In der Sonntagsrunde des Kontrafunks zerpflücken Michèle Binswanger, Alexander Kissler und Roland Tichy mit Burkhard Müller-Ullrich die medialen und politischen Abgründe der Republik. Im Zentrum steht die abgefeimte ZDF-Einladung an Ulf Poschardt, den der selbsternannte Satiriker Florian Schröder vor choreografiertem Publikum entlarven wollte.

Doch Poschardt blieb entspannt, ließ die psychologisierenden Diffamierungen abprallen und entlarvte selbst die Leere linker Comedy, die keine Argumente mehr kennt, sondern nur noch Etiketten klebt. Besonders der Begriff „Wahlvolkaustausch“ reizte Schröder zur Weißglut – dabei beschreibt er präzise die Realität: Millionen eingebürgerte Wähler aus muslimischen Ländern verschieben die Mehrheiten, wie Berlin, das Ruhrgebiet und Frankfurt längst beweisen. Der Bevölkerungsaustausch darf nur nicht so genannt werden, sonst gilt man als Rechtsextremer.

Noch totalitärer agiert die SPD: Mit Druck von Jusos, Verdi und Betriebsräten zwang sie die Druckerei VRM, die Wochenzeitung „NiUS“ ab März nicht mehr zu drucken. Die Mainzer SPD jubelte öffentlich, man habe die „offene Gesellschaft“ vor Spaltung gerettet – dabei missbraucht die Partei, die selbst das größte Zeitungsimperium besitzt, ihre Macht, um unliebsame Konkurrenz auszuschalten. Präfaschistische Zeiten, so Kissler.

Beunruhigend bleibt der angekündigte Verbotsantrag gegen die AfD. Alice Weidel rechnet fest damit, Tim Klüssendorf und andere peitschen die Stimmung an. Doch eine Partei mit 20 bis 45 Prozent in manchen Ländern zu verbieten, würde den Rechtsstaat endgültig zur Pseudodemokratie machen und Gewalt von links, etwa der Antifa, entfesseln – eine neue Reichskristallnacht gegen rechts.

In Berlin inszenieren Linke, Grüne und SPD derweil ein Distanzierungsschauspiel um Vanessa Emde. Die hyperlinke Politikerin mit ihren antisemitischen und enteignungsfanatischen Positionen steht der Regierungsbildung im Weg und wird zum Bauernopfer, damit der Marsch in die Unfreiheit weitergehen kann. Die SPD ist geistig kollabiert und schreddert die Demokratie, während sie sie zu verteidigen vorgibt.