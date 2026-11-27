Von RAINER K. KÄMPF | Aus dem Englischen entlehnt, übernahmen wir Deutschen die Binse, niemals an einem einigermaßen funktionierenden System herumzuwerkeln. Das leuchtet allgemeinhin ein, weil man nichts reparieren muß, was nicht kaputt ist. Eigentlich.

Und dann kam Willy. 1969 war es, vor rund 60 Jahren, als der damalige Bundeskanzler, von der SPD natürlich, auf die irrsinnige Idee kam, „mehr Demokratie“ zu wagen. Die Mehrheit der Deutschen folgte diesem Credo blindlings, wie es halt ihrem Wesen entspricht, und flugs ward die Büchse der Pandora geöffnet.

Was sprichwörtlich 1968 dem deutschen Staat injiziert wurde, breitet sich aus wie heutzutage die Nebenwirkung einer mRNA-Impfung und brachte in kurzer Zeit die Republik gehörig ins Wanken. Nicht lange dauerte es, bis das gefräßige Myzel die Grünen gebar.

Gleich eines CUP-Syndroms katapultierten sich die Metastasen in die vulnerable Gesellschaft und übernahmen sukzessive, äußerst erfolgreich den Überbau der Republik.

Heute stehen wir ungläubig und überfordert vor den Resten einer aus Ruinen auferstandenen einst vielversprechenden Hoffnung. Ob Dante Alighieri die Bunte Republik vor seinem geistigen Auge hatte, als er in seiner Göttlichen Komödie riet, eben diese Hoffnung ein für allemal fahren zu lassen, liegt bei genauerer Betrachtung gar nicht so weit weg.

2026, angekommen am Eingangstor zum Reich der Verdammten, wird hilflos darüber lamentiert, ob wir im Zeitalter der Überforderung leben würden. Nein, sicher nicht. Die Deutschen sind weniger überfordert als paralysiert durch die eigene Unfähigkeit, zur Abwechslung mal in ein dysfunktionales System einzugreifen. Es gibt nicht nur etwas zu reparieren, sondern eine Generalinstandsetzung ist dringend und als letzter Ausweg geboten.

Wenn, wie die Berliner Zeitung konstatiert, die Politik nicht hinterherkommt, dem Land Orientierung zu geben, dann hat diese Politik versagt. Man muß nicht lange überlegen, um zu dem Schluß zu gelangen, die Politik mitsamt den versagenden Protagonisten wegzufegen, zu ersetzen und dem ranzigen Überbau eine neue Grundierung zu verpassen.

Falls wir die Chance zur Rekonvaleszenz haben wollen, ist tatkräftige Eile angesagt.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.