Von RAINER K. KÄMPF | Es ist zwar noch ein wenig zu früh, um aus dem Winterschlaf aufzuwachen, aber da wir in Deutschland sind, wundert es kaum, daß die Leute, die vorgeben, uns zu regieren, offenbar ein Geistesblitz im Wachkoma getroffen hat.

Die haben nämlich festgestellt, daß Gewalt gegen Frauen und Mädchen im segensreichsten Deutschland aller Zeiten eine Hochkonjunkturphase durchläuft. Die geballte Fachkompetenz fährt auf, von Familien- und Frauenministerin Karin Prien (CDU), Kabinettskollegin und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) bis hin zu den Paradieshühnchen der Linken, die wie verrückt durchs Gehege flattern.

Es fängt damit an, daß die Linke postuliert, Deutschland bliebe (sic) ein Täterparadies. Nun weiß tatsächlich jeder, dessen geistiges Niveau sich auf der Stufe der Vorschulreife eingependelt hat, daß dieser hahnebüchenen These eine immanente Lüge innewohnt.

Deutschland war nie ein Täterparadies und kann es somit nicht bleiben. Deutschland wurde mit voller Absicht, staatlich gesteuert, infolge einer zerstörerischen Agenda zum internationalen Täterparadies aufgebaut. Mit Vehemenz, pathologischer Euphorie und augenscheinlich sadomasochistischer Sehnsucht waren es überwiegend woke weiße Groupies, die kreischende Empfangskomitees bildeten. Nicht zuletzt Deutschlands prominenteste Küchenhilfe schmolz vor Wonne dahin, ob der Aussichten, ihre existenziellen Bedingungen täglich neu aushandeln zu dürfen. Jepp, mission accomplished.

Femizide seien vermeidbar, läßt die Linke verlauten und bestätigt indirekt, daß eben die Blinden doch manchmal ein Korn finden können. Wir setzen einen drauf und behaupten, dieses Thema hätte in Deutschland niemals diskutiert werden müssen, wenn nicht Täter hunderttausendfach ins Land eingeladen worden wären. Jetzt sind sie halt da, würde die hochdekorierte Altkanzlerin wahrscheinlich sagen: Seht zu, wie ihr damit fertig werdet.

Oder aber, man setzt sich wirklich mal in Ruhe hin, benutzt gegen die Gewohnheit einfach mal die eigene Birne und kommt zu dem Schluß, mehr Chrupalla zu wagen!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.