Von RAINER K. KÄMPF | Die unverrückbare Maxime Konrad Adenauers ist offenbar auch Handlungsanleitung der Bundespolitik unter der Ägide seines politischen Enkels. Experimente an sich bergen immer das Risiko, nach hinten loszugehen. Zumal, wenn schon der Versuchsaufbau prekäre Mängel aufweist.

Als ob es nicht schon genug wäre, daß alle vier Jahre der Zirkus der Bundestagswahlen vermeidbare Unruhe in die Inszenierung UnsererDemokratie™ bringt, kommt Sahra, die Querulantin Wagenknecht, aus dem Osten ums Eck mit der verstörenden Idee, die letzten Wahlen wieder zu thematisieren und zudem noch die Stimmen neu auszählen zu lassen. Geht’s noch?

Es reicht ohnehin schon der ständige Zeck mit den sozialdemokratischen Führungsoffizieren, da muß wahrlich nicht noch eins draufgesetzt werden. Vor allem, wenn bewußt wird, wie schmal so ein Brett bei den Neuauszählungen werden kann.

Das war vor 37 Jahren schon mal so und aus Fehlern soll doch gelernt werden. Zumindest das beherzigen sie heute in Berlin, was allerdings dem politischen Selbsterhaltungstrieb zugeschrieben werden muß. Also, damals 1989, fing es im Ostteil des heutigen Reichshauptslums ähnlich an. Bürgerbewegte Ossis kamen tatsächlich auf die impertinente Idee, die Ergebnisse der Kommunalwahlen infrage zu stellen und auch noch Stimmen zu zählen.

Wie sowas ausgehen kann, weiß heute jeder: Noch im selben Jahr traten Politbüro und Ministerrat zurück und an den Trögen war Schichtwechsel angesagt. Nicht auszudenken, das könnte sich wiederholen. Daß aktuell ausgerechnet die Strippenzieher wieder im Osten zu verorten sind, spricht für die ausgeprägte Resilienz der Mitteldeutschen und verdient ausdrückliche Hochachtung.

Wäre da nicht das Bundesverfassungsgericht. Eine vom Grunde her sinnvolle Einrichtung, die, so wird vermutet, dummerweise an die Kandare der Kartellparteien gelegt wurde. So ist es wenig verwunderlich, daß sich das Verfassungsorgan und die Hillbillies UnsererDemokratie™ über die Maßen gewogen sind, und das ostdeutsche Dramolett vorerst keine Neuinszenierung erfährt.

Manchem mag ein Stein vom Herzen fallen. Wenn auch die Nummer 1989 für das damalige Establishment unvorteilhaft ausging, konnte sich zumindest der Chef ins postsowjetische Moskau absetzen. Der Weg dürfte heute für manch einen für immer versperrt sein. Zugegeben, in Kiew wird immer eine Bunkertür offenstehen. Fragt sich nur, wie lange noch?

Und dann? Die Irrfahrten des Duo Infernale …

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.