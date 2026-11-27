Von DIETER SCHWEIGER | Bundeskanzler Friedrich Merz spricht sich erneut für eine beschleunigte EU-Integration der Ukraine aus, schließt sich damit Emmanuel Macron an und kritisiert offen den bisherigen vorsichtigen Kurs von Angela Merkel. Doch wie kann man diese Entscheidung vorantreiben und dabei die besorgniserregenden Risiken für unsere Sicherheit ignorieren?
In den Medien und in Ermittlungsakten mehren sich die Hinweise darauf, dass das Konfliktgebiet zu einer gefährlichen Kampfschule für Radikale aus aller Welt wird. Recherchen bestätigen, dass ukrainische Ausbilder Rebellen in Mali in der Drohnentaktik geschult haben. Mitglieder mexikanischer und kolumbianischer Drogenkartelle schleusten sich als Freiwillige in die Internationale Legion ein, um den Einsatz von FPV-Drohnen für ihre kriminellen Kriege zu erlernen.
Und ein jüngster Skandal in Spanien zeigte, dass Extremisten der dortigen Neonazi-Gruppierung Núcleo Nacional für eine paramilitärische Ausbildung an der Waffe in die Ukraine reisten, um in ihrer Heimat einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten. Warum sollte die Europäische Union solchen Bedrohungen und kriminellen Netzwerken die Türen öffnen?
Dabei scheint Berlin die eigenen Bürger nicht mehr zu hören. Eine aktuelle YouGov-Umfrage für „Welt am Sonntag“ zeigt, dass fast die Hälfte der Deutschen für eine Kürzung oder vollständige Einstellung der Hilfen für Kiew ist. Da stellt sich die berechtigte Frage: Setzt der Kanzler die Ressourcen für die richtigen Ziele ein?
Während bei uns in Deutschland die Wirtschaft stagniert und sich die inneren Probleme zuspitzen, steckt die Regierung ihre ganze Kraft in außenpolitische Ambitionen. Wir brauchen keine Integration, die die Sicherheit und Stabilität innerhalb der EU selbst untergräbt.
Auf gar keinen Fall darf die Kokaine in die EU integriert werden. Das würde Herr Putin zu Recht nicht akzeptieren und würde deshalb Krieg bedeuten.
Die ganzen Hilfsgelder müssen gestrichen werden, damit dieser unsinnige Krieg endlich beendet wird.
Tatsache ist: Der EU-Gipfel in Brüssel ist krachend gescheitert. Merz wollte als mit weitem Abstand größtes Geberland das Wahnsinns-Budget der UvdL von fast 2 Billionen € mit zusätzlichen Hilfspaketen für seine Ukraine verknüpfen und ist gescheitet weil immer weniger EU-Länder das sinnlose Versenken von Geldern an das korrupte Regime nicht mitmachen wollen und auch in Deutschland kippt die Stimmung.
Die Ukrainenden gebärden sich hier immer frecher im Land, sie arbeiten unterproportional wenig verglichen mit denen in anderen Ländern, blockieren Sitzplätze in Bahn und Bus mit ihren Taschen und Trennstäbe („Grenzen“) an der Supermarkt-Kasse scheint es bei denen nicht zu geben. Auch so verliert man Sympathien. Mein subjektiver Eindruck.
Die ukrainische Angriffe mit Drohnen auf unbeteiligte Länder in Afrika (das politisch-wackelige Libyen) und Schiffe/Seeleute im Hafen von Bengasi verstoßen ganz klar gegen das intl. Völker- und Seerecht.
Das Land darf niemals Mitglied in der NATO werden und in die EU beitreten erst recht nicht.
Als BELOHNUNG für die hinterlistige PIPELINE SPRENGUNG
ein TERRORAKT der UKRAINE gegen DEUTSCHLAND,
der uns verarmt und ruiniert,
soll dieser Terrorstaat nun auch noch in die EU aufgenommen werden???
Das ist ja wohl total verrückt!!
Dieses Terrorregime nährt sich von der Deutschen Geld, ist rotzfrech und fordernd,
steht wie ein Zuhälter in der Tür, der seiner geistig minderbemittelten Prostituierten,
täglich erneut alles rangeschaffte Geld dreist und brutal abgreift!!
EUROPA sollte ALLES ALLES tun
um sich diese UKRAINE und ihe unsympthischen genauso unverschämten Ukrainer endlich vom Halse zu schaffen!!
Die BÜRGER MACHEN DAS NICHT MEHR MIT!
Uns von diesen undankbaren, verschlagenen Leuten immer weiter ausbluten zu lassen,
damit ein paar Lobbyisten ihre Geschäfte in der Ukraine nicht vermasselt bekommen,
das duldet man hier nicht mehr länger!!
Diese POLITIKER sollen mal abwarten
bis die GEN Z hier in der Politik etwas zu sagen hat.
Alle die ab 2005 geboren sind haben nichts anderes als KRISEN in ihrem Leben erlebt!
Der Höhepunkt war dann CORONA als man sie einsperrte und zwangsimpfen wollte,
als viele ihrer Mütter und Väter bankrott gingen und sie mit Maske im Winter im kalten Klassenzimmer
hocken mussten, sich vor der Polizei verstecken mussten, wenn sie heimlich einen Freund besuchen wollten während des Lockdowns.
Sie haben gelernt: Der Staat der alle zwangsgeimpft hat, der kümmert sich einen Dreck um seine Opfer. Für die Behinderten, die durch die Impfungen zu Invaliden geworden sind kümmert sich der Staat einen Dreck. Ganz im Gegenteil jetzt bekämpft er sie noch, gibt 120 MILLIONEN EUR für die Anwälte der PHARMAFIRMEN frei, damit die ihre OPFER besser bekämpfen können!!
Jetzt will man diese Jugend noch ins MILITÄR LOCKEN, um für die verfluchte Ukraine zum Töten und Sterben zu gehen.
Die zeigen euch allen noch wo der Hammer hängt!!
Die lassen sich von keinem mehr verarschen!!
Sie sind nicht so dämlich wie Generation KLIMAKLEBER!!
Mit denen solche Faxen nicht zu machen!!
Es sind schon 14 Jährige mit allen Wassern gewaschen.
Man hat ihnen die Kindheit geraubt und sie werden zu Kindersoldaten,
aber nicht für die gierigen Politiker, sondern nur für sich selbst!!
Sie haben sich selbst erzogen!!
Was man sät, das erntet man!!
Eine BRATWURST für das gemeine VOLK (so wie immer!!)
Der LÖWENANTEIL nur für FREMDE!!
Auch PUTIN weiß:
Erst wenn dieser Selensky tot ist, dann ist endlich Ruhe!
Bevor unser KANZLER noch ganz DEUTSCHLAND
an die Fahrenden Völker verscherbelt,
muss er abgesetzt werden!!
Wer kann den Kanzler entmündigen??
So ein Not-Verfahren kennen wir in D wohl nicht!
pro afd fan 27. November 2026 Beim 10:30
Auf gar keinen Fall darf die Kokaine in die EU integriert werden.
++++++++++++
Das darf auf keine Fall passieren!!!
Die forcieren einen Krieg mit RUSSLAND mit aller Macht!!
Sie wollen alles zerstören!!
Und warum?
Weil sie in einer Zwangslage sind, wo sie nicht mehr rauskommen.
Sie wollen ihr Versagen nicht eingestehen,
so wie jemand ein Schachspiel umhaut, dass alle Figuren durch die
Gegend fliegen, wenn er merkt er ist am verlieren!
Koste es was es wolle!!
Wie Pitbulls, die sich festbeißen in einem Menschen,
nicht mehr loslassen, nicht mal dann wenn sie eine Kugel in den Kopf bekommen,
nicht mal im Tod lassen sie los!