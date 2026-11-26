Von RAINER K. KÄMPF | Kinder, wie die Zeit vergeht. Mit ihr gehen die hehren Werte und Grundsätze, die Einzigartigkeit eines Volkes und seiner Kultur dahin. In diesem, dem schlimmen Fall, unseres.

Erinnerungen werden wach an Johannes Gutenberg, Wilhelm Conrad Röntgen oder Carl Friedrich Benz. Wir gedenken der altehrwürdigen Humboldt-Universität, die dem Wirken von Wilhelm und Alexander ein ewiges Andenken setzt. Während des Schreibens streifen die Gedanken zu Konrad Zuse und landen bei Walter Bruch. Tempi passati.

Heute haben wir den Genderstern. Erklärt durch die feministische Linguistik im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Wow! Soll wohl irre (sic) wissenschaftlich klingen und die deutsche Sprachwissenschaft alter Schule gibt sich konsterniert.

Feminin kommt immer gut, glaubt frau seit Annalena. Deshalb wohl machten sich Gabriele Diewald, Evelyn Ferstl und Carolin Müller-Spitzer frisch ans Werk, das deutsche Wesen zu beglücken oder zu düpieren.

Sie treffen den Geist der Zeit, der mittels TikTok-Kauderwelsch und verballhornten Anglizismen den Deutschen den letzten Rest anständiger Muttersprache austreibt. Die irren Woken geben sich als Schrittmacher einer Bewegung bildungsverfemender Saboteure der Diktion Luthers, Goethes, Schillers und der Manns, die neben vielen anderen in der Sprache unserer Väter Weltliteratur schufen.

Die Sprache ist Träger der kulturhistorischen DNA eines Volkes. Geformt und entwickelt über tausende Jahre. Sie stiftet Identität, Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Menschen, die indigene Träger dieses einzigartigen Kulturgutes sind.

Wer sich an der Sprache vergeht, macht sich schuldig der Zersetzung des Selbstverständnisses der jeweils einzigartigen Nation. Wir sollten dem immer und jederzeit entgegenwirken und sauberes Deutsch als unverwechselbare Visitenkarte großzügig verteilen!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.