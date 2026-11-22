Von WOLFGANG HÜBNER | Vor einigen Wochen habe ich schweren Herzens das Grab der Eltern aufgelöst. Die Nutzungsfrist von 30 Jahren war fast abgelaufen, die Fahrt zu dem kleinen Dorffriedhof im Alter beschwerlicher geworden, die Grabpflege einer Gärtnerei ließ schon länger zu wünschen übrig. Ich bin nicht religiös, glaube weder an Wiederauferstehung noch Seelenwanderung. Doch das Grab war ein liebgewonnener Erinnerungsort der Dankbarkeit für alles Gute, das mir die Eltern gegeben haben.

Am heutigen Totensonntag werden die Friedhöfe in Deutschland belebter sein als sonst. Blumen und Herbstgebinde werden niedergelegt, Kerzen angezündet. Doch diese Eindrücke können nicht hinwegtäuschen darüber, dass es um die Totenkultur hierzulande immer schlechter bestellt ist. Denn viele Verstorbene werden als Entsorgungsfälle behandelt. Sie sollen möglichst preiswert verbrannt und bestattet werden. Teure Erdbestattungen gibt es nur noch für einen zunehmend geringeren Teil der Toten, Friedhofsgebühren der Kommunen steigen kontinuierlich.

Die weitgehend dem Christentum entfremdeten Deutschen leben im hier und jetzt, der Tod gilt vielen als Störfaktor, den es medizinisch-technisch noch zu beseitigen hilft. Da intakte Familien selten geworden sind, die Atomisierung der alleinstehenden und kinderlosen Individuen rapide zugenommen hat, gibt es folglich für hunderttausende Toten überhaupt keine Nachkommen mehr, die ein Grab mit Erinnerungen an den Toten besuchen könnten oder wollten. Die Grundgesetzverpflichtung, wonach die Würde des Menschen unantastbar sei, gilt für Verstorbene nur sehr beschränkt.

Wenn die Nutzungsfrist für Erd- und Urnenbestattungen abgelaufen ist, wird neuerdings Platz frei für Muslime, die Ihre Toten nach Mekka ausgerichtet in Ewigkeitsgräbern bestatten. Dafür muss Raum auf den Friedhöfen geschaffen werden. Juden wie Muslime pflegen noch eine traditionelle Totenkultur, den meisten Deutschen ist sie fremd geworden und auch nicht preiswert genug.

Der Totensonntag könnte ein Anlas sein, über diese Entwicklung ein wenig nachzudenken. Seit Urzeiten ist die Kultur von Menschen zutiefst geprägt vom Umgang mit dem Tod und den Toten. Was sagt der heutige Umgang der Deutschen damit über unsere Kultur aus?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.