinzelte sicherheitspolitische Beiträge:
+Kolumbien (als globaler NATO-Partner) entsandte Militäringenieure zur Ausbildung ukrainischer Soldaten in der Minenräumung.
DESHALB BLEIBT DROGENDEALER-STAAT KOLUMBIEN
VON DEN USA UNGESCHOREN, während das hierbei
relativ unbedeutende, aber erdölreiche Venezuela
dran glauben muß(te). Stichwort: Maduro-Kidnapping.
+Argentinien schloss sich unter Präsident Javier Milei(US-MARIONETTE!) diplomatisch eng an Kiew an und trat der internationalen Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine bei.
+Ecuador plante 2024 den Tausch alter sowjetischer Ausrüstung über die USA, zog dies nach russischem Wirtschaftsdruck jedoch zurück.
• Zurückhaltende Großmächte: Regionale Schwergewichte wie Brasilien und Mexiko lehnen Sanktionen sowie Waffenlieferungen ab und plädieren stattdessen für Verhandlungslösungen.
+Die meisten unabhängigen karibischen Inselstaaten unterstützen die Ukraine ebenfalls diplomatisch, insbesondere über die Karibische Gemeinschaft (CARICOM). Materielle oder militärische Hilfe leisten diese kleinen Volkswirtschaften jedoch kaum.
+Die Haltung in der Karibik teilt sich in drei Gruppen auf
• CARICOM-Staaten (diplomatische Unterstützung): Die Mehrheit der 15 CARICOM-Mitglieder – darunter die Bahamas, Barbados, Jamaika, Trinidad und Tobago, St. Lucia sowie Antigua und Barbuda – hat den russischen Angriff verurteilt. Für diese kleinen Inselstaaten hat die Wahrung des Völkerrechts und der territorialen Souveränität eine hohe sicherheitspolitische Bedeutung. Bei späteren UN-Resolutionen (wie 2025) enthielten sich einzelne Staaten wie Grenada oder St. Vincent und die Grenadinen jedoch vereinzelt.
• Dominikanische Republik: Auch sie steht diplomatisch klar an der Seite Kiews und stimmte laut VoxUkraine durchgängig für alle Pro-Ukraine-Resolutionen der UN-Generalversammlung.
• Kuba (enge Bindung an Russland): Kuba bildet die große Ausnahme in der Karibik. Das Land pflegt enge politische sowie wirtschaftliche Beziehungen zu Moskau und stimmt bei den Vereinten Nationen regelmäßig gegen Ukraine-Resolutionen oder enthält sich.
• Überseegebiete (indirekte Hilfe): Inseln ohne volle staatliche Souveränität – wie Puerto Rico (USA), Guadeloupe und Martinique (Frankreich) oder die Kaimaninseln (Großbritannien) – sind Teil der jeweiligen Mutterländer und tragen deren Sanktionen sowie Hilfsprogramme mit.
In Ozeanien ist vor allem Neuseeland ein aktiver materieller und militärischer Unterstützer, während die Staaten im Nahen Osten überwiegend diplomatisch vermitteln, humanitäre Hilfe leisten oder wechselseitige Sicherheitskooperationen eingehen.
Ozeanien (Neuseeland und pazifische Inselstaaten)
• Neuseeland (aktive militärische und finanzielle Hilfe):
Neuseeland gehört wie Australien zu den engen Partnern außerhalb Europas. Die Regierung hat die Gesamthilfe auf über 152 Millionen Neuseeland-Dollar ausgeweitet und unterstützt mit Sanktionen, humanitären Projekten sowie Wiederaufbauhilfen.
+Im September 2026 verlängerte Neuseeland zudem seinen Ausbildungseinsatz (Operation T?eke) in Europa bis Juni 2028. Bis zu 70 Soldaten bilden ukrainische Streitkräfte unter anderem in elektronischer Kriegsführung und Drohnenabwehr aus.
• Pazifische Inselstaaten (diplomatischer Rückhalt):
+Kleine Inselstaaten wie Fidschi, Palau, Mikronesien oder die Marshallinseln leisten zwar keine finanziellen oder militärischen Beiträge, stimmen aber in der UN-Generalversammlung regelmäßig für Resolutionen zur Verurteilung Russlands, da der Schutz kleiner Staaten vor Aggressionen für sie zentral ist.
Naher Osten
• Golfstaaten (Humanitäre Hilfe, Vermittlung und Drohnenabwehr):
Staaten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar verhängen keine westlichen Sanktionen gegen Russland, stellen aber erhebliche humanitäre Hilfspakete und Wiederaufbaugelder bereit.
+Zudem vermitteln die VAE und Katar regelmäßig beim Austausch von Kriegsgefangenen und der Rückführung verschleppter ukrainischer Kinder. Im Frühjahr 2026 schlossen Saudi-Arabien, Katar und die VAE zudem Verteidigungskooperationen mit Kiew zur Luft- und Drohnenabwehr ab, wobei ukrainische Experten ihr Wissen im Austausch gegen politische und finanzielle Unterstützung teilen.
• Israel: Israel leistet humanitäre Hilfe (darunter ein Feldlazarett und Frühwarnsysteme für Zivilisten), verzichtet aber aus sicherheitspolitischen Gründen auf Lieferungen offensiver Waffensysteme.
• Iran und Syrien: Diese beiden Staaten stehen auf der Gegenseite. Der Iran unterstützt Russland aktiv militärisch mit Drohnen und Raketen, und Syrien stimmt bei den Vereinten Nationen traditionell an der Seite Moskaus.
Die Google-KI lieferte zig Quellen-Links dazu.
Ist mir aber zuviel, alle zu öffenen u. hier einzusetzen.
(Einzelne Anm. d. mich.)
FORTSETZUNG
Nachbarschaft & Kaukasus
(Moldawien, Aserbaidschan, Armenien)
• Moldawien: Als unmittelbarer Nachbar hat das Land im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungszahl besonders viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen und versorgt. Zudem unterstützt Moldawien die Ukraine diplomatisch und trägt Erklärungen des Europarats mit. Da das Land wirtschaftlich schwach ist und selbst unter russischem Druck steht, erhält es dabei internationale Finanzhilfe.
• Aserbaidschan: Das Land liefert keine Waffen, leistet aber kontinuierlich umfangreiche humanitäre Hilfe. Allein bis Oktober 2026 schickte Baku über 150 Hilfslieferungen, darunter vor allem Transformatoren, Generatoren und Stromkabel zur Reparatur der ukrainischen Energieinfrastruktur.
• Armenien: Aufgrund seiner historischen Sicherheitsbindung an Russland verhielt sich Armenien lange zurückhaltend, schickte aber humanitäre Hilfspakete (wie Medikamente und Schulausstattung) und arbeitet bei der Minenräumung mit der Ukraine zusammen.
Mongolei
• Diplomatische Zurückhaltung: Die Mongolei liegt eingeklemmt zwischen Russland und China und ist wirtschaftlich stark von beiden Nachbarn abhängig.
Die Regierung verhält sich daher neutral, verhängt keine Sanktionen und liefert keine Waffen. Es gab lediglich kleinere symbolische und humanitäre Gesten aus der Zivilgesellschaft sowie über internationale Organisationen.
Balkan-Länder
• NATO-Mitglieder (Albanien, Montenegro,
Nordmazedonien, Kroatien, Slowenien):
+Diese Staaten stehen geschlossen hinter Kiew.
Sie tragen die EU-Sanktionen mit und haben sowjetische Altbestände (darunter Kampfpanzer, Hubschrauber und Artillerie) sowie Munition an die Ukraine geliefert.
• Kosovo und Bosnien-Herzegowina:
+Der Kosovo unterstützt die Ukraine diplomatisch, schloss sich Sanktionen an und bot Hilfe bei der Minenräumung an.
+Bosnien-Herzegowina ist innenpolitisch gespalten: Während die Zentralregierung diplomatisch meist pro-ukrainisch auftritt, blockiert die serbisch geprägte Teilrepublik (Republika Srpska) offizielle Sanktionen gegen Moskau.
• Serbien: Belgrad verurteilt zwar offiziell die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine, lehnt aber Sanktionen gegen Russland ab.
+Über Drittstaaten gelangte dennoch regelmäßig serbische Munition an die ukrainische Armee.
+Malta und europäische Zwergstaaten
• Malta: Als neutrales EU-Mitglied liefert Malta keine tödlichen Waffen. Das Land beteiligt sich jedoch an allen EU-Sanktionen, finanziert die EU-Ukraine-Fazilität (allein 2025 mit über 5 Millionen Euro) mit und leistet humanitäre sowie medizinische Hilfe.
• Liechtenstein und Monaco: Beide Fürstentümer übernehmen die europäischen Finanz-, Reise- und Handelssanktionen gegen Russland und Belarus vollständig.
+Zudem leisten beide Staaten im Verhältnis zu ihrer Größe erhebliche finanzielle Beiträge für den Wiederaufbau, das Rote Kreuz sowie die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter.
• Andorra und San Marino: Auch diese beiden Kleinstaaten haben sich den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen und unterstützen humanitäre Hilfsprogramme sowie Geflüchtete.
+Die fünf zentralasiatischen Staaten leisten keine
militärische Hilfe für die Ukraine und beteiligen sich nicht an westlichen Sanktionen gegen Russland. Stattdessen betreiben sie aufgrund ihrer engen wirtschaftlichen und geografischen Verflechtung mit Moskau eine vorsichtige Schaukelpolitik, erkennen jedoch die territoriale Integrität der Ukraine an und leisten vereinzelt humanitäre Hilfe.
+Kasachstan und Usbekistan
(Humanitäre Hilfe und vorsichtige Distanz)
• Anerkennung der Grenzen:
+Beide Länder erkennen die russischen Annexionen ukrainischer Gebiete (wie der Krim oder des Donbass) ausdrücklich nicht an und betonen die Gültigkeit des Völkerrechts. Bei UN-Resolutionen enthalten sie sich jedoch regelmäßig, um offenen Konflikt mit Moskau zu vermeiden.
• Humanitäre Projekte:
+Kasachstan und Usbekistan haben wiederholt medizinische Güter, Lebensmittel und Generatoren in die Ukraine geschickt.
Zudem finanzierte die kasachische Zivilgesellschaft gemeinsam mit Diaspora-Gruppen sogenannte „Jurten der Unzerstörbarkeit“ in ukrainischen Städten, die bei Stromausfällen als Wärme- und Ladestationen dienen.
+Kirgisistan und Tadschikistan
(Starke wirtschaftliche Abhängigkeit)
• Zurückhaltung: Beide Länder sind wirtschaftlich extrem stark von Geldüberweisungen ihrer Arbeitsmigranten in Russland abhängig und zudem über das Militärbündnis OVKS an Moskau gebunden. Entsprechend gibt es von staatlicher Seite keine Unterstützung für Kiew.
• Drehscheibe für Waren: Gleichzeitig profitieren beide Länder sowie Kasachstan indirekt vom Krieg, da sie als Umschlagplatz für den Re-Export sanktionierter westlicher Güter nach Russland genutzt werden.
Turkmenistan (Strikte Neutralität)
• Keine Positionierung:
+Turkmenistan verfolgt außenpolitisch eine verfassungsrechtlich verankerte Politik der „permanenten Neutralität“.
+Das Land enthält sich bei internationalen Abstimmungen, verhängt keine Sanktionen und beschränkte seine Kontakte auf vereinzelte humanitäre Hilfslieferungen (wie Medikamente und Textilien) für die Zivilbevölkerung.
Jubelmeldungen üner getötete russische Soldaten, Ukrainische Verluste werden, wenn überhaupt, nur mit Empörung preis gegeben und angeblich sterben nur Zivilisten. Als unparteiischen Beobachter nervt mich diese Propaganda für die Ukraine vollkommen ab. Gibt es irgendwo ein Gesetz, das mich verpflichtet, Partei für die Ukraine zu ergreifen, die meine Steuergelder frisst? In ähnlicher Manier wie bei der Corona Pandemie wird alles mit völliger Alternativlosigkeit angegangen.
Ob muslimische Masseneinwanderung, Wirtschafts Sabotage im Namen einer Grippe und nun Krieg, irgendwie muss man doch Europa in die Knie zwingen können.