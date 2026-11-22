Die Journalisten Vadim Derksen („Junge Freiheit“), Ben Krischke („Cicero“) und Dirk Pohlmann diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über die Saison der unbezahlbar gesicherten Weihnachtsmärkte, über eine Einladung an alle Völker der Welt, nach Europa zu kommen und hier im Wohlstand zu leben, über die Umarmung zwischen Trump und Xi, über die Kabale um den Nvidia-Chef Jensen Huang, über das undurchsichtige Treiben französischer Soldaten in der Ukraine und über den Unwillen des höchsten deutschen Gerichts, das tatsächliche Ergebnis der letzten Bundestagswahl herauszufinden.

Nächsten Sonntag ist erster Advent – und landauf, landab werden Christkindlesmärkte abgesagt oder zu Winter- und Jahresendmärkten umetikettiert. Aus „Sicherheitsgründen“, versteht sich. Die Kosten für Poller, Absperrungen und Bewachung sind in drei Jahren um 44 Prozent gestiegen. Ben Krischke aus München beobachtet, dass mancherorts das Rahmenprogramm gestrichen wird, während der Zauber friedlicher Geborgenheit schwindet. Man darf inzwischen aussprechen, worum es geht: Migration und Anschläge auf christliche Traditionen.

Dirk Pohlmann weigert sich, diese kulturellen Prägungen kampflos preiszugeben. Vadim Derksen ergänzt: Früherer Start mancher Märkte und Absagen anderer haben denselben Kern – explodierende Sicherheitskosten bei sinkender Kaufkraft. Gleichzeitig pumpt der Staat Milliarden in den „Kampf gegen rechts“, während der Glühwein untrinkbar wird. Unsere Art zu leben nicht nehmen lassen? Eine Floskel, die längst konterkariert wird.

Ein Linker im Bundestag liefert die passende Einladung: Kommt alle nach Europa und lebt wie wir im Wohlstand – der sei ohnehin nur aus jahrhundertelanger Ausbeutung entstanden. Kolonialismus-Schuld als Eintrittskarte, während man die eigene Kultur madig macht. Die dänische Regierungschefin spricht derweil ungeschminkt vom Bevölkerungsaustausch und will dänisch bleiben. Bei uns löst sich die alte Links-Rechts-Schablone auf: Es geht um Vernunft gegen Unvernunft, um Selbstbehauptung gegen Selbstaufgabe.

Auf der Weltbühne umarmen sich Trump und Xi – der „Rechte“ und der KP-Chef. Ideologie tritt hinter Interessen zurück, Europa sitzt draußen. Die Kabale um Nvidia-Chef Jensen Huang passt ins Bild undurchsichtiger Machtspiele um Chips und China. Währenddessen bestätigen die Franzosen Soldaten in der Ukraine zur Ausbildung an Haubitzen und Jets; Moskau nennt es Kriegsbeteiligung. Ein strategisches Vakuum, Blutmühlen ohne erkennbare europäische Interessen, während die großen Drei unter sich bleiben.

Zum Schluss der Skandal im eigenen Haus: Das Bundesverfassungsgericht lehnt die Nachzählung für das BSW ab, dem knapp 9000 Stimmen zum Einzug fehlten. Trotz statistischer Auffälligkeiten bleibt alles, wie es ist. Wer das tatsächliche Wahlergebnis nicht wissen will, legt die Axt an die Glaubwürdigkeit der Demokratie.