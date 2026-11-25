Von RAINER K. KÄMPF | Es ist zwar noch ein wenig zu früh, um aus dem Winterschlaf aufzuwachen, aber da wir in Deutschland sind, wundert es kaum, daß die Leute, die vorgeben, uns zu regieren, offenbar ein Geistesblitz im Wachkoma getroffen hat.
Die haben nämlich festgestellt, daß Gewalt gegen Frauen und Mädchen im segensreichsten Deutschland aller Zeiten eine Hochkonjunkturphase durchläuft. Die geballte Fachkompetenz fährt auf, von Familien- und Frauenministerin Karin Prien (CDU), Kabinettskollegin und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) bis hin zu den Paradieshühnchen der Linken, die wie verrückt durchs Gehege flattern.
Es fängt damit an, daß die Linke postuliert, Deutschland bliebe (sic) ein Täterparadies. Nun weiß tatsächlich jeder, dessen geistiges Niveau sich auf der Stufe der Vorschulreife eingependelt hat, daß dieser hahnebüchenen These eine immanente Lüge innewohnt.
Deutschland war nie ein Täterparadies und kann es somit nicht bleiben. Deutschland wurde mit voller Absicht, staatlich gesteuert, infolge einer zerstörerischen Agenda zum internationalen Täterparadies aufgebaut. Mit Vehemenz, pathologischer Euphorie und augenscheinlich sadomasochistischer Sehnsucht waren es überwiegend woke weiße Groupies, die kreischende Empfangskomitees bildeten. Nicht zuletzt Deutschlands prominenteste Küchenhilfe schmolz vor Wonne dahin, ob der Aussichten, ihre existenziellen Bedingungen täglich neu aushandeln zu dürfen. Jepp, mission accomplished.
Femizide seien vermeidbar, läßt die Linke verlauten und bestätigt indirekt, daß eben die Blinden doch manchmal ein Korn finden können. Wir setzen einen drauf und behaupten, dieses Thema hätte in Deutschland niemals diskutiert werden müssen, wenn nicht Täter hunderttausendfach ins Land eingeladen worden wären. Jetzt sind sie halt da, würde die hochdekorierte Altkanzlerin wahrscheinlich sagen: Seht zu, wie ihr damit fertig werdet.
Oder aber, man setzt sich wirklich mal in Ruhe hin, benutzt gegen die Gewohnheit einfach mal die eigene Birne und kommt zu dem Schluß, mehr Chrupalla zu wagen!
PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.
Remigration heißt Frieden.
Sehr treffend formuliert!
Gewalt gegen Frauen durch Männer hat es leider auch in Europa immer schon gegeben. Erstaunlich ist, dass es erst in der Nachkriegszeit erfolgreiche Bestrebungen gab, im „christlichen Abendland“ die Rechte der Frauen gesetzlich zu fixieren.
Wie liest man so „spannend“ im biblischen Epheser-Brief 5:22-33:
Die Weiber seien ihren eigenen Männern untertan, als dem Herrn; denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist; er ist des Leibes Retter….
Nun ja, daraus muss nun nicht Gewalt folgen, aber Frauen waren 2000 Jahre lang auch im Christentum Besitz des „mächtigen“ Mannes!
In der mohammedanischen Gesellschaft allerdings ist dieses „Besitzen“ auch aktuell noch drastischer ausgeprägt. Hier sind Prügel u. Ä. „legitim“ und stark verbreitet. Und nach Kartell-Maxime „gehört der Islam zu Deutschland“. Also auch das Prügeln?
Warum aber werden diese Tatsachen nicht politisch wahrheitsgemäß erörtert/hinterfragt?
…wenn nicht Täter hunderttausendfach ins Land eingeladen worden wären.
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Das war es,was Alice Weidel heute im Bundestag,nachdem alle anderen Vorredner zu dem Thema den Elefanten im Raum umschifft haben,klar zur Sprache brachte auch anhand der Kriminalstatistik..
Das aber wollte keine der Parteien so genau wissen und gossen im Nachgang der Reden
einen Kübel Jauche über sie aus,weil sie auf widerliche Art und Weise den Femizid verächtlich mache..
Dabei ist es seit Jahrzehnten kein Geheimnis mehr, dass Gewaltstraftäter gegen Frauen überproportional aus muslimischen Ländern stammen…Warum man das regelmäßig ausblendete und verschleppte,trotz der Statistiken die immer gleich blieben,wurde von einem einzigen der Angst geschuldeten Satz geprägt:“Um den gesellschaftlichen Frieden nicht zu gefährden“..Alice Schwarzer beklagte schon in den achtziger Jahren, dass die mühsam erarbeiteten emanzipatorischen Errungenschaften in Europa
wie die Gleichberechtigung der Geschlechter durch islamisch religiös gestützte autoritäre Milieus konterkariert werden,unter denen vor allem Frauen und Mädchen leiden..
Mehr als vierzig Jahre später,kann man die Opfer alleine nur in Deutschland schon nicht mehr zählen..
Aber auch Männer wurden Opfer des importierten Islams,der mittlerweile ganze Friedhöfe füllt..
Also auf weitere vierzig Jahre der unendlichen Debatten..
>> Nachtrag:
Ich ergänze meinen obigen Beitrag um doe „Prügel-Quelle“:
Man schaue in den KORAN!
KORAN, Sure 4, Vers 34 („An-Nis?’“) regelt Auseinandersetzungen in der Mohammedaner-Ehe. Wenn Ermahnungen des Mannes nicht ausreichen, dann wird gestraft. Das in der Sure verwendete arabische Wort „?araba“ (adrib?hunna) wird mit „schlagen“ oder „züchtigen“ übersetzt.