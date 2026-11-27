Ausgerechnet eine Veranstaltung über Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit wurde am Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg von massiven Behinderungen überschattet. Die französische Linksabgeordnete Rima Hassan wollte den Auftritt des jüdischen Wissenschaftlers Nathan Cofnas verhindern.

Die AfD-Europaabgeordneten Petr Bystron und Marc Jongen hielten an ihrer Einladung zur ESN-Veranstaltung unter dem Titel „Cancelled at University for Speaking the Truth – the Battle for Free Speech in the EU“ fest. Doch rund 50 angemeldeten Besuchern wurde der Zutritt verweigert, die Technik bereitete Probleme und mitten in der Veranstaltung fiel die deutsche Simultanübersetzung aus.

Rima Hassan, die für „La France insoumise“ in der Linksfraktion sitzt, warf Cofnas vor, wissenschaftlichen Rassismus zu verbreiten. In einem Schreiben an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola verlangte sie, dem Wissenschaftler den Zugang zum Parlament zu verweigern. Darüber hinaus forderte sie neue Regeln, um Personen, denen die Verbreitung rassistischer Theorien vorgeworfen wird, künftig von solchen Veranstaltungen auszuschließen.

50 Besucher ausgesperrt – Übersetzung abgebrochen

Hassans Absageforderung blieb letztendlich erfolglos. Die Veranstaltung begann allerdings mit rund einer halben Stunde Verspätung. Einer eigens aus Bayern angereisten 50-köpfigen Besuchergruppe wurde der Zutritt verweigert. Hinzu kamen Probleme mit der Ton- und Übertragungstechnik.

Nach rund 30 Minuten stellte auch die deutsche Dolmetscherin ihre Arbeit ein. Sie gab an, einen anderen Auftrag übernehmen zu müssen. Ersatz wurde nicht bereitgestellt. Für Besucher ohne ausreichende Englischkenntnisse war die weitere Veranstaltung damit kaum noch verständlich.

Bystron erhebt schwere Vorwürfe gegen die Parlamentsverwaltung und spricht von gezielter technischer Sabotage. Ob sämtliche Zwischenfälle auf bewusste Eingriffe zurückzuführen waren, ist bislang nicht geklärt.

Nathan Cofnas: Wissenschaftler im Visier

Cofnas beschäftigt sich mit Intelligenzforschung, Vererbung und gesellschaftlichen Ungleichheiten. Er gehört zu den profilierten Kritikern sogenannter DEI-Programme (Diversität, Gleichstellung und Inklusion), denen er vorwirft, Gruppenzugehörigkeit über individuelle Leistung zu stellen.

Besonders brisant sind seine Thesen über den möglichen Einfluss genetischer Faktoren auf durchschnittliche IQ-Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen. Seine Kritiker werfen ihm vor, „rassistische Vorstellungen“ wissenschaftlich zu legitimieren. Mehr als 950 Akademiker unterzeichneten 2026 eine Erklärung zur Verteidigung der akademischen Meinungsfreiheit von Nathan Cofnas.