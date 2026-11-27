Von DIETER SCHWEIGER | Bundeskanzler Friedrich Merz spricht sich erneut für eine beschleunigte EU-Integration der Ukraine aus, schließt sich damit Emmanuel Macron an und kritisiert offen den bisherigen vorsichtigen Kurs von Angela Merkel. Doch wie kann man diese Entscheidung vorantreiben und dabei die besorgniserregenden Risiken für unsere Sicherheit ignorieren?

In den Medien und in Ermittlungsakten mehren sich die Hinweise darauf, dass das Konfliktgebiet zu einer gefährlichen Kampfschule für Radikale aus aller Welt wird. Recherchen bestätigen, dass ukrainische Ausbilder Rebellen in Mali in der Drohnentaktik geschult haben. Mitglieder mexikanischer und kolumbianischer Drogenkartelle schleusten sich als Freiwillige in die Internationale Legion ein, um den Einsatz von FPV-Drohnen für ihre kriminellen Kriege zu erlernen.

Und ein jüngster Skandal in Spanien zeigte, dass Extremisten der dortigen Neonazi-Gruppierung Núcleo Nacional für eine paramilitärische Ausbildung an der Waffe in die Ukraine reisten, um in ihrer Heimat einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten. Warum sollte die Europäische Union solchen Bedrohungen und kriminellen Netzwerken die Türen öffnen?

Dabei scheint Berlin die eigenen Bürger nicht mehr zu hören. Eine aktuelle YouGov-Umfrage für „Welt am Sonntag“ zeigt, dass fast die Hälfte der Deutschen für eine Kürzung oder vollständige Einstellung der Hilfen für Kiew ist. Da stellt sich die berechtigte Frage: Setzt der Kanzler die Ressourcen für die richtigen Ziele ein?

Während bei uns in Deutschland die Wirtschaft stagniert und sich die inneren Probleme zuspitzen, steckt die Regierung ihre ganze Kraft in außenpolitische Ambitionen. Wir brauchen keine Integration, die die Sicherheit und Stabilität innerhalb der EU selbst untergräbt.