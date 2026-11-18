Von WOLFGANG HÜBNER | Ziel, Zeitpunkt und logistische Bedingungen der Drohnenattacke gegen die Krimbrücke lassen nur einen Schluss zu: Es war ein politisches Attentat der Kriegsfraktion in NATO und EU. Das Attentat richtete sich nur vordergründig gegen ein Bauwerk mit Symbolcharakter, doch ohne entscheidende militärische Bedeutung. Der geglückte Anschlag war vielmehr gleich gegen mehrere Adressaten eine Kampfansage: Gegen den fast zeitgleich angesetzten Dreiergipfel der Präsidenten von China, USA und Russland; gegen die Aufnahme von Friedensverhandlungen und nicht zuletzt gegen die Friedenshoffnungen der europäischen Völker.

Russland soll, diese Absicht ist erkennbar, zu militärischen Reaktionen gezwungen werden, die es den innenpolitisch allesamt gescheiterten oder vom Scheitern bedrohten Regierungen in Europa möglich machen, endlich in einen latent-offenen Kriegszustand mit Moskau zu gelangen. Zwar ist selbst den größten Hasardeuren nicht daran gelegen, sich russische Raketen einzufangen. Doch würde es reichen, wenn ihre Völker in einen Zustand der Lähmung und Furcht geraten, der jede wirkliche politische Alternative zu den überschuldeten Regimes verhindern helfen könnte.

Besonders daran interessiert sind die tatsächlich Mächtigen in Frankreich und Deutschland; Großbritannien ist aufgrund der besonderen Abhängigkeit vom Finanzkapital in der „City of London“, quasi ein Staat im Staate, immer dabei, wenn es gegen Russland geht. Wahrscheinlich haben gerade britische und französische Geheimdienste großen Anteil an dem Anschlag gegen die Krimbrücke. Dass der Ukrainekanzler und die vielen Russenhasser in Deutschland sich über das Geschehen freuen, ist selbstverständlich.

Kanzler Merz wäre übrigens der größte Profiteur eines offiziellen Spannungs- oder gar Kriegszustandes. Undurchsichtig ist die Rolle der Amerikaner: Ihre Militärs in der Ukraine-Kommandozentrale der NATO in Wiesbaden werden sicher von der Krimbrückenaktion gewusst haben. Ob sie daran mitgewirkt haben, mit oder ohne Kenntnis von Oberbefehlshaber Donald Trump, ist ungewiss. Die realen Machtverhältnisse im „tiefen Staat“ der USA sind schwer einzuschätzen. Doch wissen die USA wie die Europäer, dass die russischen Truppen in der Ukraine weiter vorrücken.

Vor einem militärischen Sieg Moskaus und/oder dem Zusammenbruch des korrupten Selenskyj-Regimes in Kiew haben aber alle Finanziers und Profiteure des Krieges große Angst. Denn dann drohen Enthüllungen, die viele Mitglieder der europäischen „Eliten“ hinwegfegen würden. Und die massive Aufrüstung zu Lasten der wirklichen Bedürfnisse der Völker wäre auch in Gefahr. Schon die Aussicht auf Verhandlungen mit Russland haben in der Berliner Bundesregierung und in Brüssel Panik ausgelöst.

Der Anschlag auf die Krimbrücke war deshalb ein politisches Attentat, das Kriegshandlungen Russlands provozieren soll. Natürlich hat die Marionette Selenskyj großmäulig die Verantwortung dafür übernommen. Genau dafür wird er mit deutschen Steuergeldern bestens geschmiert. Doch die wirklichen Täter sitzen nicht in Kiew – es sind die Kriegstreiber mit Krawatte und Regierungsfunktionen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.