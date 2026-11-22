Von WOLFGANG HÜBNER | Vor einigen Wochen habe ich schweren Herzens das Grab der Eltern aufgelöst. Die Nutzungsfrist von 30 Jahren war fast abgelaufen, die Fahrt zu dem kleinen Dorffriedhof im Alter beschwerlicher geworden, die Grabpflege einer Gärtnerei ließ schon länger zu wünschen übrig. Ich bin nicht religiös, glaube weder an Wiederauferstehung noch Seelenwanderung. Doch das Grab war ein liebgewonnener Erinnerungsort der Dankbarkeit für alles Gute, das mir die Eltern gegeben haben.
Am heutigen Totensonntag werden die Friedhöfe in Deutschland belebter sein als sonst. Blumen und Herbstgebinde werden niedergelegt, Kerzen angezündet. Doch diese Eindrücke können nicht hinwegtäuschen darüber, dass es um die Totenkultur hierzulande immer schlechter bestellt ist. Denn viele Verstorbene werden als Entsorgungsfälle behandelt. Sie sollen möglichst preiswert verbrannt und bestattet werden. Teure Erdbestattungen gibt es nur noch für einen zunehmend geringeren Teil der Toten, Friedhofsgebühren der Kommunen steigen kontinuierlich.
Die weitgehend dem Christentum entfremdeten Deutschen leben im hier und jetzt, der Tod gilt vielen als Störfaktor, den es medizinisch-technisch noch zu beseitigen hilft. Da intakte Familien selten geworden sind, die Atomisierung der alleinstehenden und kinderlosen Individuen rapide zugenommen hat, gibt es folglich für hunderttausende Toten überhaupt keine Nachkommen mehr, die ein Grab mit Erinnerungen an den Toten besuchen könnten oder wollten. Die Grundgesetzverpflichtung, wonach die Würde des Menschen unantastbar sei, gilt für Verstorbene nur sehr beschränkt.
Wenn die Nutzungsfrist für Erd- und Urnenbestattungen abgelaufen ist, wird neuerdings Platz frei für Muslime, die Ihre Toten nach Mekka ausgerichtet in Ewigkeitsgräbern bestatten. Dafür muss Raum auf den Friedhöfen geschaffen werden. Juden wie Muslime pflegen noch eine traditionelle Totenkultur, den meisten Deutschen ist sie fremd geworden und auch nicht preiswert genug.
Der Totensonntag könnte ein Anlas sein, über diese Entwicklung ein wenig nachzudenken. Seit Urzeiten ist die Kultur von Menschen zutiefst geprägt vom Umgang mit dem Tod und den Toten. Was sagt der heutige Umgang der Deutschen damit über unsere Kultur aus?
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.
Zitat:
“ …Ich bin nicht religiös, glaube weder an Wiederauferstehung noch Seelenwanderung. …“
Zitat Ende.
Vielen Dank, Herr Hübner, für diesen wichtigen Artikel! Ich möchte Ihnen und den Lesern ein paar Gedanken mitteilen, die mich als Naturwissenschaftler bewegen – und die durchaus auch dem Nichtreligiösen „Hoffnung“ geben können.
Gedanken zum Tod:
Auferstehung – gibt es das? Was bleibt von uns? Glauben oder Wissen?
Aufgrund der biblischen Geschichten, die mehrere Jahrzehnte nach dem Sterben von Jesus aufgrund von mündlichen Überlieferungen niedergeschrieben wurden (vier Evangelien und erste Paulusbriefe ab etwa 50 n. Chr.) , wird traditionell Ostern als Auferstehungsfest und Fundament des christlichen Glaubens gefeiert.
„Glauben“ ist ein sehr individueller Faktor. Eigentlich sollte man als homo sapiens nur das glauben, was „vernünftig“ ist.
Es ist aber m. E. der entscheidende Fehler, den man nicht machen sollte, nämlich sich nur mit dem Neuen Testament „glaubend“ zu beschäftigen. Was u. a. Paulus (Visionär; teils sehr umstrittener selbst ernannter christl. Apostel!) zur Auferstehung schreibt, ist eher fragwürdig.
„Auferstehung“ ist im weitesten Sinne m. E. schließlich für alle Lebewesen mit Bewusstsein und Seele ein bis heute undurchsichtiger Fragen-Komplex. Niemand weiß, was nach dem Tod geschieht.
Die Gesamtsicht – beginnend bei den alten Religionen und endend bei wissenschaftlichen Sichtweisen, bringt diskutable Erkenntnisse über Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlichkeit – ja oder nein, das ist stets die Frage.
Mir ist klar, dass meine persönlichen Erkenntnisse, meine Sichtweisen auf Widerstand stoßen. Dies speziell bei Gläubigen, die biblische Geschichten nicht nur als visionär-bildhafte Berichte verstehen, sondern als exakte Tatsachen einordnen. Selbstverständlich respektiere ich dies.
Für mich aber ist „Glauben“ stets mit „Glaubwürdigkeit“ verbunden.
Und glaubwürdig ist für mich nur das, was „vernünftig“ ist.
Wer meine folgenden Auffassungen/Gedanken als „unsinnig“ bezeichnet, der mag dies gerne so denken.
Ich bin – wie viele Menschen in der heutigen Zeit – „Traditions-Christ“, schätze also vor allem das geistig-kulturelle Fundament, aber nicht die teils sehr fragwürdigen und m. E. unvernünftigen „Geschichten“ der gesamten Bibel sowie einen Großteil des heuchlerischen Auftretens der Amtskirchen bzw. des „Personals“.
Zweifel an Bibel-Geschichten sind angebracht! Das beginnt bereits bei der Schilderung zur „Erschaffung“ des Menschen, der sich als „Krone der Schöpfung“ die Erde untertan machen soll.
Beispiel: Eva aus der Rippe des Adam ist ein infantilträchtiges Märchen, das sich „entgeisterte“, visionär affine Männer („Religionsstifter“) erdacht haben.
Biologisch ist das Weibliche der Ursprung des menschlichen Lebens! Man kann das embryonal nachweisen.
Die Bibel ist m. E. so wenig „Gottes Wort“ wie das Book of Mormons oder der Koran.
>> Es ist alles von fehlbaren Menschen – teils aufgrund von Visionen, die als göttliche Eingebung bezeichnet werden – verfasst worden. Es steht allerdings jedem Menschen frei, daran zu glauben oder nicht! Seit Jahrtausenden suchten Menschen nach dem „richtigen“ Glauben an zahlreiche Götter und nach dem Jenseits.
Die erste monotheistische Religion entwickelte sich im alten Ägypten.
Unter Pharao Echnaton (ca. 1370 v. Chr., 18. Dynastie) wurde Sonnengott Aton quasi zum Alleingott erhoben.
>> Alle folgenden Weltreligionen (Judentum, Christentum und Mohammedanismus) übernahmen dieses Gott-Prinzip.
Ich persönlich
>> glaube an eine „göttliche“ Kraft des Universums (das auch ein Multiversum sein könnte), aber ich mache mir kein „menschliches“ Bild davon, sondern weiß, dass ich als Erden-Mensch diese universale Kraft nie mit meinem beschränkten Hirnvolumen voll ermitteln und begreifen kann. Wir sind – trotz aller Wissenschaftlichkeit – nicht fähig, alle Dimensionen und Krtäfte zu erkennen und zu verstehen.
Vergleichsweise nehme man einen Krabbelkäfer, den man in einen nach oben offenen rechteckigen Karton platziert. Kennt dieser Käfer nur zwei Dimensionen, nämlich Länge und Breite, aber nicht die Dimension „Höhe“, so wird er niemals nach oben aus dem Karton herauskrabbeln, sondern am Boden hin und her.
Es mag sein, dass religionsmäßig die alten Ägypter schon auf dem annähernd richtigen Glaubenspfad waren und das Universum (speziell die Sonne) als „die“ Lebenskraft einordneten.
Wir sind auf Vermutungen angewiesen:
Vielleicht ist Gott bzw. die universale Kraft
>> eine quanten-physikalische Formel?
Jedenfalls glaube ich, dass wir mit unserer Bewusstseins-Energie (entsprechend dem Monismus, bei dem Bewusstsein eine Eigenschaft der Materie ist) und der Seele (als Kern des Lebens), also insgesamt mit unserem „neuronalen“ Bewusstsein (vornehmlich als Produkt der Großhirnrinde), auch nach dem irdischen Tod nicht untergehen, sondern die Gedanken-Energie („Bewusstsein + Seele“) sich nur in unbekannte Universal-Energie umwandeln. So in Grundzügen auch eine Theorie von Prof. Penrose (Literaturempfehlung siehe unten).
Die Frage stellt sich konsequenterweise auch, wie es denn in diesem Zusammenhang um andere Menschenaffen (unsere evolutionär nächsten Verwandten!) und um weitere biologisch hoch organisierte „denkende“ Säugetiere – wie beispielsweise Hunde – steht? Auch diese Lebewesen besitzen schließlich ein durchaus leistungsfähiges Gehirn, können praktisch denken, zeigen Bewusstsein – sind „beseelt“.
Was ihnen fehlt, das ist abstraktes Denkvermögen und umfassende Sprachfähigkeit, die nur der homo sapiens besitzt. Allerdings verständigen sich hoch organisierte, sozial lebende Säugetiere untereinander auch sehr beeindruckend durch akustische Laute und Körpersprache. Ich konnte dies z. B. sehr überzeugend bei der Beobachtung des teamstrukturierten Jagdverhaltens eines 20-köpfigen Rudels afrikanischer Wildhunde in der namibischen Savanne beobachten: Kluge Strategien mit Arbeitsteilung! Aber dies nur am Rande der Vollständigkeit halber angefügt.
> Fazit:
Insgesamt ist die „österliche Geschichte“ der „Auferstehung“ durchaus (allerdings mit anderen Inhalten) eine hoffnunhsvolle gedankliche Perspektive für nichtkörperliches Weiterleben – auch für Nichtchristen!
>> Literaturempfehlung
Auror:
Sir Roger Penrose, Professor für Mathematik an der britischen Universität Oxford.
Titel:
Schatten des Geistes. Wege zu einer neuen Physik des Bewußtseins.
Aus dem Englischen von Anita Ehlers.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1995. 564 Seiten.
>> Zum Inhalt:
Prof. Penrose verdeutlicht unter Einbeziehung neuronaler Vorgänge und Fakten des menschlichen Gehirns sowie des „Bewusstseins“ die Zentralpunkte der Quantentheorie und begründet, warum er die heutige Quantentheorie für bruchstückhaft hält.
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Was die christl. Amtskirchen betrifft, so sind sie „auf Sand gebaut“ (wie alle sog. Weltreligionen), denn sie wurden von fehlbaren Menschen (machtgierigen Männern) als „von Gott erleuchtete“ Machtideologien installiert.
Das beginnt bereits bei Israels König David (um 1.000 v. Chr.) im Alten Testament. Er war ein Verbrecher, aber lt. Bibel „ein Mann Gottes“. Auch Paulus, selbst ernannter Jesus-Apostel, war ein undurchsichtiger Selbstdarsteller und fragwürdiger Visionär, der Jesus zu dessen Lebzeiten nie gekannt hat. Aber das hinderte ihn nicht, theologisch massiv durch seine „Briefe“ der Urkirche den Rahmen abzustecken.
Der Glaube an Gott oder an eine „göttliche Kraft“ ist ein individueller Faktor. Autoritäre Glaubens-Vorschriften durch „erleuchtete Besserwisser“ und deren Amtskirchen braucht der homo sapiens nicht!
Die weitgehend dem Christentum entfremdeten Deutschen leben im hier und jetzt, der Tod gilt vielen als Störfaktor, den es medizinisch-technisch noch zu beseitigen hilft.
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Ich verstehe ihre Gedanken dazu sehr gut…Meine Großmutter war die letzte in der Familie welche sich Erdbestatten ließ..
Bis ich eines Tages das einebnen eines Grabes unweit neben ihres mitbekam..und vo einebnen konnte da keine Rede sein..Es wurde regelrecht mit Druckmaschinen eingestampft und das was da noch als Skelett des Verstorbenen lag,regelrecht verpulvert…
Ich habe mir daraufhin die gesetzliche Regelung von der Störung der Totenruhe angesehen..für das Skelett gilt diese wohl nicht mehr..
Was das uns abhandene Christentum angeht,ließ uns Volker Kauder CDU im August 2025 wissen,dass es keine christliche Politik gäbe und die CDU „nie eine christliche Partei“ gewesen sei. Aber sie habe einen klaren Wertekompass – „und das ist das christliche Menschenbild“ welches auch für Asylanten und der CDU Migrationspolitik gilt,so Kauder…
Vom christlichem Menschenbild ist also nicht mehr übrig geblieben,als immer nur auch die andere Wange hinzuhalten..auch wenns das Leben kostet..
Dafür pochen die Muselmanen in Deutschland
auf islamische Gräber mit +ewiger +Liegdauer
ohne Sicht auf Christengräber u. Grabkreuze.
Deshalb will ich wenigstens für die 30 J. meiner
Liegezeit ein steinernes Grabkreuz u. nicht wie
ein Hund, in einem Baumgrab im „Friedwald“,
verscharrt zu werden.
„In der Regel bekommen Muslime(MOSLEMS!) in Deutschland auf kommunalen oder kirchlichen Friedhöfen keine echte ewige Liegezeit, da das deutsche Friedhofsrecht meist befristete Nutzungsrechte vorsieht.
Dennoch gibt es mittlerweile Kompromisse sowie erste Friedhöfe in eigener muslimischer(ISLAMISCHER!) Trägerschaft, die eine dauerhafte Ruhe ermöglichen.“
+https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100137906/sterben-in-deutschland-kein-platz-fuer-die-ewige-ruhe.html
Der Islam hat genug riesige Länder erobert.
Hinaus aus Deutschland mit den Korantreuen!
Hier sollen nur die völlig Assimilierten ohne
Extra-Wünsche bleiben dürfen.