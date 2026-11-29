Von RAINER K. KÄMPF | Am Samstag der kommenden Woche soll es so weit sein. Das ZDF will in die Vollen und die Opfer der Zwangsgelderpressung mit Gewalt düpieren. Von der Sache her keine Zeile wert, weil kaum ein normal entwickelter Mensch diese Freakshow sehen mag.

Wäre der Vorgang nicht so symptomatisch für die irre Zeit, in der sich auf dem Weg dahin die Mehrheit der Deutschen dafür entschieden hat, Dekadenz und, im wahrsten Sinne des Wortes, geistige Befreiung zur Alltagsmaxime zu erheben. Gegebenenfalls hat der Samstagabend das Zeug dazu, als Menetekel in die Kulturgeschichte einzugehen.

Nun ist es gar nicht so ganz neu, daß sich dekadenter Irrsinn einer Gesellschaft bemächtigt. Den Römern wird vielfach nachgesagt, sie wären unter anderem an diesem Symptom zugrunde gegangen. Manches mag Parallelen erkennen lassen, jedoch ganz so vermurkst wie unsere heutige Gesellschaft war das Populus Romanus dann doch nicht. Allein das Dogma ihrer vielfältigen Gottheiten, sich mit lediglich zwei Geschlechtern zu vergnügen, rührten sie wohlweislich nicht an. Damit fuhren sie rund 1000 Jahre relativ gut.

Was jedoch nicht ausschloß, daß auch damals die Eliten des Wahnsinns fette Beute wurden. Als zum Beispiel um das Jahr 42 Anno Domini der Kaiser Caligula auf die grandiose Idee kam, seinem Pferd Incitatus (der Überlieferung zufolge aus dem Rennstall der „Grünen Zirkuspartei“) die Würde des Konsuls verleihen zu wollen, war er im Begriff, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Erstens wollte er sein Pferd ehren. Dagegen war und ist auch heute nichts einzuwenden. Pferde sind edle Tiere, intelligent, sensibel und nützlich. Wahrscheinlich wird gerade deshalb am Samstagabend keines in Halle (Saale) dabei sein.

Aber bleiben wir bei Caligula. Vom Pferd abgesehen war wohl seine Absicht, den zu dieser Zeit verkalkten römischen Senat zu düpieren und zu deklassieren. Eine fulminante Absicht. Im Jahr 2026 würde ein solches Unterfangen daran scheitern, daß in 11011 Berlin nicht genug Tränken zur Verfügung stünden.

Dafür jedoch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nun ist uns allen klar, daß Beispiele hinken und dieses hier gewaltig. Ein anderes drängte sich im Moment jedoch nicht auf und man wird inständig Abbitte leisten müssen, daß es nicht die Absicht war, die Pferde an sich zu diskriminieren.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.