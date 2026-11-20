Von WOLFGANG HÜBNER | Welch ein absurdes Schauspiel: Fast zeitgleich mit dem Treffen der Präsidenten der Großmächte USA, China und Russland versammelten sich in Berlin mal wieder die Vertreter der sogenannten „Willigen“ um ihre endlos teure Marionette aus Kiew. Es sollte wohl ein Kontrastprogramm zu den Bildern aus China werden, doch alles wurde ins Lächerliche gezogen durch einen Anruf von Donald Trump noch vom Flugzeug aus, Putin sei an Frieden interessiert.
Dass nun sogar prompt der Ukrainekanzler Verhandlungsbereitschaft signalisiert, ist nicht nur den realen Kräfteverhältnissen geschuldet, sondern zeigt auch: Dieser Club der „Willigen“ ist tatsächlich die Notgemeinschaft der europäischen Pleitiers und politischen Versager. Zu Friedrich Merz bedarf es keiner Begründung mehr für diese Wertung. Aber da war ja auch noch der französische Auslaufgernegroß Emmanuel Macron, der sein Land in Chaos und Schulden nach einem verlorenen Jahrzehnt als Präsident hinterlässt.
Auch der Brite Andy Burnham war dabei, der einen Staat unter Aufsicht des internationalen Finanzkapitals in der „City of London“ regiert, in dem eine Million junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren ohne Studien-, Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind. Selbst der britische Regierungsberater Alan Milburn bezeichnet das als „nationalen moralischen Skandal“. In Berlin war zudem der polnische Ministerpräsident Donald Tusk zugegen, der gerade mit Hilfe von Brüssel beim Putsch zwecks Eroberung der Justiz gescheitert ist. Und natürlich war auch die CDU-Spinne im Netz aller EU-Schweinereien mit von der Partie, Ursula von der Leyen.
Ich spare mir die Aufzählung der anderen Klein- und Nebendarsteller, die nur das erbärmliche Panoptikum europäischen Niedergangs komplettieren. Allesamt sind sie ebenso wie Hitler und seine Verbündeten daran gescheitert, Russland zu ruinieren und seine Leiche auszuplündern. Bald aber werden sie zu einem realen Begräbnis antreten, denn dann müssen sie die ausgeblutete Ukraine samt deren schmuddeligen Obermafiosi beerdigen.
Die Völker Europas ahnen schon: Das wird der teuerste Trauerfall der Weltgeschichte. Laut der Talkshow-Kriegstreiberin Claudia Major kein Problem zumindest für Deutschland: „100 Milliarden sind nicht viel Geld“. Na dann, dumme Deutsche – zahlt und schnallt eure Gürtel enger!
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.
„„100 Milliarden sind nicht viel Geld“. Na dann, dumme Deutsche – zahlt und schnallt eure Gürtel enger!“
Ich glaube nicht, dass Deutschland so dumm ist. Es dürfte wenige Länder auf der Welt geben, in denen selbst der besoffene Parkbanpenner, intellektuell, charakterlich und moralisch der Regierung überlegen ist.
Man kann die Europäer der Willigen mit am letzten Propaganda ZIRKUS der DDR und Nazi Großdeutschland vergleichen, als ihre Diktaturen untergingen.
Warum zapft Herr Schlawinski nicht die zahlreichen eigenen Oligarchen an ? Weil die ihn auslachen und er Deutschland hat ? Das ist ein Land , das sich selber in Schwierigkeiten bringt , kein Geld für die eigene Bevölkerung übrig hat, sich von asozialen Gaza-Flüchtlingen verhöhnen lässt …..Diese Regierung riskiert den Staatsbankrott um ein lächerliches Popelland und seine Bonzen am leben zu halten , nur um Russland zu ärgern ? Da sag ich nur : Bravo !
Es ist immer das gleiche, die Loser rotten sich zu einem Hetzmob zusammen um den Starken die Beute abzujagen.
KOALITION der (UN)WILLIGEN
Der CLUB DER WILLIGEN erinnert immer mehr an die letzten Hausbewohner, die von Immobilien Haien aus ihren Wohnungen vertrieben wurden und sich im Keller zur Mieterversammlung zusammenfinden, um in den traurigen Gewölben über weitere Vorgehensweisen zu beratschlagen. – Sie wollen nicht aus ihren Wohnungen raus! Sie wollen bleiben!
Sie wollen eine Barrikade errichten!
Und auf die Miethaie schießen!
Ob das Haus in Flammen aufgeht ist ihnen egal.
Wo sie nicht wohnen können, soll keiner wohnen!
Der Ukrainekanzler signalisiert Verhandlungsbereitschaft zwei Tage nachdem der die
legendäre KRIM Brücke zertrümmert hat?
Bekommt er jetzt kalte Füße!!
Für die KRIM BRÜCKE WIRD ER SCHWER BEZAHLEN MÜSSEN!!
DA GIBT ES KEINE GNADE FÜR DAS HINTERLISTIGE MÄNNLEIN.
Bezeichnend wie groß die Not dieser NOT KOALITION ist, das sah man gestern
oder vorgestern als die KOALITION von dem SLOWAKEN ?? als EU Mitglied 70 Milliarden einforderte/erpresste für die Ukraine.
Dem Slowaken ist die Hutschnur gerissen aufgrund der Dreistigkeit!
Er tobte wie ein Rohrspatz! Zu Recht!
Für so etwas wären sie nicht der EU beigetreten……. schimpfte er …..
So wie Selensky als Bettler umhergeht alle anpumpt,
so streunt die EU nun umher, geht bei allen EU Ländern hausieren, Megasummen erpressen.
Es ist wie beim Schneeballsystem Selensky kassiert ein
und seine Arbeitsbienen treiben die Gelder ein, um sie ihm zu übergeben!!
Xi, Putin und zum Teil auch Trump stehen als tatsächliche Vertreter ihres Landes da
Leute, wie vdL, Merz, Biden, Macron usw stehen nur als hilflose Marionetten von Oligarchen, und Banken, wie Rothschild, Sorros, Larry Fink etc da
Bei Putin oder Xi kann man sicher sein
Bei Trump ist die Sache noch nicht klar
Die Überfälle auf zB Venezuela und andere Länder sehen nicht gut aus
Die sogenannte „Koalition der Willigen“ des Herrn Merz und Kameradschaft ist eine allzu plumpe Nachäffung respektive billiger Abklatsch der gleichnamigen Veranstaltung zum völkerrechtswidrigen Irak-Krieg von 2003, der bekanntlich von den USA mittelst Lügen über angeblich vorhandene Chemiewaffen „gerechtfertigt“ wurde. (Beim Vorgängerkrieg hatte man sich noch der Brutkastenlüge bedient.) Soweit es die Rechtfertigungsversuche betrifft, war man damals kläglich gescheitert. Seither ist der Irak das, was man einen „failed state“ nennt und die von einer EU-NATO-Marionette geführte Ukraine ist auf dem Weg dorthin. Das sagt viel aus über seine Urheber und all die anderen Geschichtsvergessenen, die diese ihre „Vergeßlichkeit“ auch in der Causa „Ukrainekrieg“ jeden Tag erneut unter Beweis stellen.
Damals waren wir noch besser dran: Gerhard Schröder (SPD) hatte das Ganze, unter dem Gezeter der stets linientreuen Transatlantiker aus den Unionsparteien, damals nicht mitgemacht und die Geschichte gab ihm recht. Diese hier sind ganz zentral nicht nur die Betreiber, sondern – zusammen mit anderen – infolge der von ihnen verursachten Spaltung der Ukraine einschließlich des vom CIA organisierten wie bezahlten Maidan-Putsches, dem im Jahre 2014 der Krieg gegen die Bevölkerung des Donbass folgte, die unter einem solchen Regime nicht leben wollten, die eigentlichen Urheber des Desasters.
Davon, daß die Provokateure dieses Desasters steif und fest behaupten, es sei nicht provoziert worden, sondern die von ihnen über 20 Jahre lang brüskierten Russen hätten sozusagen „aus Jux und Dollerei“ die Ukraine überfallen, worin sie gleich mehrfach das Blaue vom Himmel herunter lügen, wird es nicht richtiger. Es entspricht bekanntlich der Taktik von Geheimdiensten, die Machenschaften, die sie selber verüben, anderen unterzuschieben. Das ganze Prozedere, auch im Baltikum, wiederum zeigt, daß man hier weit mehr erzielen will als nur die Ukraine zu „befreien“, sprich: selbige „heim ins Reich“ zu bekommen, komme, was da wolle.
Der beste Kanzler den die Ukraine jemals hatte verspricht eine „Ukraine – Dividende“.
Gibt es in Berlin Karneval mit einer vorgezogenr Büttenrede ?
2 Widersprüche in einem kurzen Satz: „Merz verspricht…“ und dann der ganze Satz mit der Dividende.
Recht hat er! Nur die Dividende ist eine Negativ-Dividende so wie Negativ-Zinsen oder ein Sonder“vermögen“ was keins ist. ABER die positive Dividende erhält sein (ehemaliger?) Arbeitgeber, der ihm wirlklich wichtig ist: Blackrock.
Denn private Investoren haben sich längst unter der Regie von Trump das gesichert was die Ukraine noch zu bieten hat: Die Schürfrechte für „Seltene Erden“ und den wichtigen Export von Getreide in die Drittländer, damit die was zu backen haben. Nur so kann ein Wideraufbau gelingen.
Private Geldgeber/Investoren sind grundsätzlich richtig denn sie forcieren die Wirtschaft, nutzen i.d.R. nicht das Geld der Steuerzahler und tragen die Risiken nach dem Prinzip „No risk – no fun“.
So ist auch Trumps Anruf aus dem Flieger zu erklären und damit versenkte er die „Erfolge“ der „Willigen“ mit einem einzigen Übersee-Anruf.
Die Pinocchio – Nase wird immer länger. Da droht eine Operation.
Lt. BILD haben wir bisher 103 Mrd. € an den korrupten Staat versenkt inkl. für die „hier schon länger Lebenden“ wie Merkel sagen würde und das Thema einer soziaverträgliche Arbeit nicht so wichtig nehmen wie in Dänemark oder Polen wo sie das müssen.
Bei der „Geberkonferenz“ (Geben ist schließlich seliger als Nehmen) beteiligen sich die anderen „Willigen“ wie folgt:
Deutschland mit neuen 11,6 Millarden nur für Militär im Haushalt 2027.
Dänemark mit bescheidenen 845 Mio, Niederland mit noch bescheideren 500 Mio. Norwegen 726 Mio. Diese Länder sind nun wirklich nicht arm. Und Polen will zukünftig gar nix mehr zahlen.
Allerdings sind die Zahlen aus BILD heute nicht sicher denn es gibt ja auch noch „Nachtragshaushalte“ und der Gnom ohne Schlips soll bereits neue „Hilfspakete“ fordern von den „Willigen“. Denn wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg und wo Geld ist gibt es noch mehr Geld.
SEINE PEINLICHKEIT FRITZ
„Die USA wissen: Ohne uns wird es keinen Frieden geben“, sagte er(BUKA MERZ) mit Blick auf das Dreier-Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Das Treffen in Shenzhen war offenbar ein Bild-Termin.“
+https://www.welt.de/politik/article6aff0d60e79e7594eb9b5f93/merz-stichelt-gegen-gipfel-zwischen-trump-xi-und-putin-auch-putin-hat-gewonnen-so-ein-experte.html
Der Fuchs und die Trauben“
ist eine bekannte Tierfabel, die dem antiken
griechischen Dichter Äsop zugeschrieben wird.
• Ein hungriger Fuchs entdeckt reife Weintrauben, die an einem Weinstock oder Spalier hoch oben hängen.
• Trotz mehrerer Sprünge und Anstrengungen erreicht er die Früchte nicht.
• Um sich sein Scheitern nicht einzugestehen, behauptet er, die Trauben seien ohnehin unreif und sauer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Fuchs_und_die_Trauben
ghazawat 20. November 2026 Beim 15:10
„„100 Milliarden sind nicht viel Geld“. Na dann, dumme Deutsche – zahlt und schnallt eure Gürtel enger!“
——
Ich darf das unglaubliche Zitat vertifizieren:
Es stammt von der „Militärexpertin“ Claudia Major von irgend so einem Instritut oder NGO was die Welt nicht braucht. Das verhinderte Blitzmädchen ist leider nicht blitz-gescheit sondern Stammgast bei Lanz.
Was qualifiziert sie zu dieser unfassbaren Aussage? Ihr Nachname!
….denn dann müssen sie die ausgeblutete Ukraine samt deren schmuddeligen Obermafiosi beerdigen
—–
Das müssen die Ukrainer selber erledigen so wie damals in Bulgarien und der Kommunismus im Land war Geschichte. Oder man findet eine sog. „Syrien-Assad Lösung“. Das geht so: Bei Moskau soll es Vororte geben, da kommen Normal-Iwan und Natascha nicht hin ( ähnlich wie in Wandlitz beim Erich) und man verschwindet schnell von der Bildfläche. Putin, übernehmen Sie…
Solange der da ist wird es nicht vorangehen mit dem Frieden und auch nicht mit privaten Investoren im Land.
DER AUFSCHNEIDER
Die russischen Streitkräfte hätten allein im Oktober „über 50.000 Soldaten verloren“, so Merz weiter. Dies sei die Größenordnung, „die die amerikanischen Truppen in fast 20 Jahren Vietnamkrieg insgesamt verloren haben“, sagte Merz nach dem Gipfel in Berlin.
„So viel verliert Russland in einem Monat. Russland muss deshalb begreifen: Es ist Zeit, die Waffen niederzulegen.“
Und dass die Ukraine die Brücke von Kertsch zerstört habe, sei eine deutliche Warnung: „Es ist ein deutliches Zeichen der Schwäche Russlands.“
DIE USA WOLLEN DIESEN KRIEG
Trumps Unterhändler loben Merz
Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, lobte die Zusammenkunft im Anschluss auf der Plattform X als „sehr produktives Treffen“. Man habe Merz und dessen außen- und sicherheitspolitischen Berater, Günter Sautter, über die Gespräche von Trump in China und die jüngsten Bemühungen um Frieden in der Ukraine informiert.
„Wir arbeiten weiterhin eng mit Deutschland, der Ukraine und unseren europäischen Partnern zusammen, um unsere Positionen abzustimmen und uns auf die nächste Verhandlungsrunde vorzubereiten.“
WELCHES FRIEDENSGESCHENK BRINGEN
DANN USA & VASALLEN PUTIN MIT?
Kertsch-Bücke ganz zerstören?
Angriff auf den Kreml?
+https://www.welt.de/politik/article6aff0d60e79e7594eb9b5f93/merz-stichelt-gegen-gipfel-zwischen-trump-xi-und-putin-auch-putin-hat-gewonnen-so-ein-experte.html
False-Flag-Op?
RUSSISCHE RAKETEN AUF POLEN?
RUTTE & KOKSI EILEN ZU TUSK
Absoluter Ausnahmezustand! NATO berät
über Reaktion gegen Russland! #news
SEEADLER TV, 20.11.2026 | 15 Min.
+https://www.youtube.com/watch?v=RRBhYLrbs3o
TUSK LÜGT: „Das war ein vosätzlicher Vorfall.“
+++++++++++++++++
ALARMSTUFE ROT! Russische Raketen in
Polen & gewaltiges NATO-Militär-Aufgebot
am Schwarzen Meer!
Alexander Raue, 20.11.2026 | 12 Min.
Der russische Vergeltungsschlag von letzter Nacht ist noch schlimmer als ich dachte und gerade überschlagen sich die Ereignisse! Russische Raketen sind nicht nur in Polen eingeschlagen, sondern haben offenbar gezielt Selenskys angegriffen.
Also ein Angriff auf Selensky auf NATO Gebiet! Es ist sogar ein Video aufgetaucht, wo Selensky sichtlich benommen ist! Es wurde bereits ein NATO-Notfall-Meeting einberufen und eine riesige NATO-Armada ist bereits ins schwarze Meer aufgebrochen!
Und zusätzlich hat Russland weitere Angriffe auf die EU-Botschaften in Kiew angekündigt und zur Evakuierung aufgefordert. Jetzt wurde die letzte rote Linie überschritten und jetzt eskaliert es komplett.
+https://www.youtube.com/watch?v=I_6iGT2C0N4
DAß RAUE NICHT AN FALSE-FLAG DENKT?
Die EU ist ein Bumsverein.
(Bitte entschuldigt diesen Ausdruck, das ist eigentlich nicht meine Diktion. Aber das fiel mir spontan ein und gefiel mir dann so gut … :-))
Daß Mega – Treffen in Shenzen, gegenüber von Hongkong sozusagen, ich war da mal zum ‚Staunen‘ so ’ne Art Tagesvisum mit einem nervigen, argwöhnischen Reisebegleiter, und die wütenden Attacken des Ukraine-Kanzlers danach, der in Deutschland gewählt wurde, heizen den Konflikt nur weiter an. Nicht daß ich die Großen Drei gut finde aber sie schreiben Weltgeschichte, ordnen die Welt neu wie in Jalta damals und wenn „die Europäer“ dazu nicht in der Lage sind, übernehmen den Job eben andere.
Daß mit der Krim-Brücke verzeiht Putin nie und die Leute hinter oder neben ihm (die kennt keiner) erst recht nicht.
Die Oligarchen wollen endlich wieder Geschäfte machen in Devisen und mit ihren Nataschas auf der Yacht vor Monaco kreuzen und ankern.
Allein weil Russland sozusagen die Tankstelle Chinas ist aber die Chinesen in der Technologie haushoch überlegen sind, wird Putin beweisen müssen was er kann und wenn es darum gehen sollte noch ein paar arme Nordkoreaner zu verheizen an der Front wird er nicht zögern das umzusetzen.
„Shenzen“ kleinzureden wie die Bundesregierung das macht verschärft den Konflikt weiter.
REVANCHIST MERZ LEBT NOCH IM KALTEN KRIEG
oder womöglich noch mit seinem Opa im 2.WK
MERZ SCHENKTE SEINER KIEGSWILLIGEN GÄSTEN
(Laut Merz fast 40 Führungspersonen) 🙁 JEDEM
➡ EINEN BROCKEN AUS DER BELINER MAUER!
„VOR ALLEM EIN BILDTERMIN“,
Merz antwortet auf Shenzhen
KI, Das Protokoll, 20.11.2026 | ~11 Min.
„Das Treffen in Shenzhen war offenbar vor allem ein Bildtermin.“ Das sagt Friedrich Merz am Donnerstagabend im Kanzleramt, im deutschen Original. Neben ihm stehen Macron, Burnham, Selenskyj und zwei Männer, die Donald Trump geschickt hat: Steve Witkoff und Jared Kushner.
Wir zeigen die Pressekonferenz der Koalition der Willigen mit den O-Tönen von Merz, Macron, Burnham, Selenskyj, Witkoff und Kushner. Dazu die gemeinsame Erklärung von Shenzhen in der Fassung der Staatsagentur Xinhua, vier Punkte, ohne ein Wort zur Ukraine. Und die Frage eines Reporters, ob Trump auf Putins Charmeoffensive hereingefallen ist.
Trump war nur per Telefon zugeschaltet. Was er gesagt hat, kennen wir aus zweiter Hand. Seine eigene Stimme dazu haben wir bis Freitagvormittag nicht gefunden.
+https://www.youtube.com/watch?v=sS6O1UBmRyM
Übersicht mit KI
Ja, Bundeskanzler Friedrich Merz hat am 19. November 2026 im Rahmen eines Gipfeltreffens mit Gästen beziehungsweise Staats- und Regierungschefs Stücke der Berliner Mauer überreicht.
Laut einem Beitrag von Bundeskanzler Friedrich Merz auf X vom 19. November 2026 erhielt jeder Gast ein Stück der Berliner Mauer. Merz erklärte darin, das Mauerstück stehe für ein Europa, über dessen Teilung andere entschieden hätten,
was sich nicht wiederholen dürfe, und verband dies mit dem Ziel, den Krieg in der Ukraine am Verhandlungstisch zu beenden.
• Offizielle Aussage zur Vergabe. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte im Anschluss an das Treffen pauschal, dass „jeder Gast“ ein Stück der Berliner Mauer als Geschenk erhalten habe, was unter anderem die Frankfurter Rundschau aufgreift.
Da Kushner und Witkoff offizielle Gäste des Gipfels waren, fallen sie unter diese Ankündigung des Kanzlers. Eine explizite Erwähnung oder ein Foto der individuellen Übergabe speziell an die beiden US-Gesandten findet sich in den verfügbaren Medienberichten allerdings nicht.
+++++++++++++++
Daß Deutschland geteilt wurde hat einige Staaten,
deren heutigen Vertretern er ein Mauerstück schenkte,
sicherlich „erfeut“: USA, GB, F, NL, PL
+https://www.youtube.com/watch?v=iMAiVmxyYvM