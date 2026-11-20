Von WOLFGANG HÜBNER | Welch ein absurdes Schauspiel: Fast zeitgleich mit dem Treffen der Präsidenten der Großmächte USA, China und Russland versammelten sich in Berlin mal wieder die Vertreter der sogenannten „Willigen“ um ihre endlos teure Marionette aus Kiew. Es sollte wohl ein Kontrastprogramm zu den Bildern aus China werden, doch alles wurde ins Lächerliche gezogen durch einen Anruf von Donald Trump noch vom Flugzeug aus, Putin sei an Frieden interessiert.

Dass nun sogar prompt der Ukrainekanzler Verhandlungsbereitschaft signalisiert, ist nicht nur den realen Kräfteverhältnissen geschuldet, sondern zeigt auch: Dieser Club der „Willigen“ ist tatsächlich die Notgemeinschaft der europäischen Pleitiers und politischen Versager. Zu Friedrich Merz bedarf es keiner Begründung mehr für diese Wertung. Aber da war ja auch noch der französische Auslaufgernegroß Emmanuel Macron, der sein Land in Chaos und Schulden nach einem verlorenen Jahrzehnt als Präsident hinterlässt.

Auch der Brite Andy Burnham war dabei, der einen Staat unter Aufsicht des internationalen Finanzkapitals in der „City of London“ regiert, in dem eine Million junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren ohne Studien-, Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind. Selbst der britische Regierungsberater Alan Milburn bezeichnet das als „nationalen moralischen Skandal“. In Berlin war zudem der polnische Ministerpräsident Donald Tusk zugegen, der gerade mit Hilfe von Brüssel beim Putsch zwecks Eroberung der Justiz gescheitert ist. Und natürlich war auch die CDU-Spinne im Netz aller EU-Schweinereien mit von der Partie, Ursula von der Leyen.

Ich spare mir die Aufzählung der anderen Klein- und Nebendarsteller, die nur das erbärmliche Panoptikum europäischen Niedergangs komplettieren. Allesamt sind sie ebenso wie Hitler und seine Verbündeten daran gescheitert, Russland zu ruinieren und seine Leiche auszuplündern. Bald aber werden sie zu einem realen Begräbnis antreten, denn dann müssen sie die ausgeblutete Ukraine samt deren schmuddeligen Obermafiosi beerdigen.

Die Völker Europas ahnen schon: Das wird der teuerste Trauerfall der Weltgeschichte. Laut der Talkshow-Kriegstreiberin Claudia Major kein Problem zumindest für Deutschland: „100 Milliarden sind nicht viel Geld“. Na dann, dumme Deutsche – zahlt und schnallt eure Gürtel enger!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.